На Урале хотели взорвать 250 ядерных бомб: последствия проекта СССР скрывали десятилетиями

Советский Союз 1960-х годов решил обуздать атом для хозяйственных нужд и превратил огромные территории в испытательный полигон. Программа мирных ядерных взрывов охватила всю страну: от знойного Узбекистана до суровой пермской тайги. Инженеры планировали рыть каналы, искать газ и менять русла рек с помощью направленной энергии распада. Однако амбиции столкнулись с реальностью радиоактивного загрязнения и международными санкциями. Сегодня на месте этих экспериментов остались молчаливые свидетельства мощи и неосторожности былой империи.

Атомная кирка для недр

Советские ученые видели в ядерном заряде идеальный строительный инструмент. Вместо тысяч рабочих и экскаваторов — одна скважина и детонатор. ВНИИТФ имени Забабахина штамповал устройства, которые должны были аккуратно вскрывать пласты породы на глубине в два километра. Экономика требовала ресурсов, и атом казался самым дешевым способом их добычи.

В Узбекистане 1968 года прогремел взрыв в три Хиросимы. Сейсмическая волна должна была встряхнуть газоносные горизонты. Расчеты на бумаге выглядели блестяще. Но каждый такой хлопок под землей превращал недра в решето, через которое наружу могли вырваться не только горючие газы, но и продукты распада.

"Инженерная мысль того времени работала категориями мегапроектов, где человек считал себя полноправным хозяином природы", — отметила в беседе с Pravda.Ru российский историк Екатерина Мельникова.

Канал ценой в атомную вспышку

Проект Тайга стал апогеем гигантомании. Чиновники из Госплана решили повернуть северные реки на юг, чтобы спасти Каспий от обмеления. Для строительства канала между Печорой и Колвой требовалось 250 зарядов. Это была попытка просто выжечь путь для воды через уральские леса.

Весной 1971 года под Пермью одновременно рванули три бомбы. Земля содрогнулась, а пылевой столб поднялся на два километра. Заключенные местных колоний наблюдали за этим шоу с вышек. В результате в тайге появилась траншея длиной в семьсот метров с идеально ровными краями.

Успех праздновали недолго. Физика оказалась упрямее приказов министерств. Взрыв хоть и назывался подземным, но вышвырнул на поверхность тонны зараженной почвы. Радиоактивный след потянулся на десятки километров, игнорируя государственные границы и секретность объекта.

"Международная реакция была мгновенной: западные датчики зафиксировали резкий скачок радиации, что поставило СССР в крайне неудобное дипломатическое положение", — объяснил мировой историк Даниил Лаврентьев.

Радиоактивный шлейф над лесом

Облако пыли долетело до Швеции и США. Москву обвинили в нарушении моратория на испытания в атмосфере. Пришлось срочно сворачивать грандиозный канал и прятать чертежи в архив. Государственная машина дала задний ход, осознав, что превращать страну в рентгеновский кабинет слишком накладно.

Параметр проекта Реальные показатели Количество взрывов 124 по всей стране Гамма-фон в эпицентре До 600 микрорентген в час Длина Ядерного озера 700 метров

Местные жители в это время осваивали новый водоем. Воронка быстро заполнилась водой, превратившись в озеро. Для людей в глухой тайге это стало местом отдыха. Никто не ставил колючую проволоку и не вешал знаки радиационной опасности.

Жизнь на берегу Ядерного озера

В начале нулевых ученые измерили фон у кромки воды. Цифры шокировали: в некоторых точках радиация в тридцать раз превышала норму. Но деревенский быт суров. Из земли выкапывали медные кабели, оставшиеся от испытателей, и сдавали их в лом. То, что металл светился на дозиметрах, сборщиков волновало мало.

СССР был единственной державой, поставившей атомные взрывы на промышленный поток. Сегодня эти полигоны — наследие, с которым непонятно что делать. Озеро плещется, лес растет, а истинные данные о здоровье людей, живших рядом, надежно спрятаны под грифом секретно.

"Мирные взрывы стали ярким примером того, как технологический азарт может ослепить целую систему государственного управления", — рассказал российский историк Алексей Громов.

Ответы на популярные вопросы о мирном атоме

Зачем нужны были ядерные взрывы в лесу?

Власти хотели максимально быстро и дешево создать канал для переброски северных рек в засушливые районы. Атомная энергия должна была заменить тысячи тонн обычной взрывчатки и годы работы техники.

Можно ли сейчас купаться в Ядерном озере?

Специалисты категорически не рекомендуют этого делать. Исследования зафиксировали участки с высоким гамма-излучением и наличие долгоживущих изотопов в донных отложениях и береговой почве.

Почему программу закрыли так внезапно?

Главной причиной стали экологические последствия и международный скандал. Когда радиоактивное облако пересекло границы других государств, скрывать последствия испытаний стало невозможно.