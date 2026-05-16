Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Орлов

Мистификация Дефо или реальный флот Петра I: что скрывает пиратский рай в Африке

Наследие » Мир

Никакого рабства, выборные капитаны и общая казна посреди Индийского океана. Легенда о пиратской республике Либерталия веками будоражит умы, но историки до сих пор спорят, была ли эта утопия реальностью или гениальной мистификацией Даниэля Дефо ради продажи книжных тиражей.

Пират с попугаем
Фото: Pravda.ru by Сергей Орлов is licensed under Free for commercial use
Пират с попугаем

Мистификация капитана Джонсона

В 1724 году лондонские книжные лавки выставили на полки "Всеобщую историю грабежей и смертоубийств". Автор подписался как капитан Чарльз Джонсон. Современная наука отождествляет его с Даниэлем Дефо. Глава о Либерталии появилась лишь в четвертом издании 1726 года. Это наводит на мысли о грамотном маркетинге ради роста тиражей.

"Либерталия отлично укладывалась в просветительские идеи того времени. Это не просто рассказ о разбойниках, а социальный манифест, замаскированный под приключенческий роман", — объяснила в беседе с Pravda.Ru российский историк Екатерина Мельникова.

Дефо описывает поселение в заливе Диего-Суарес. Лидерами названы француз Миссон и итальянец Каррачиолли. Они провозгласили равенство всех рас и религий. Пираты называли себя либери — свободными людьми. В мире, где процветала работорговля, такая концепция выглядела шокирующим вызовом обществу.

Устройство пиратской коммуны

Республика управлялась через систему выборных должностей. Каждые три года жители переизбирали администрацию. Казна была единой. Деньги тратились на нужды общины. Частная собственность на землю отсутствовала. Такой социальный эксперимент опередил свое время на полтора века. Либерталия напоминала идеальный офис, где сотрудники сами назначают руководство.

Признак Либерталии Реальность XVII века
Отмена рабства Основа экономики колоний
Выборность власти Абсолютная монархия
Общая казна Жесткое сословное неравенство

Мадагаскар в те годы действительно стал базой для морских разбойников. Остров Сент-Мари служил логистическим хабом. Поиски сокровищ привлекали сюда выходцев из Европы и Америки. Пираты строили верфи, торговали с местными племенами и заводили семьи. Быт был налажен лучше, чем во многих европейских портах.

Загадка Томаса Тью

Одним из ключевых персонажей Либерталии Дефо называет реального капитана Томаса Тью. Его биография задокументирована. В конце 1693 года Тью находился на Мадагаскаре. Но уже весной 1694 года он регистрировал судно в американской колонии Род-Айленд. Совместить строительство утопии с бюрократией в другом полушарии невозможно.

"Тью был практичным наемником, а не идеологом. Его присутствие в книге — лишь способ придать достоверности выдумке за счет известного имени", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru историк Алексей Громов.

Исторические архивы молчат о Миссоне и Каррачиолли. Нет ни одного документа, подтверждающего их существование. Это типичный прием Дефо: смешивать реальные факты с вымыслом. Морские экспедиции тех лет фиксировали множество деталей, но Либерталия осталась только в тексте.

Аргументы за и против

Остров Диего-Суарес идеально подходил для обороны. Глубокий залив и узкий вход позволяли контролировать акваторию. Однако археологические раскопки не выявили следов крупного поселения XVIII века. Нет фундаментов, монетного чекана или остатков укреплений. История пиратства обычно оставляет материальные свидетельства, но не в этом случае.

"Существование Либерталии маловероятно, но пиратские поселения на Мадагаскаре точно имели элементы демократии. Они были первыми, кто внедрил страхование и равное распределение прибыли", — отметил специально для Pravda.Ru эксперт Даниил Лаврентьев.

Даже если Либерталия — миф, она повлияла на реальную политику. В 1720-х годах Швеция и Россия интересовались Мадагаскаром. Адмирал Даниэль Вильстер по приказу Петра Великого готовился к экспедиции к пиратским королям. Император хотел наладить торговлю с Индией. Флот не дошел до цели из-за поломок, но интерес великих держав к Мадагаскару был подкреплен слухами о богатстве пиратов.

