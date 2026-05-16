Мистификация Дефо или реальный флот Петра I: что скрывает пиратский рай в Африке

Никакого рабства, выборные капитаны и общая казна посреди Индийского океана. Легенда о пиратской республике Либерталия веками будоражит умы, но историки до сих пор спорят, была ли эта утопия реальностью или гениальной мистификацией Даниэля Дефо ради продажи книжных тиражей.

Мистификация капитана Джонсона

В 1724 году лондонские книжные лавки выставили на полки "Всеобщую историю грабежей и смертоубийств". Автор подписался как капитан Чарльз Джонсон. Современная наука отождествляет его с Даниэлем Дефо. Глава о Либерталии появилась лишь в четвертом издании 1726 года. Это наводит на мысли о грамотном маркетинге ради роста тиражей.

"Либерталия отлично укладывалась в просветительские идеи того времени. Это не просто рассказ о разбойниках, а социальный манифест, замаскированный под приключенческий роман", — объяснила в беседе с Pravda.Ru российский историк Екатерина Мельникова.

Дефо описывает поселение в заливе Диего-Суарес. Лидерами названы француз Миссон и итальянец Каррачиолли. Они провозгласили равенство всех рас и религий. Пираты называли себя либери — свободными людьми. В мире, где процветала работорговля, такая концепция выглядела шокирующим вызовом обществу.

Устройство пиратской коммуны

Республика управлялась через систему выборных должностей. Каждые три года жители переизбирали администрацию. Казна была единой. Деньги тратились на нужды общины. Частная собственность на землю отсутствовала. Такой социальный эксперимент опередил свое время на полтора века. Либерталия напоминала идеальный офис, где сотрудники сами назначают руководство.

Признак Либерталии Реальность XVII века Отмена рабства Основа экономики колоний Выборность власти Абсолютная монархия Общая казна Жесткое сословное неравенство

Мадагаскар в те годы действительно стал базой для морских разбойников. Остров Сент-Мари служил логистическим хабом. Поиски сокровищ привлекали сюда выходцев из Европы и Америки. Пираты строили верфи, торговали с местными племенами и заводили семьи. Быт был налажен лучше, чем во многих европейских портах.

Загадка Томаса Тью

Одним из ключевых персонажей Либерталии Дефо называет реального капитана Томаса Тью. Его биография задокументирована. В конце 1693 года Тью находился на Мадагаскаре. Но уже весной 1694 года он регистрировал судно в американской колонии Род-Айленд. Совместить строительство утопии с бюрократией в другом полушарии невозможно.

"Тью был практичным наемником, а не идеологом. Его присутствие в книге — лишь способ придать достоверности выдумке за счет известного имени", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru историк Алексей Громов.

Исторические архивы молчат о Миссоне и Каррачиолли. Нет ни одного документа, подтверждающего их существование. Это типичный прием Дефо: смешивать реальные факты с вымыслом. Морские экспедиции тех лет фиксировали множество деталей, но Либерталия осталась только в тексте.

Аргументы за и против

Остров Диего-Суарес идеально подходил для обороны. Глубокий залив и узкий вход позволяли контролировать акваторию. Однако археологические раскопки не выявили следов крупного поселения XVIII века. Нет фундаментов, монетного чекана или остатков укреплений. История пиратства обычно оставляет материальные свидетельства, но не в этом случае.

"Существование Либерталии маловероятно, но пиратские поселения на Мадагаскаре точно имели элементы демократии. Они были первыми, кто внедрил страхование и равное распределение прибыли", — отметил специально для Pravda.Ru эксперт Даниил Лаврентьев.

Даже если Либерталия — миф, она повлияла на реальную политику. В 1720-х годах Швеция и Россия интересовались Мадагаскаром. Адмирал Даниэль Вильстер по приказу Петра Великого готовился к экспедиции к пиратским королям. Император хотел наладить торговлю с Индией. Флот не дошел до цели из-за поломок, но интерес великих держав к Мадагаскару был подкреплен слухами о богатстве пиратов.

Ответы на популярные вопросы о Либерталии

Существовали ли Оливье Миссон и Каррачиолли?

Доказательств их реальности в архивах Франции, Италии или Британии не обнаружено. Эти персонажи считаются литературными героями.

Где именно находилась республика?

Согласно описанию, она располагалась на севере Мадагаскара в заливе Диего-Суарес. Сегодня это современный город Анциранана.

Почему Дефо придумал эту историю?

Автор использовал Либерталию как площадку для критики европейских монархий и пропаганды демократических ценностей.

