Сергей Орлов

Дома из автобусных остановок и продажа крыш: как строились самые опасные гетто в Рио

Фавелы Рио-де-Жанейро долгое время считались зоной абсолютного беззакония, где полиция бессильна перед наркобаронами. Однако сегодня эти опасные кварталы переживают строительный бум: из-за фантастических видов на океан крыши бетонных лачуг массово выкупают под люксовые отели для богатых гринго.

Фото: commons.wikimedia.org by PLBechly, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Происхождение архитектуры хаоса

Рио конца XIX века напоминал переполненный котел. Столица молодой республики избавлялась от колониального прошлого через радикальную реновацию. В 1893 году власти снесли знаменитую Кабеса де порко, оставив без крова две тысячи человек. Жителям просто предложили уходить на холмы.

"Масштабная миграция в города совпала с крахом кофейной экономики и отменой рабства. Городская инфраструктура не была готова к наплыву миллионов людей, превратив склоны гор в единственную доступную территорию для жизни", — объяснил специально для Pravda.Ru российский историк Алексей Громов.

Название фавела закрепилось за поселениями после 1896 года. Солдаты, подавившие восстание в Конудус, вернулись в Рио за обещанным жильем. Вместо квартир они получили право ставить палатки на Морру-да-Провиденсия. Свое новое место службы они назвали в честь ядовитого кустарника с полей сражений.

Экономика картонных коробок

Климат Бразилии позволяет игнорировать нормативы теплоизоляции. Первые дома собирали из гофролиста, фанеры и ящиков. Главным ресурсом в фавеле стали не стены, а крыша. Владелец бетонного фундамента продает пространство над головой, позволяя городу расти вверх слой за слоем.

Тип жилья Оснащение
Временная хижина Фанера, гофролист, отсутствие канализации
Бетонная ячейка Электричество, телевизор, эксплуатируемая крыша

Внутри этих лабиринтов сложилась своя иерархия. Во главе каждого квартала стоит президент — человек, регулирующий внутренние споры. Порой его влияние превышает полномочия официального мэра. Трущобы Латинской Америки функционируют как закрытые экосистемы со своими налогами и судами.

"Феномен фавел заключается в их полной интеграции в городскую ткань при формальной изоляции. Жители трущоб обеспечивают работу сервисного сектора Рио, оставаясь при этом вне правового поля", — отметила в беседе с Pravda.Ru историк Екатерина Мельникова.

Программа умиротворения и туризм

Подготовка к крупным спортивным событиям 2014 и 2016 годов вынудила власти начать пацификацию. Полиция штурмовала холмы, вытесняя наркобаронов, а архитекторы тянули туда нитки канатных дорог. Семьсот ступенек до дома сменились фуникулерами, что резко подняло цену на жилье.

Сегодня Дона Марта или Видигал — это популярные локации для гринго. После визита Майкла Джексона в 1996 году фавелы стали частью поп-культуры. Туристы арендуют комнаты с видом на Христа-Искупителя, который виден отсюда лучше, чем из окон пятизвездочных отелей Копакабаны.

"Джентрификация фавел — процесс неизбежный. Когда безопасность обеспечивается регулярной полицией, уникальный вид на Сахарную Голову становится слишком дорогим товаром для бедняков", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru Даниил Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о фавелах

Правда ли, что в фавелах нет законов?

Там действуют внутренние правила общин и криминальных структур, которые зачастую жестче государственных. Порядок поддерживается авторитетом местных лидеров.

Насколько опасно посещать трущобы туристу?

В пацифицированных районах, таких как Санта-Марта, риск минимален. Однако случайный заход в нетуристические зоны может закончиться конфликтом с местными дозорными.

Платят ли жители налоги на недвижимость?

Большинство строений не имеют официальной регистрации. Рынок недвижимости здесь теневой, а оплата коммунальных услуг часто осуществляется через незаконные подключения.

Экспертная проверка: историк Алексей Громов, исследователь Екатерина Мельникова, эксперт Даниил Лаврентьев
Автор Сергей Орлов
Сергей Павлович Орлов — историк, специалист по российской истории XX века.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы город история бразилия рио-де-жанейро
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

