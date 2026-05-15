Сергей Орлов

За спиной Линкольна стояли русские пушки: флот из Петербурга спас США от развала

История США напоминает бизнес-проект, который дважды оказывался на грани банкротства. В первый раз компанию пытался задушить бывший владелец в лице Британии, во второй — внутренние акционеры затеяли раздел имущества с оружием в руках. Оба раза у американцев не хватало ресурсов, флота и политического веса. Россия сыграла роль теневого инвестора, который не вливал деньги напрямую, но заблокировал попытки конкурентов уничтожить стартап.

Флаг США

Екатерина против английского короля

В 1775 году Георг III осознал масштаб катастрофы в тринадцати колониях. Ему требовались профессиональные каратели. Английская монархия видела в России своего рода ресурсный центр с бездонным мобилизационным резервом. Король попросил 20 тысяч русских солдат. Это были ветераны, только что прошедшие через мясорубку войн с Турцией. Для американских фермеров такая встреча означала бы мгновенный финал. Екатерина II отказала. Она понимала, что усиление Англии вредит интересам империи. Россия предпочла наблюдать, как британский лев теряет зубы в заокеанской глуши. Позже Лондон пытался выторговать хотя бы 10 тысяч штыков. Императрица снова ответила холодным молчанием. Это решение дало Вашингтону время собрать армию.

"Россия изначально видела в США инструмент для ослабления британского влияния на море", — отметила специально для Pravda.Ru российский историк Екатерина Мельникова.

Декларация вооруженного нейтралитета

В 1780 году дипломатия стала мощнее пушек. Екатерина II опубликовала декларацию о вооруженном нейтралитете. Суть была простой: корабли нейтральных стран имеют право торговать с кем угодно. Англия, державшая штаты в морской блокаде, была в ярости. Россия заявила, что будет защищать свои торговые суда пушками. К этой позиции примкнула половина Европы. Британия оказалась в дипломатическом вакууме. Морская блокада потеряла смысл. Американцы начали получать товары и материалы, необходимые для продолжения войны. Россия превратила локальный мятеж в полноценный международный конфликт, где Лондон был один против всех.

Событие Последствие для США
Отказ Екатерины Георгу III Англия не получила подкреплений
Декларация 1780 года Снятие морской блокады колоний
Визит эскадр в 1863-м Запрет на интервенцию Англии

Русские корабли в американских портах

В 1863 году Штаты горели. Север проигрывал на дипломатическом фронте. Англия и Франция готовились признать Юг и отправить войска на помощь конфедератам. В этот момент в порты Нью-Йорка и Сан-Франциско вошли две русские эскадры. Официально — визит дружбы. Реально — демонстрация силы. Петербург показал, что готов ударить по британским торговым путям, если Лондон ввяжется в американскую войну.

"Прибытие русских моряков буквально спасло Вашингтон от иностранной интервенции", — объяснил эксперт Pravda.Ru Алексей Громов.

Американцы встречали русских как спасителей. Офицеры Атлантической эскадры Лесовского стали главными героями светской хроники. Русское присутствие сковало руки Парижу и Лондону. В итоге Север смог сосредоточиться на внутреннем противнике и дожать Юг. Союз был сохранен благодаря тому, что за спиной Линкольна стоял русский флот.

Сделка по продаже Аляски

В 1867 году возник вопрос об Аляске. Территория была обременением для бюджета, а защищать ее на другом конце света не было сил. Англия предлагала за землю большие деньги. Но Россия пошла на сделку с США. Это был расчет на перспективу. Петербург не хотел отдавать Аляску британцам, чтобы те не окружили Россию в Тихом океане.

"Продажа Аляски стала актом стратегического партнерства против Лондона", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru мировой историк Даниил Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы

Почему Россия помогала США

Главным врагом Петербурга в XIX веке была Британия. Поддержка штатов ослабляла англичан и создавала противовес их доминированию в океане.

Что было бы без эскадр 1863 года

С большой вероятностью Англия и Франция высадили бы десант в поддержку Юга. США могли развалиться на несколько слабых государств.

Зачем продали Аляску так дешево

Сумма в 7,2 миллиона долларов была существенной. Главным фактором стала не цена, а желание не допустить Британию к русским границам на Востоке. Линии истории часто петляют. Государство, которое сегодня считает Россию главной угрозой, возникло и уцелело благодаря воле русских монархов. Это не вопрос симпатии или любви. Это сухая геополитическая арифметика.

Экспертная проверка: историк Екатерина Мельникова, исследователь Алексей Громов, эксперт Даниил Лаврентьев
Автор Сергей Орлов
Сергей Павлович Орлов — историк, специалист по российской истории XX века.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
