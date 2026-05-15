Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Орлов

Подвиг Сусанина — миф? Почему историки считают историю о спасении царя вымыслом

Наследие » Россия

Иван Сусанин — герой, спасший династию Романовых, или обычный сельский староста, чью гибель превратили в выгодный "бизнес-проект"? Пока одни верят в легендарный поход сквозь костромские болота, другие изучают архивы в поисках правды о налоговых льготах. Разбираемся, что на самом деле скрывает грамота 1619 года и почему реальная история оказалась гораздо сложнее и циничнее учебников.

Крестьянин в заснеженном лесу
Фото: Pravda.ru by Сергей Орлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крестьянин в заснеженном лесу

Сельский староста или случайная жертва

Иван Сусанин не был типичным крестьянином в лаптях из анекдотов. Исследователи полагают, что он занимал должность вотчинного старосты в костромских землях. Это объясняет, почему именно к нему обратился отряд интервентов. Человек такого статуса владел логистикой региона и знал, где скрываются важные персоны Смутного времени.

"Сусанин обладал административным ресурсом в масштабах своего села. Его статус обязывал контактировать с любыми вооруженными группами, проходившими через Домнино", — отметил в беседе с Pravda.Ru российский историк Алексей Громов.

Единственным документальным подтверждением реальности героя служит жалованная грамота 1619 года. Ее получил зять Сусанина, Богдан Собинин. В тексте прямо указано, что тесть погиб от рук польских и литовских людей за отказ выдать местонахождение царя Михаила Федоровича. О болотах и лесных дебрях в этом первичном источнике нет ни слова.

Хроника зимнего столкновения

События разворачивались в момент, когда мировая история стояла на пороге признания новой русской власти. Польские отряды, бродившие по стране, напоминали современные незаконные вооруженные формирования. Им требовался живой заложник для политического шантажа или устранения конкурента в борьбе за престол.

Традиционная версия о том, что Сусанин завел врагов в трясину, оформилась только в XIX веке. Литераторы и композиторы добавили сюжету драматизма, превратив допрос под пытками в масштабную спецоперацию в костромских лесах. Реальность была жестче: сельский житель просто не выдал информацию, за что был изрублен на куски на глазах у односельчан.

Версия легенды Историческая критика
Завел отряд в непроходимые болота В документах XVII века болота не упоминаются
Убит регулярными польскими войсками Под Костромой действовали мелкие банды интервентов

Государственная пропаганда подхватила этот сюжет гораздо позже. Для империи XIX века Сусанин стал идеальным инструментом воспитания патриотизма. Общество быстро приняло героический образ, который затмил сухую архивную правду.

"Мы видим типичный процесс канонизации светского героя. В Смутное время подобные случаи были не редки, но только этот получил статус национального проекта", — объяснила специально для Pravda.Ru историк Екатерина Мельникова.

Почему ученые сомневаются в легенде

Скептики вроде Николая Костомарова указывали на отсутствие в Костроме крупных вражеских сил в феврале 1613 года. По их мнению, история России того периода изобиловала мелкими разбойничьими нападениями. Сусанин мог стать жертвой обычного грабежа, а семья позже подала инцидент как политический подвиг ради получения налоговых льгот.

Однако грамота царя Михаила сохранилась. В ней четко прописаны привилегии для потомков героя. Сложно представить, что монарх раздавал бы земли и освобождал от налогов целую династию на протяжении столетий без веских на то оснований. Сусанины оставались в статусе "обельных" крестьян, не плативших подати, вплоть до революции.

"Дискуссия о реальности подвига Сусанина отражает кризис доверия к официальным источникам, возникший в среде либеральной интеллигенции", — подчеркнул историк Даниил Лаврентьев.

Советская власть сначала отвергла Сусанина как прислужника царизма. Но перед Второй мировой войной образ реабилитировали. XX век нуждался в примерах самопожертвования. История совершила круг, вернув костромскому крестьянину место в пантеоне великих защитников земли.

Ответы на популярные вопросы о подвиге Ивана Сусанина

Где именно погиб Иван Сусанин?

Считается, что местом гибели стало Исуповское болото в Костромской области. Однако современные археологические раскопки не дали однозначных находок, подтверждающих массовую гибель польского отряда в этом месте.

Существуют ли прямые потомки героя?

Да, на протяжении трех веков потомки Сусанина пользовались исключительными правами и подтверждали их при каждом новом императоре. Это живое доказательство реальности факта спасения царской семьи.

Почему в истории фигурируют поляки?

В период Смуты отряды из Речи Посполитой активно участвовали в внутренней политике России. Михаил Романов был их прямым конкурентом, так как на русский трон претендовал королевич Владислав.

Экспертная проверка: историк Алексей Громов, историк Даниил Лаврентьев, историк Екатерина Мельникова
Автор Сергей Орлов
Сергей Павлович Орлов — историк, специалист по российской истории XX века.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы россия история
Новости Все >
Страна в аренду: как Украина стала самым выгодным приложением для нужд НАТО
Китай и США уже делят остатки: что осталось от европейской мощи без российских ресурсов
Ловушка обязательств: как перехват дронов ВСУ стал проблемой для Латвии
Убежище для патогенов: привычные предметы интерьера угрожают здоровью
Госдума отклонила проект закона о штрафах за среднюю скорость
Золотой шанс Сталина, который мы потеряли: почему рубль не стал мировой валютой
Доллар превращается в фантик: что лишило США главного рычага влияния
Россия вскрыла землю на 27 этажей: почему хвалёная броня Южмаша рассыпалась как песок
Экономика износа: сервисы съедают четверть заработка таксиста
Бессмысленные удары по призракам: почему США не могут нащупать нервную систему Ирана
Сейчас читают
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Садоводство, цветоводство
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
Мир. Новости мира
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
Популярное
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода

Река меняет свой характер на протяжении тысяч километров, скрывая под поверхностью объекты, которые десятилетиями оставались недоступны для глаз.

На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
В Пекине произошло то, чего Запад боялся годами: Трамп резко изменил тон в разговоре с Китаем
Проволочник уйдет сам: 5 народных методов и одно копеечное средство, которое личинки не выносят
На Украине произошло то, чего боялись даже лояльные к Киеву: мобилизация добралась до самых неожиданных категорий
На Украине произошло то, чего боялись даже лояльные к Киеву: мобилизация добралась до самых неожиданных категорий
Последние материалы
Убежище для патогенов: привычные предметы интерьера угрожают здоровью
Госдума отклонила проект закона о штрафах за среднюю скорость
Вернулись спустя 100 лет: в лесах Подмосковья тайно формируется группа опасных хищников
Золотой шанс Сталина, который мы потеряли: почему рубль не стал мировой валютой
Немедленно засекретить! Сталин пришел в ярость, узнав настоящую родословную Ленина
Дверной антитренд: 3 модели, которые безнадёжно испортят ваш ремонт в 2026 году
Доллар превращается в фантик: что лишило США главного рычага влияния
Страшнее атомной станции: почему жители США категорически не желают соседствовать с дата-центрами
Россия вскрыла землю на 27 этажей: почему хвалёная броня Южмаша рассыпалась как песок
Экономика износа: сервисы съедают четверть заработка таксиста
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.