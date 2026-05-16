Красная вода и галлюцинации выживших: тайная катастрофа, которую может повторить Черное море

В 1986 году в Камеруне произошел природный апокалипсис, который сначала приняли за теракт. За несколько минут 1746 человек и тысячи животных упали замертво в абсолютной тишине. Как древнее озеро превратилось в газовую бомбу и почему этот сценарий прямо сейчас угрожает Черному морю?
Трагедия произошла в абсолютной тишине. Вечером 21 августа облако газа накрыло низины, где располагались селения Субум и Ча. Люди погибали мгновенно. Вместе с ними вымер скот, птицы и даже насекомые. Те, кто выжил, описывали странный запах тухлых яиц или жженого пороха. Ученые позже объяснили это галлюцинациями, которые возникают при высокой концентрации диоксида углерода в крови.
"Газ вытеснил кислород за секунды. В такой среде человек теряет сознание после пары вдохов. Это была гигантская газовая камера под открытым небом", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт Екатерина Мельникова.
Выживший Джозеф Нквайн вспоминал, что проснулся в окружении мертвых родственников. Его кожа была покрыта странными пятнами, похожими на ожоги. Это характерный признак асфиксии и химического воздействия концентрированного облака. Ужас ситуации заключался в том, что внешне деревни выглядели нетронутыми. Ни разрушений, ни огня. Просто пустые улицы и тела тех, кто еще вчера строил планы на будущее.
Ньос — это высокогорное кратерное озеро. На глубине 80 километров под ним находится магматический очаг. Через трещины в породе углекислый газ десятилетиями насыщал нижние слои воды. В обычных условиях вода перемешивается, и газ выходит постепенно. В Африке из-за температурного режима слои остаются статичными. Нижний ярус превращается в перенасыщенный раствор под огромным давлением.
"Произошел эффект бутылки шампанского. Внешний раздражитель, вроде оползня или землетрясения, нарушил равновесие. Газ мгновенно пошел вверх, расширяясь в объеме", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт Алексей Громов.
Объем выброса составил порядка 1,6 миллиона тонн. Тяжелое облако сползло по склонам гор со скоростью до 50 километров в час. Оно заполнило долины, лишая жизни все живое в радиусе 25 километров. Озеро изменилось до неузнаваемости. Прозрачная вода стала мутной и приобрела багровый оттенок из-за того, что поднятый со дна осадок с высоким содержанием железа окислился на поверхности.
События в Камеруне заставили мир иначе взглянуть на безопасность водоемов. До 1986 года лимнологические катастрофы считались теорией. Теперь ученые ищут потенциальные бомбы по всему миру. Главный риск — отсутствие системы оповещения. Газ не имеет цвета, а его движение бесшумно. Жители долин оказались в ловушке рельефа, который направил поток смерти прямо в жилые дома.
|Параметр катастрофы
|Данные (1986 г.)
|Число погибших людей
|1746 человек
|Погибший домашний скот
|3500 голов
|Радиус поражения
|25 километров
|Объем газа
|1,6 млн тонн
После трагедии берега озера Ньос были объявлены зоной отчуждения. Однако плодородная почва и нехватка земли заставляют людей возвращаться. Сейчас на озере установлены насосные установки. С их помощью излишки углекислоты стравливаются через трубы, не давая концентрации достичь критической отметки. Это временное решение, требующее постоянного контроля и финансирования.
Наибольшую тревогу вызывает озеро Киву, расположенное на границе Руанды и Конго. Оно в сотни раз больше Ньоса. В его водах накоплены миллиарды кубометров газа. Если там случится лимнологический переворот, количество жертв может исчисляться миллионами. Учитывая сейсмическую активность региона, угроза извержений и землетрясений остается постоянным фактором риска для населения прибрежных зон.
"Проблему Киву пытаются решить через добычу метана со дна. Но политическая нестабильность в регионе мешает создать надежную систему безопасности. Мир рискует увидеть повторение камерунского сценария в масштабе страны", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт Даниил Лаврентьев.
Аналогичные опасные объекты существуют в Японии и даже в Германии. В зоне риска находятся любые озера вулканического происхождения с большой глубиной. Геологические процессы не останавливаются, а значит, мониторинг состояния воды должен стать стандартной практикой для таких регионов. История Ньоса — это жесткое напоминание о том, что природа может убить, не производя ни единого звука.
Нет. Само извержение произошло тысячи лет назад. В 1986 году имел место только выброс накопленного газа, который хранился в воде под давлением.
Шансы были только у тех, кто находился на возвышенностях. Тяжелый углекислый газ стекал вниз, поэтому верхние точки рельефа оказались безопасными островками.
Теоретически в группе риска находятся глубокие озера на Камчатке и Курилах. Однако из-за холодного климата вода там перемешивается чаще, что препятствует накоплению газа.
