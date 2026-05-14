Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Орлов

Страна лесов без бумаги: зачем в СССР заставляли школьников собирать макулатуру

Наследие » Россия

СССР владел четвертью мировых лесов, но задыхался от дефицита бумаги. Спасать ситуацию отправляли школьников: дважды в год классы выходили на охоту за старыми газетами. Почему в "лесной державе" макулатура стала твердой валютой, а за стопку журналов давали редкие тома Дюма и Конан Дойля?

Пионеры несут макулатуру
Фото: Pravda.ru by Сергей Орлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пионеры несут макулатуру

Экономика пачечного сбора

Сбор бумаги дважды в год напоминал масштабную мобилизацию. Школьники обходили квартиры, выпрашивая старые газеты и журналы. В пунктах приема стоял запах пыли и типографской краски. Приемщики проверяли связки на влажность, опасаясь хитростей с утяжелением веса. Каждая тонна вторичного сырья спасала до 17 деревьев.

"Система строилась на бесплатном детском труде. Макулатура обеспечивала около 22 процентов выпуска всей бумаги и картона в стране. Без участия пионеров упаковочная отрасль просто перестала бы существовать", — объяснил специально для Pravda.Ru российский историк Алексей Громов.

За килограмм сырья платили символические две копейки. Деньги шли в фонд класса или школы. Главным стимулом оставалось соревнование между отрядами. Победители получали грамоты или экскурсионные поездки. Это была первая встреча ребенка с реальной экономикой через физический труд.

Индустриальные тупики целлюлозы

Проблема заключалась в нехватке перерабатывающих мощностей. Советская промышленность не справлялась с выпуском тарного картона. Товары часто паковали в деревянные ящики из-за дефицита бумаги. В 1960 году власти официально признали отставание отрасли от мировых стандартов.

Показатель Значение в 1970-е
Ежегодный сбор макулатуры 2,1 миллиона тонн
Доля в производстве картона 22 процента
Экономия леса на 1 тонну 10–17 деревьев

Макулатура шла на производство школьных тетрадей и туалетной бумаги. Качество вторсырья определяло его дальнейшую судьбу. Газеты перерабатывали в грубую обертку. Белая писчая бумага считалась элитным сырьем. Страна отчаянно нуждалась в ресурсосбережении для поддержки плановых показателей.

"Бумажный голод был следствием перекоса в тяжелую индустрию. Лес шел на экспорт как кругляк, а внутри страны элементарно не хватало мощностей для химической переработки целллюлозы", — отметил в беседе с Pravda.Ru мировой историк Даниил Лаврентьев.

Дюма как валюта дефицита

В 1974 году стартовал знаменитый эксперимент по обмену бумаги на литературу. За 20 килограммов макулатуры гражданин получал абонемент на покупку дефицитной книги. В списках значились Дюма, Конан Дойл и Ремарк. Эти издания невозможно было найти в свободной продаже.

Талоны на книги стали параллельной валютой. Их обменивали, продавали и коллекционировали. Система стимулировала взрослых помогать детям со сбором. Макулатура перестала быть просто мусором. Она превратилась в билет в мир мировой классики, недоступной иным путем.

"Это был гениальный ход распределения духовного блага через бытовые отходы. Власть решала проблему сырья, подогревая интерес к чтению через инструмент дефицита", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru Екатерина Мельникова.

Советская практика сбора вторсырья не имела отношения к экологии в современном понимании. Это была чистая прагматика выживания индустрии. Сегодня мы сортируем мусор ради планеты. Тогда его собирали, потому что общество потребления еще не могло произвести достаточно упаковки для самого себя.

Ответы на популярные вопросы о макулатуре

Сколько платили за макулатуру в школе?

Обычно ученикам деньги на руки не выдавали. Суммы в размере 2 копеек за килограмм перечислялись на нужды класса или школы для закупки инвентаря.

Какие книги были самыми ценными?

Наибольшим спросом пользовались Приключения Анжелики, произведения Александра Дюма, Майн Рида и детективы Агаты Кристи.

Почему была норма именно 15–20 кг?

Такой объем считался посильным для переноски подростком в два захода и позволял выполнять план по поставке сырья на заводы.

Экспертная проверка: российский историк Алексей Громов, мировой историк Даниил Лаврентьев, научный лектор Екатерина Мельникова
Автор Сергей Орлов
Сергей Павлович Орлов — историк, специалист по российской истории XX века.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Темы ссср россия история
Новости Все >
Философия дружбы и любви: представлен рейтинг лучших романтических комедий всех времён
Опасный ритм: почему близкие Николь Кидман всерьёз опасаются за жизнь актрисы
Секрет 30-летней ипотеки: как снизить платеж и не потерять шанс на одобрение банка
Элита милосердия: Time представил сотню тех, кто тратит состояния на помощь другим
Эмоциональный ответ: актриса Лиза Моряк высказалась о нападках зрителей из-за "Войны и мира"
Массовые увольнения и кадровый дефицит: парадокс российского рынка труда
Красивые фото против здравого смысла: почему нельзя доверять случайным гидам на Камчатке
Талант важнее канона: Миа Халифа жёстко ответила Илону Маску на упрёки в адрес Кристофера Нолана
Прощай, кошелёк: настойчивые птицы разорили российскую артистку во время отдыха
Владивосток голосует за будущее: три территории получат федеральные деньги, если горожане не промолчат
Сейчас читают
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Еда и рецепты
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Наука и техника
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Популярное
На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода

Река меняет свой характер на протяжении тысяч километров, скрывая под поверхностью объекты, которые десятилетиями оставались недоступны для глаз.

На дне Волги нашли затопленный город: старые улицы десятилетиями скрывает вода
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
Тля и муравьи исчезнут за ночь: намажьте ствол советской мазью и забудьте о химии
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Россияне массово пересаживаются на кроссовер, который собрали в Калуге — и он разорвал чарты продаж
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Паника в НАТО из-за российского призрака: Польша экстренно подняла истребители в небо
Путь в тупик: Берлин пошел на открытый демарш из-за неожиданного предложения Москвы
Встреча на удачу: как певец Шаман поддержал пожилую женщину добрым делом
Встреча на удачу: как певец Шаман поддержал пожилую женщину добрым делом
Последние материалы
Цена предательства России: Армения заплатит миллиарды за попытку Пашиняна сбежать в ЕС
Россияне проедают будущее: четверть граждан брали микрозаймы ради майских выходных
Прощай, бабушкина роза: как современные технологии вытесняют дешевый ПВХ с кухонь
Бюджетная альтернатива люксу: как вернуть дому чистоту без трат на дорогую химию
Трамп молит Китай о ресурсах: Россия заберет всю выгоду после позорного визита США
Мягкие даже на третий день: ленивые пирожки с картошкой без долгой лепки и лишних хлопот
Домашние молочные тянучки за 15 минут: десерт, который затмит любые магазинные сладости
Философия дружбы и любви: представлен рейтинг лучших романтических комедий всех времён
Сыр будущего уже создан: разработка УрФУ снижает воспаление и тормозит старение клеток
Жесткий режим экономии: как отсутствие магния имитирует хроническую усталость
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.