Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Орлов

Яростный крик сорвался с петровских мачт: тайный смысл "Полундра" шокирует даже матросов

Наследие

В фильмах про море этот крик звучит как сигнал апокалипсиса. Кто-то орет "Полундра!", палубу заливает вода, матросы бросаются врассыпную. Мы привыкли считать это воплем страха. На деле же перед нами искаженная команда спасения из эпохи парусного флота, где жизнь человека зависела от скорости реакции на падающий с высоты такелаж.

Военные моряки России
Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Военные моряки России

Голландский след: как "снизу" стало угрозой

Петр Первый строил первый русский флот с оглядкой на голландцев. Вместе с архитектурой кораблей в наш язык хлынул массивный пласт морского жаргона. "Полундра" — это не русское слово. Это адаптация нидерландского "van onderen". Буквальный перевод — "снизу". В условиях парусного быта это был жизненно важный сигнал для работающих на палубе.

Матрос на реях, уронивший тяжелый блок или инструмент, кричал "ван-о́ндерен!". Это не означало "умираю". Это прямое указание для тех, кто внизу: "Голову береги, сейчас упадет!". Русский слух сократил длинную фразу до короткого, хлесткого звука. Смысл сместился с направления на характер действия. "Полундра" начала означать прилет неприятностей сверху.

"Терминология парусного флота — это не просто набор слов, а протоколы выживания. Каждое такое слово, будь то глубокое бурение новых горизонтов или навигационный маневр, было отточено годами практики", — отметил российский историк Алексей Громов.

Оригинал Трансформация
Van onderen (снизу) Предупреждение о падающем предмете
"Полундра!" Сигнал общего аврала или опасности

Сегодня этот термин давно вышел за рамки палубной работы. Его употребляют при пожарах, чтобы обозначить падение обломков, или в ходе внезапных проверок. Язык — живая социальная архитектура, которая адаптирует древние сигналы под нужды текущего момента.

От матросского дозора до Черной смерти

В годы Великой Отечественной войны слово приобрело другой окрас. Морская пехота, знаменитая своими черными бушлатами, сделала "Полундру!" своим негласным девизом. В устах бойца, идущего в рукопашную, это значило уже не "берегись кирпича", а "сейчас мы вас сметем".

"В боевых условиях вербальные сигналы сокращаются до абсолютного минимума. Окрик должен быть взрывным, чтобы пробить акустический ад боя", — подчеркнула исследователь отечественной истории Екатерина Мельникова.

Слово стало символом ярости тех сил, что крадут энергию у противника одним своим напором. Кстати, в портовом сленге конца XIX века "полундрами" причудливо называли даже женщин, чье присутствие в порту считалось нежелательным для дисциплины экипажа.

"Историческая преемственность в профессиональных лексемах показывает, как быстро утилитарная команда превращается в культурный код", — резюмировал эксперт по истории Даниил Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о происхождении слов

Почему именно голландский?

Петр I заложил основу флота именно под их влиянием, поэтому 80% морской лексики того периода имеет нидерландские корни.

Всегда ли "полундра" означала панику?

Нет, изначально это был сугубо технический сигнал безопасности, лишенный эмоциональной окраски.

Почему слово стало боевым кличем?

Благодаря своей фонетике — короткие, резкие звуки легче выкрикивать в напряжении, они не требуют артикуляции.

Используют ли это слово по назначению сегодня?

Да, пожарные команды до сих пор практикуют этот крик при угрозе обрушения конструкций с верхних ярусов.

Читайте также

Экспертная проверка: историк Алексей Громов, историк Даниил Лаврентьев, историк Екатерина Мельникова
Автор Сергей Орлов
Сергей Павлович Орлов — историк, специалист по российской истории XX века.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Темы русский язык
Новости Все >
Предел жестокости: почему инцидент с ослицей в Дагестане вызвал волну требований наказания
Названы полезные продукты, сочетание которых может спровоцировать проблемы с ЖКТ
Пока Маск мечтает о Марсе, Европа создала ракету, которая эффективнее в два раза — и уже тестирует её
Не ешьте клубнику натощак: терапевт раскрыла опасность популярной летней ягоды
Риск ради впечатлений: Юлия Барановская получила серьёзный ожог в водах Мексики
Зрителя тонко обманули: Шэрон Стоун раскрыла секрет легендарного "Основного инстинкта"
Пожар на лунной базе станет смертельной ловушкой — NASA наконец проверит эту деталь
Астраханское солнце ещё не палит, а счета за коммуналку уже палящие — тарифы взлетят, и это не предел
Очереди на монтаж уже выросли: что нужно знать перед покупкой кондиционера этим летом
Наркологи бьют тревогу: даже малые дозы алкоголя могут привести к тяжелой зависимости
Сейчас читают
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Садоводство, цветоводство
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Забудьте о выгребной яме: 5 видов дачных туалетов без запаха и откачки, которые можно сделать самому
Недвижимость
Забудьте о выгребной яме: 5 видов дачных туалетов без запаха и откачки, которые можно сделать самому
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Наука и техника
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Популярное
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди

Выбор правильных видов кустарников позволяет в кратчайшие сроки создать плотный барьер, который не только украсит сад, но и обеспечит приватность.

Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Белый халат — не броня: простой способ осадить врача, который перешёл границы
Революция в лечении гипертензии: генетика против проб и ошибок
Революция в лечении гипертензии: генетика против проб и ошибок
Последние материалы
Предел жестокости: почему инцидент с ослицей в Дагестане вызвал волну требований наказания
Названы полезные продукты, сочетание которых может спровоцировать проблемы с ЖКТ
Шуба домашнего любимца превращает дом в ковёр — три породы, от которых не спасут даже топовые пылесосы
Яростный крик сорвался с петровских мачт: тайный смысл "Полундра" шокирует даже матросов
Побег из мегаполиса: лучшие бюджетные маршруты для летнего отдыха, которые выбирают новосибирцы
Пока Маск мечтает о Марсе, Европа создала ракету, которая эффективнее в два раза — и уже тестирует её
Экономическое эхо СССР докатилось до наших дней: советские рубли умножат и выплатят
Они перестают расти после определенной длины: роковая ошибка в уходе, которая ломает кончики
Не ешьте клубнику натощак: терапевт раскрыла опасность популярной летней ягоды
Риск ради впечатлений: Юлия Барановская получила серьёзный ожог в водах Мексики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.