Красная вода и галлюцинации выживших: тайная катастрофа, которую может повторить Черное море

В 1986 году в Камеруне произошел природный апокалипсис, который сначала приняли за теракт. За несколько минут 1746 человек и тысячи животных упали замертво в абсолютной тишине. Как древнее озеро превратилось в газовую бомбу и почему этот сценарий прямо сейчас угрожает Черному морю?

Фото: Pravda.ru by Сергей Орлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тихая смерть из глубины

Трагедия произошла в абсолютной тишине. Вечером 21 августа облако газа накрыло низины, где располагались селения Субум и Ча. Люди погибали мгновенно. Вместе с ними вымер скот, птицы и даже насекомые. Те, кто выжил, описывали странный запах тухлых яиц или жженого пороха. Ученые позже объяснили это галлюцинациями, которые возникают при высокой концентрации диоксида углерода в крови.

"Газ вытеснил кислород за секунды. В такой среде человек теряет сознание после пары вдохов. Это была гигантская газовая камера под открытым небом", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт Екатерина Мельникова.

Выживший Джозеф Нквайн вспоминал, что проснулся в окружении мертвых родственников. Его кожа была покрыта странными пятнами, похожими на ожоги. Это характерный признак асфиксии и химического воздействия концентрированного облака. Ужас ситуации заключался в том, что внешне деревни выглядели нетронутыми. Ни разрушений, ни огня. Просто пустые улицы и тела тех, кто еще вчера строил планы на будущее.

Физика озерного переворота

Ньос — это высокогорное кратерное озеро. На глубине 80 километров под ним находится магматический очаг. Через трещины в породе углекислый газ десятилетиями насыщал нижние слои воды. В обычных условиях вода перемешивается, и газ выходит постепенно. В Африке из-за температурного режима слои остаются статичными. Нижний ярус превращается в перенасыщенный раствор под огромным давлением.

"Произошел эффект бутылки шампанского. Внешний раздражитель, вроде оползня или землетрясения, нарушил равновесие. Газ мгновенно пошел вверх, расширяясь в объеме", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт Алексей Громов.

Объем выброса составил порядка 1,6 миллиона тонн. Тяжелое облако сползло по склонам гор со скоростью до 50 километров в час. Оно заполнило долины, лишая жизни все живое в радиусе 25 километров. Озеро изменилось до неузнаваемости. Прозрачная вода стала мутной и приобрела багровый оттенок из-за того, что поднятый со дна осадок с высоким содержанием железа окислился на поверхности.

Красная вода и последствия

События в Камеруне заставили мир иначе взглянуть на безопасность водоемов. До 1986 года лимнологические катастрофы считались теорией. Теперь ученые ищут потенциальные бомбы по всему миру. Главный риск — отсутствие системы оповещения. Газ не имеет цвета, а его движение бесшумно. Жители долин оказались в ловушке рельефа, который направил поток смерти прямо в жилые дома.

Параметр катастрофы Данные (1986 г.)
Число погибших людей 1746 человек
Погибший домашний скот 3500 голов
Радиус поражения 25 километров
Объем газа 1,6 млн тонн

После трагедии берега озера Ньос были объявлены зоной отчуждения. Однако плодородная почва и нехватка земли заставляют людей возвращаться. Сейчас на озере установлены насосные установки. С их помощью излишки углекислоты стравливаются через трубы, не давая концентрации достичь критической отметки. Это временное решение, требующее постоянного контроля и финансирования.

Риски повторения катастрофы

Наибольшую тревогу вызывает озеро Киву, расположенное на границе Руанды и Конго. Оно в сотни раз больше Ньоса. В его водах накоплены миллиарды кубометров газа. Если там случится лимнологический переворот, количество жертв может исчисляться миллионами. Учитывая сейсмическую активность региона, угроза извержений и землетрясений остается постоянным фактором риска для населения прибрежных зон.

"Проблему Киву пытаются решить через добычу метана со дна. Но политическая нестабильность в регионе мешает создать надежную систему безопасности. Мир рискует увидеть повторение камерунского сценария в масштабе страны", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт Даниил Лаврентьев.

Аналогичные опасные объекты существуют в Японии и даже в Германии. В зоне риска находятся любые озера вулканического происхождения с большой глубиной. Геологические процессы не останавливаются, а значит, мониторинг состояния воды должен стать стандартной практикой для таких регионов. История Ньоса — это жесткое напоминание о том, что природа может убить, не производя ни единого звука.

Ответы на популярные вопросы о Лимнологической катастрофе

Трагедия была вызвана извержением вулкана?

Нет. Само извержение произошло тысячи лет назад. В 1986 году имел место только выброс накопленного газа, который хранился в воде под давлением.

Можно ли было спастись от облака?

Шансы были только у тех, кто находился на возвышенностях. Тяжелый углекислый газ стекал вниз, поэтому верхние точки рельефа оказались безопасными островками.

Есть ли такая угроза в России?

Теоретически в группе риска находятся глубокие озера на Камчатке и Курилах. Однако из-за холодного климата вода там перемешивается чаще, что препятствует накоплению газа.

Экспертная проверка: российский историк Алексей Громов, мировой историк Даниил Лаврентьев, научный лектор Екатерина Мельникова
Автор Сергей Орлов
Сергей Павлович Орлов — историк, специалист по российской истории XX века.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы наука ученые история экология исследование безопасность
