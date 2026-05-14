Страна лесов без бумаги: зачем в СССР заставляли школьников собирать макулатуру

СССР владел четвертью мировых лесов, но задыхался от дефицита бумаги. Спасать ситуацию отправляли школьников: дважды в год классы выходили на охоту за старыми газетами. Почему в "лесной державе" макулатура стала твердой валютой, а за стопку журналов давали редкие тома Дюма и Конан Дойля?

Фото: Pravda.ru by Сергей Орлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пионеры несут макулатуру

Экономика пачечного сбора

Сбор бумаги дважды в год напоминал масштабную мобилизацию. Школьники обходили квартиры, выпрашивая старые газеты и журналы. В пунктах приема стоял запах пыли и типографской краски. Приемщики проверяли связки на влажность, опасаясь хитростей с утяжелением веса. Каждая тонна вторичного сырья спасала до 17 деревьев.

"Система строилась на бесплатном детском труде. Макулатура обеспечивала около 22 процентов выпуска всей бумаги и картона в стране. Без участия пионеров упаковочная отрасль просто перестала бы существовать", — объяснил специально для Pravda.Ru российский историк Алексей Громов.

За килограмм сырья платили символические две копейки. Деньги шли в фонд класса или школы. Главным стимулом оставалось соревнование между отрядами. Победители получали грамоты или экскурсионные поездки. Это была первая встреча ребенка с реальной экономикой через физический труд.

Индустриальные тупики целлюлозы

Проблема заключалась в нехватке перерабатывающих мощностей. Советская промышленность не справлялась с выпуском тарного картона. Товары часто паковали в деревянные ящики из-за дефицита бумаги. В 1960 году власти официально признали отставание отрасли от мировых стандартов.

Показатель Значение в 1970-е Ежегодный сбор макулатуры 2,1 миллиона тонн Доля в производстве картона 22 процента Экономия леса на 1 тонну 10–17 деревьев

Макулатура шла на производство школьных тетрадей и туалетной бумаги. Качество вторсырья определяло его дальнейшую судьбу. Газеты перерабатывали в грубую обертку. Белая писчая бумага считалась элитным сырьем. Страна отчаянно нуждалась в ресурсосбережении для поддержки плановых показателей.

"Бумажный голод был следствием перекоса в тяжелую индустрию. Лес шел на экспорт как кругляк, а внутри страны элементарно не хватало мощностей для химической переработки целллюлозы", — отметил в беседе с Pravda.Ru мировой историк Даниил Лаврентьев.

Дюма как валюта дефицита

В 1974 году стартовал знаменитый эксперимент по обмену бумаги на литературу. За 20 килограммов макулатуры гражданин получал абонемент на покупку дефицитной книги. В списках значились Дюма, Конан Дойл и Ремарк. Эти издания невозможно было найти в свободной продаже.

Талоны на книги стали параллельной валютой. Их обменивали, продавали и коллекционировали. Система стимулировала взрослых помогать детям со сбором. Макулатура перестала быть просто мусором. Она превратилась в билет в мир мировой классики, недоступной иным путем.

"Это был гениальный ход распределения духовного блага через бытовые отходы. Власть решала проблему сырья, подогревая интерес к чтению через инструмент дефицита", — подчеркнула эксперт Pravda.Ru Екатерина Мельникова.

Советская практика сбора вторсырья не имела отношения к экологии в современном понимании. Это была чистая прагматика выживания индустрии. Сегодня мы сортируем мусор ради планеты. Тогда его собирали, потому что общество потребления еще не могло произвести достаточно упаковки для самого себя.

Ответы на популярные вопросы о макулатуре

Сколько платили за макулатуру в школе?

Обычно ученикам деньги на руки не выдавали. Суммы в размере 2 копеек за килограмм перечислялись на нужды класса или школы для закупки инвентаря.

Какие книги были самыми ценными?

Наибольшим спросом пользовались Приключения Анжелики, произведения Александра Дюма, Майн Рида и детективы Агаты Кристи.

Почему была норма именно 15–20 кг?

Такой объем считался посильным для переноски подростком в два захода и позволял выполнять план по поставке сырья на заводы.