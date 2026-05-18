Сергей Орлов

Адские стоны из подземной бездны взорвали тишину: миф о Кольской скважине манит людей

Советский Союз умел ставить грандиозные цели. Пока весь мир грезил Луной, наши геологи решили прорыть тоннель к центру планеты. Кольская сверхглубокая — СГ-3 — это не просто дыра в мерзлой земле. Это памятник инженерной дерзости, который так и не добрался до мантии, но зато превратился в главный научно-фантастический миф эпохи.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Кольская сверхглубокая скважина в Заполярье

Сверхтяжелый путь к центру Земли

Выбор места был безупречен. Кольский полуостров, Балтийский щит. Древнейшие породы возрастом 2,5 миллиарда лет здесь буквально лежат на ладони. Ученые рассчитывали прошить литосферу на 15 километров, достичь границы Мохоровича — того самого "рубежа", где земная кора уступает место мантии. В реальности все оказалось сложнее, чем в учебниках.

Металл плавился, а оборудование трещало под гнетом температур. Буровая колонна весила 200 тонн, а для подъема каждой секции требовались часы тяжелого труда. На 12 километрах вместо прогнозируемых 100 градусов Цельсия приборы показали 220. Земные недра отказались подчиняться советской инженерной школе, вынуждая бурить веером, обходя заклинившие участки. Когда в 90-е финансирование иссякло, проект просто бросили, как недостроенный объект в глуши, превратив амбициозный челлендж в сложный туристический маршрут для искателей острых ощущений.

"Инженерная задача была колоссальной. Мы столкнулись не просто с сопротивлением горных пород, а с полным крахом температурных моделей, которые были построены теоретиками. Металл буровых головок при таких значениях теряет свою твердость", — объяснил в беседе с Pravda. Ru российский историк Алексей Громов.

Параметр Ожидание
Температура на 12 км ~100°C
Реальность >220°C

Адские голоса и другие мифы

С научной точки зрения СГ-3 — это провал моделей, но для массового сознания скважина стала "Колодцем в ад". Сюжет был идеален: в 1989 году финская газета запустила "утку" про микрофоны, записавшие крики грешников на глубине. Никого не смутило, что запись была вырезана из дешевого фильма ужасов. Люди хотели верить в мистику, а не в финансовые проблемы, ставшие реальной причиной остановки работ.

"Легенда об аде родилась из вакуума информации. Когда наука уходит в тень, ее место всегда занимают суеверия и городские страшилки, которые продаются гораздо лучше, чем отчеты о составе базальтового слоя", — отметила в беседе с Pravda. Ru исследователь истории Екатерина Мельникова.

"В те годы научные дискуссии подменялись желтыми заголовками. Мы видели, как серьезный индустриальный объект превращается в объект паломничества суеверных граждан, далеких от реальной геологии", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной истории Даниил Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о Кольской скважине

Почему не добурили до 15 км?

Технический предел был достигнут из-за температур, деформирующих инструменты, и отсутствия финансирования в постсоветский период.

Действительно ли записали голоса из ада?

Нет, это мистификация, основанная на аудиодорожке к фильму ужасов, растиражированная западными СМИ как первоапрельская шутка.

Что нашли геологи на глубине?

Помимо научных данных о составе пород, был развеян миф о "границе гранит-базальт", а также получены косвенные доказательства небиологического происхождения углеводородов.

Почему объект заброшен?

Банкротство предприятия в 2008 году привело к разграблению оборудования, сегодня площадка законсервирована и закрыта для промышленных исследований.

Экспертная проверка: российский историк Алексей Громов, мировой историк Даниил Лаврентьев, научный лектор Екатерина Мельникова
Автор Сергей Орлов
Сергей Павлович Орлов — историк, специалист по российской истории XX века.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Темы ссср
