Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Орлов

Судный день среди бела дня: как в 1780 году Новая Англия погрузилась в кромешную тьму

Наследие » Мир

В мае 1780 года на Новую Англию среди бела дня опустилась непроглядная мгла. В абсолютной тишине скот бежал с пастбищ, птицы засыпали на лету, а политики готовились к концу света. Что за исполинская сила выкрутила свет на минимум и почему ученые до сих пор спорят о природе этого феномена?

Паника на улице древнего города
Фото: Pravda.ru by Сергей Орлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паника на улице древнего города

Хроника внезапных сумерек

Утро того дня выдалось странным. Воздух пропитала желтизна, а солнце на горизонте напоминало раскаленный медный таз. К десяти часам утра небо окончательно стало темным. В Кембридже мрак стал настолько густым, что люди не видели собственной руки на расстоянии лица. Обычное освещение в домах не справлялось с плотностью атмосферного фильтра.

"Этот случай уникален тем, что мы имеем сотни зафиксированных свидетельств от ученых и священников того времени. Это была не коллективная галлюцинация, а масштабный физический процесс", — объяснила специально для Pravda.Ru российский историк Екатерина Мельникова.

Животный мир отреагировал на тьму стандартными ночными инстинктами. Петухи начали кричать, приветствуя ложную ночь, а лягушки на болотах устроили вечерний концерт. В реках Новой Англии плавали хлопья черной сажи. Осадки, выпадавшие в те часы, напоминали разведенную тушь. Вода в колодцах отдавала гарью, что прямо указывало на присутствие в воздухе продуктов горения огромного масштаба.

Параметр события Характеристика 1780 года
География охвата Северо-восток США и юго-восток Канады
Пиковая фаза тьмы С 12:00 до 14:00 часов
Сопутствующие признаки Запах гари, пепел в воде, красный цвет луны

Реакция общества и мистицизм

В эпоху Просвещения рационализм еще слабо конкурировал с теологией. Большинство жителей колоний восприняли тьму как начало библейского апокалипсиса. В Коннектикуте члены законодательного собрания в панике требовали роспуска совета. Депутаты хотели покаяться перед лицом неминуемого конца. 

"Дэвенпорт стал символом гражданского мужества. Его фраза о том, что свечи исправят ситуацию лучше молитв, вошла в политический фольклор США", — отметил в беседе с Pravda.Ru историк Алексей Громов.

Тьма спровоцировала рост религиозных сект. Группы верующих видели в черном небе подтверждение пророчеств из Книги Откровения. Адвентисты связывали дату с померкшим солнцем, описанным в Евангелии. Страх перед неизвестным парализовал торговлю в портах и работу на фермах до следующего утра.

Стык физики и лесных пожаров

Современная наука отвергла версию затмения или извержения вулкана. Расположение планет в тот день исключало закрытие солнца лунным диском. Анализ древесины в лесах Онтарио показал наличие глубоких следов от масштабных пожаров весны 1780 года.

"Мы имеем дело с атмосферной ловушкой. Частицы сажи экранировали солнечный свет, создав эффект искусственного купола над регионом", — подтвердил эксперт Pravda.Ru Даниил Лаврентьев.

Такой эффект наблюдался позже в Эдинбурге в 1950 году. Дым от пожаров в канадской Альберте пересек Атлантику и заставил шотландцев включить уличные фонари днем. Новая Англия стала жертвой аналогичного процесса. Природа наглядно продемонстрировала, как легко климатические изменения и локальные катастрофы могут разрушить привычный уклад жизни миллионов людей.

Ответы на популярные вопросы о Темном дне

Почему тьма не была солнечным затмением?

Астрономические расчеты показывают, что 19 мая 1780 года не было новолуния. Затмение длится не более нескольких минут, а мрак в Новой Англии держался более 14 часов.

Откуда взялась сажа в реках?

Сильные западные ветры перенесли продукты горения из лесов современной Канады. Пепел оседал вместе с влагой, образуя липкую черную пленку на всех поверхностях.

Был ли Темный день глобальным явлением?

Нет. Аномалия затронула исключительно северо-восточную часть американского континента. В Европе и Азии этот день прошел в штатном режиме.

Читайте также

Экспертная проверка: историк Алексей Громов, эксперт Даниил Лаврентьев, историк Екатерина Мельникова
Автор Сергей Орлов
Сергей Павлович Орлов — историк, специалист по российской истории XX века.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы история
Новости Все >
Конец бюрократическим барьерам: Россия открывает двери для жителей Приднестровья
Ловушка выживания: как хроническая бедность разрушает человеческую психику
Сдаете квартиру удалённо? Единственный способ не остаться с пустым кошельком
Евровидение: что нужно России для возвращения на конкурс?
Продажи респираторов во Франции выросли в пять раз на фоне новостей о вирусах
Эффект бомбы: как обычный ПП-десерт превращается в агрессивное слабительное средство
От грядок до протоколов: за какие привычные действия на участке теперь придется платить
Диплом как лицензия на хамство: почему врачи путают авторитет с правом плюнуть в душу
Дорогая взрослость: как "хотелки" выпускников ценой в полмиллиона разоряют родителей
Появлялись красные флаги, выступали какие-то ораторы… им кричали ура, но все это было не многолюдно и не серьезно… — писала газета Новое время 16 мая 1906 года
Сейчас читают
Талия вернется за 7 минут: 2 простых упражнения без скручиваний, которые уберут бока к лету
Новости спорта
Талия вернется за 7 минут: 2 простых упражнения без скручиваний, которые уберут бока к лету
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Авто
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
В Пекине произошло то, чего Трамп явно не ожидал: Си резко изменил ход встречи с США
Мир. Новости мира
В Пекине произошло то, чего Трамп явно не ожидал: Си резко изменил ход встречи с США
Популярное
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом

Исследователи недр обнаружили под толщей пресной воды необратимые процессы, которые постепенно меняют саму структуру евразийского материка и ландшафт региона.

Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Марсоход NASA прошёл 42 км по мёртвой пустыне — и наткнулся на то, что скрывали пески Марса
Вернулись спустя 100 лет: в лесах Подмосковья тайно формируется группа опасных хищников
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Не гонитесь за лососем: доступная рыба дает организму мощную пользу без переплаты
Проволочник уйдет сам: 5 народных методов и одно копеечное средство, которое личинки не выносят
Минус 10 лет без косметологов: 6 стрижек для женщин после 60, которые дарят объем тонким волосам
Минус 10 лет без косметологов: 6 стрижек для женщин после 60, которые дарят объем тонким волосам
Последние материалы
Ловушка выживания: как хроническая бедность разрушает человеческую психику
Раздувается втрое прямо на кусте: этот сорт роз выдает кружевные шары по 12 см
Сдаете квартиру удалённо? Единственный способ не остаться с пустым кошельком
Кредитная оттепель с холодным расчётом: почему банкиры стали добрее к заёмщикам
Никакого кефира и минералки: маринуем шашлык по советскому ГОСТу, чтобы сок тек по рукам
Евровидение: что нужно России для возвращения на конкурс?
Минус сантиметры за месяц: 14 простых упражнений для плоского живота без изнурительных диет
Без пинцета и масла: 3 безопасных способа вытащить клеща подручными средствами
Продажи респираторов во Франции выросли в пять раз на фоне новостей о вирусах
Куст жирует, а ягод нет: 5 ошибок дачника, из-за которых малина выдает мелкие костянки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.