Ответы на популярные вопросы о Либерталии

Существовали ли Оливье Миссон и Каррачиолли?

Доказательств их реальности в архивах Франции, Италии или Британии не обнаружено. Эти персонажи считаются литературными героями.

Где именно находилась республика?

Согласно описанию, она располагалась на севере Мадагаскара в заливе Диего-Суарес. Сегодня это современный город Анциранана.

Почему Дефо придумал эту историю?

Автор использовал Либерталию как площадку для критики европейских монархий и пропаганды демократических ценностей.

Читайте также

Экспертная проверка: историк Алексей Громов, исследователь Екатерина Мельникова, эксперт Даниил Лаврентьев
Автор Сергей Орлов
Сергей Павлович Орлов — историк, специалист по российской истории XX века.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы история исследование
Новости Все >
Эффект бомбы: как обычный ПП-десерт превращается в агрессивное слабительное средство
От грядок до протоколов: за какие привычные действия на участке теперь придется платить
Диплом как лицензия на хамство: почему врачи путают авторитет с правом плюнуть в душу
Дорогая взрослость: как "хотелки" выпускников ценой в полмиллиона разоряют родителей
Появлялись красные флаги, выступали какие-то ораторы… им кричали ура, но все это было не многолюдно и не серьезно… — писала газета Новое время 16 мая 1906 года
Минус повышающий коэффициент: за какие начисления в квитанциях теперь можно не платить
Клещи, бешенство и самовыгул: что обязаны сделать владельцы собак перед выездом на дачу
Конец эпохи печенья: что на самом деле удерживает сотрудников в компаниях
Майская погода готовит саду убийственную ночь — есть три способа спасти цветы и завязи без химии
Самарские родители замораживают генетический код — этот ресурс может спасти жизнь через десятилетия
Сейчас читают
Талия вернется за 7 минут: 2 простых упражнения без скручиваний, которые уберут бока к лету
Новости спорта
Талия вернется за 7 минут: 2 простых упражнения без скручиваний, которые уберут бока к лету
Минус 10 лет без косметологов: 6 стрижек для женщин после 60, которые дарят объем тонким волосам
Красота и стиль
Минус 10 лет без косметологов: 6 стрижек для женщин после 60, которые дарят объем тонким волосам
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
Туризм
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
Популярное
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом

Исследователи недр обнаружили под толщей пресной воды необратимые процессы, которые постепенно меняют саму структуру евразийского материка и ландшафт региона.

Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Марсоход NASA прошёл 42 км по мёртвой пустыне — и наткнулся на то, что скрывали пески Марса
Вернулись спустя 100 лет: в лесах Подмосковья тайно формируется группа опасных хищников
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Проволочник уйдет сам: 5 народных методов и одно копеечное средство, которое личинки не выносят
Не гонитесь за лососем: доступная рыба дает организму мощную пользу без переплаты
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
Последние материалы
Мясо съедят позже: хрустящая закуска из кабачков в чесночном маринаде к шашлыку
От грядок до протоколов: за какие привычные действия на участке теперь придется платить
Вес тот же, а форма не та: 3 домашних упражнения против эффекта сидячей работы
Пышные волосы без эффекта сосулек: как поднять корни феном на трое суток
Обмануть не получится: как собаки вычисляют человеческий страх по неуловимому запаху в крови
Красная вода и галлюцинации выживших: тайная катастрофа, которую может повторить Черное море
Проваливаются в бездну: почему самое мелкое море России стало смертельной ловушкой для кораблей
Чизкейк без духовки и горы посуды: как собрать культовый десерт в стакане за 10 минут
Учебники истории врут: какую пугающую правду о Великом потопе раскопали в Месопотамии
Офисный планктон уходит в цеха: что заставляет менеджеров менять кресла на станки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.