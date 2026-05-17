Сергей Орлов

База-призрак в кальдере вулкана: зачем СССР построил секретный поселок Кратерный

Советский Союз умел проектировать решения там, где природа ставила тупик. Поселок Кратерный на острове Симушир стал воплощением военно-технического упрямства: военную базу флота разместили прямо внутри действующего вулкана, предварительно расширив вход в него тысячными залпами боеприпасов.

Фото: commons.wikimedia.org by 敷香, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Руины бывшей советской военной базы

Вулканический офис для подводных лодок

Бухта Броутона — это затопленная чаша вулкана диаметром 5,5 километра. Природа создала идеальную парковку: высокие стены защищают от штормов, а глубина позволяет принимать тяжелые суда. В конце семидесятых Генштаб СССР разглядел в этом месте идеальный форпост для контроля средней группы Курильских островов. Остров Симушир превратился в закрытый автономный объект, где Курильские острова стали декорацией для секретной базы.

"С точки зрения стратегии Симушир был ключом к запиранию Охотского моря. Узкое горлышко входа в бухту делало ее практически недосягаемой для внешнего наблюдения в условиях туманов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru российский историк Алексей Громов.

Главным препятствием был фарватер. Глубина на входе в кальдеру составляла всего несколько метров. Чтобы пропустить внутрь дизельные подлодки проекта 641, требовалось радикальное вмешательство в ландшафт. Инженеры столкнулись с задачей, которую обычно решают в рамках масштабных строек пятилетки — прорубить окно в скальной породе под водой.

Взрывная инженерия и отказ от атома

Изначально физики предлагали использовать мирный ядерный взрыв. Это сэкономило бы время и ресурсы. Однако научное сообщество выступило против: вулкан Симушир оставался живым организмом. Вибрации могли спровоцировать извержение, которое похоронило бы и стройку, и гарнизон. В итоге выбрали классический путь — использование списанных боеприпасов. Российский флот и его предшественники накопили колоссальные запасы снарядов, которые пустили в дело в 1978 году.

Параметр объекта Характеристика
Ширина прохода после работ 120 метров
Диаметр бухты Броутона 5,5 километра
Год основания поселка 1978 год
Максимальное население до 1500 человек

Расчистка фарватера позволила создать полноценную инфраструктуру. На берегу вырос поселок Кратерный. Это не были временные бараки. Военные строили на совесть: четырехэтажные дома, полноценная школа и дизельная электростанция обеспечивали автономный военный городок всем необходимым. Жизнь в поселке напоминала работу на космической станции, где за пределами жилого сектора начиналась враждебная среда.

Быт на краю света

Кратерный стал социальным экспериментом в условиях изоляции. Вертолеты доставляли почту и продукты, но в остальном люди рассчитывали на свои силы. Рождались дети, работали кружки, а офицерские жены создавали уют среди серых скал и постоянной влажности. Общество в СССР того времени ценило стабильность, даже если она находилась на действующем вулкане.

"Для многих семей служба в Кратерном была возможностью получить северные надбавки и быстрый карьерный рост. Но психологическая нагрузка в замкнутом пространстве кальдеры была колоссальной", — подчеркнула специально для Pravda.Ru исследователь отечественной истории Екатерина Мельникова.

Система функционировала без сбоев до начала девяностых. Внутренняя политика империи затрещала по швам, и отдаленные гарнизоны первыми почувствовали на себе дефицит внимания центра. Содержание дорогостоящей базы на необитаемом острове стало непозволительной роскошью для новой экономической реальности.

Эвакуация и бетонное эхо

В 1994 году прозвучал приказ об эвакуации. Процесс прошел быстро, корабли забирали людей и самое ценное оборудование. Поселок Кратерный не разрушали — его просто выключили. Остались стоять пустые коробки домов со шторами на окнах и учебниками в классах. Остров Симушир быстро вернул себе статус дикой территории, где единственными хозяевами стали ветры и лисы.

"Закрытие базы в Кратерном ознаменовало масштабное отступление флота из Мирового океана в пункты постоянного базирования. Мы потеряли уникальную точку мониторинга Тихого океана", — отметил эксперт Pravda.Ru по международной истории Даниил Лаврентьев.

Сегодня руины поселка привлекают редкие экспедиции Русского географического общества и экстремальных туристов. Бетонные стены медленно крошатся, поглощаемые мохом. Туризм в России открывает такие места как памятники эпохи, когда масштаб замысла не ограничивался бюджетом. Кратерный остается символом времени, когда человек решился поселиться в жерле вулкана, чтобы охранять границы.

Ответы на популярные вопросы о Кратерном

Почему отказались от ядерного взрыва при строительстве?

Ученые опасались, что сейсмический удар спровоцирует неконтролируемое извержение вулкана. Остров Симушир находится в зоне высокой геологической активности, и риск уничтожения всей базы был неоправданно велик.

Какая техника базировалась в бухте Броутона?

Основную силу составляли дизель-электрические подводные лодки и корабли охраны водного района. Благодаря глубинам бухта могла принимать практически любые типы судов, включая крупные надводные вымпелы.

Можно ли сейчас посетить заброшенный поселок?

Остров необитаем и труднодоступен. Добраться туда можно только в составе организованных экспедиций на частных судах. Постоянного транспортного сообщения с Симуширом не существует.

Экспертная проверка: историк Алексей Громов, специалист по истории XX века Даниил Лаврентьев, научный лектор Екатерина Мельникова
Автор Сергей Орлов
Сергей Павлович Орлов — историк, специалист по российской истории XX века.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы ссср россия история курильские острова
