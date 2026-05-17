База-призрак в кальдере вулкана: зачем СССР построил секретный поселок Кратерный

Советский Союз умел проектировать решения там, где природа ставила тупик. Поселок Кратерный на острове Симушир стал воплощением военно-технического упрямства: военную базу флота разместили прямо внутри действующего вулкана, предварительно расширив вход в него тысячными залпами боеприпасов.
Бухта Броутона — это затопленная чаша вулкана диаметром 5,5 километра. Природа создала идеальную парковку: высокие стены защищают от штормов, а глубина позволяет принимать тяжелые суда. В конце семидесятых Генштаб СССР разглядел в этом месте идеальный форпост для контроля средней группы Курильских островов. Остров Симушир превратился в закрытый автономный объект, где Курильские острова стали декорацией для секретной базы.
"С точки зрения стратегии Симушир был ключом к запиранию Охотского моря. Узкое горлышко входа в бухту делало ее практически недосягаемой для внешнего наблюдения в условиях туманов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru российский историк Алексей Громов.
Главным препятствием был фарватер. Глубина на входе в кальдеру составляла всего несколько метров. Чтобы пропустить внутрь дизельные подлодки проекта 641, требовалось радикальное вмешательство в ландшафт. Инженеры столкнулись с задачей, которую обычно решают в рамках масштабных строек пятилетки — прорубить окно в скальной породе под водой.
Изначально физики предлагали использовать мирный ядерный взрыв. Это сэкономило бы время и ресурсы. Однако научное сообщество выступило против: вулкан Симушир оставался живым организмом. Вибрации могли спровоцировать извержение, которое похоронило бы и стройку, и гарнизон. В итоге выбрали классический путь — использование списанных боеприпасов. Российский флот и его предшественники накопили колоссальные запасы снарядов, которые пустили в дело в 1978 году.
|Параметр объекта
|Характеристика
|Ширина прохода после работ
|120 метров
|Диаметр бухты Броутона
|5,5 километра
|Год основания поселка
|1978 год
|Максимальное население
|до 1500 человек
Расчистка фарватера позволила создать полноценную инфраструктуру. На берегу вырос поселок Кратерный. Это не были временные бараки. Военные строили на совесть: четырехэтажные дома, полноценная школа и дизельная электростанция обеспечивали автономный военный городок всем необходимым. Жизнь в поселке напоминала работу на космической станции, где за пределами жилого сектора начиналась враждебная среда.
Кратерный стал социальным экспериментом в условиях изоляции. Вертолеты доставляли почту и продукты, но в остальном люди рассчитывали на свои силы. Рождались дети, работали кружки, а офицерские жены создавали уют среди серых скал и постоянной влажности. Общество в СССР того времени ценило стабильность, даже если она находилась на действующем вулкане.
"Для многих семей служба в Кратерном была возможностью получить северные надбавки и быстрый карьерный рост. Но психологическая нагрузка в замкнутом пространстве кальдеры была колоссальной", — подчеркнула специально для Pravda.Ru исследователь отечественной истории Екатерина Мельникова.
Система функционировала без сбоев до начала девяностых. Внутренняя политика империи затрещала по швам, и отдаленные гарнизоны первыми почувствовали на себе дефицит внимания центра. Содержание дорогостоящей базы на необитаемом острове стало непозволительной роскошью для новой экономической реальности.
В 1994 году прозвучал приказ об эвакуации. Процесс прошел быстро, корабли забирали людей и самое ценное оборудование. Поселок Кратерный не разрушали — его просто выключили. Остались стоять пустые коробки домов со шторами на окнах и учебниками в классах. Остров Симушир быстро вернул себе статус дикой территории, где единственными хозяевами стали ветры и лисы.
"Закрытие базы в Кратерном ознаменовало масштабное отступление флота из Мирового океана в пункты постоянного базирования. Мы потеряли уникальную точку мониторинга Тихого океана", — отметил эксперт Pravda.Ru по международной истории Даниил Лаврентьев.
Сегодня руины поселка привлекают редкие экспедиции Русского географического общества и экстремальных туристов. Бетонные стены медленно крошатся, поглощаемые мохом. Туризм в России открывает такие места как памятники эпохи, когда масштаб замысла не ограничивался бюджетом. Кратерный остается символом времени, когда человек решился поселиться в жерле вулкана, чтобы охранять границы.
Ученые опасались, что сейсмический удар спровоцирует неконтролируемое извержение вулкана. Остров Симушир находится в зоне высокой геологической активности, и риск уничтожения всей базы был неоправданно велик.
Основную силу составляли дизель-электрические подводные лодки и корабли охраны водного района. Благодаря глубинам бухта могла принимать практически любые типы судов, включая крупные надводные вымпелы.
Остров необитаем и труднодоступен. Добраться туда можно только в составе организованных экспедиций на частных судах. Постоянного транспортного сообщения с Симуширом не существует.
