Судный день среди бела дня: как в 1780 году Новая Англия погрузилась в кромешную тьму

В мае 1780 года на Новую Англию среди бела дня опустилась непроглядная мгла. В абсолютной тишине скот бежал с пастбищ, птицы засыпали на лету, а политики готовились к концу света. Что за исполинская сила выкрутила свет на минимум и почему ученые до сих пор спорят о природе этого феномена?
Утро того дня выдалось странным. Воздух пропитала желтизна, а солнце на горизонте напоминало раскаленный медный таз. К десяти часам утра небо окончательно стало темным. В Кембридже мрак стал настолько густым, что люди не видели собственной руки на расстоянии лица. Обычное освещение в домах не справлялось с плотностью атмосферного фильтра.
"Этот случай уникален тем, что мы имеем сотни зафиксированных свидетельств от ученых и священников того времени. Это была не коллективная галлюцинация, а масштабный физический процесс", — объяснила специально для Pravda.Ru российский историк Екатерина Мельникова.
Животный мир отреагировал на тьму стандартными ночными инстинктами. Петухи начали кричать, приветствуя ложную ночь, а лягушки на болотах устроили вечерний концерт. В реках Новой Англии плавали хлопья черной сажи. Осадки, выпадавшие в те часы, напоминали разведенную тушь. Вода в колодцах отдавала гарью, что прямо указывало на присутствие в воздухе продуктов горения огромного масштаба.
|Параметр события
|Характеристика 1780 года
|География охвата
|Северо-восток США и юго-восток Канады
|Пиковая фаза тьмы
|С 12:00 до 14:00 часов
|Сопутствующие признаки
|Запах гари, пепел в воде, красный цвет луны
В эпоху Просвещения рационализм еще слабо конкурировал с теологией. Большинство жителей колоний восприняли тьму как начало библейского апокалипсиса. В Коннектикуте члены законодательного собрания в панике требовали роспуска совета. Депутаты хотели покаяться перед лицом неминуемого конца.
"Дэвенпорт стал символом гражданского мужества. Его фраза о том, что свечи исправят ситуацию лучше молитв, вошла в политический фольклор США", — отметил в беседе с Pravda.Ru историк Алексей Громов.
Тьма спровоцировала рост религиозных сект. Группы верующих видели в черном небе подтверждение пророчеств из Книги Откровения. Адвентисты связывали дату с померкшим солнцем, описанным в Евангелии. Страх перед неизвестным парализовал торговлю в портах и работу на фермах до следующего утра.
Современная наука отвергла версию затмения или извержения вулкана. Расположение планет в тот день исключало закрытие солнца лунным диском. Анализ древесины в лесах Онтарио показал наличие глубоких следов от масштабных пожаров весны 1780 года.
"Мы имеем дело с атмосферной ловушкой. Частицы сажи экранировали солнечный свет, создав эффект искусственного купола над регионом", — подтвердил эксперт Pravda.Ru Даниил Лаврентьев.
Такой эффект наблюдался позже в Эдинбурге в 1950 году. Дым от пожаров в канадской Альберте пересек Атлантику и заставил шотландцев включить уличные фонари днем. Новая Англия стала жертвой аналогичного процесса. Природа наглядно продемонстрировала, как легко климатические изменения и локальные катастрофы могут разрушить привычный уклад жизни миллионов людей.
Астрономические расчеты показывают, что 19 мая 1780 года не было новолуния. Затмение длится не более нескольких минут, а мрак в Новой Англии держался более 14 часов.
Сильные западные ветры перенесли продукты горения из лесов современной Канады. Пепел оседал вместе с влагой, образуя липкую черную пленку на всех поверхностях.
Нет. Аномалия затронула исключительно северо-восточную часть американского континента. В Европе и Азии этот день прошел в штатном режиме.
