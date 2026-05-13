Под улицами Москвы прячутся следы другой эпохи: старые бункеры пережили даже Холодную войну

Москва растет вглубь быстрее, чем строители успевают заливать бетон. Под асфальтом столицы спрятаны километры пустот, от опричных палаток XVI века до секретных узлов Холодной войны. Разбираемся, почему археологи боятся вскрывать старые тоннели и что скрывают гермодвери в центре мегаполиса.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Москва

Слуховые ходы в Китай-городе

В XVI веке под стенами Китай-города проложили странные лабиринты. Археологи обнаружили их случайно, когда город требовал новых коммуникаций. По сути, это архитектурный инструмент защиты от подкопов. Внутри стен скрывались узкие полости, через которые стража слышала шорох лопат вражеских лазутчиков.

"Городские легенды об этих ходах имеют под собой жесткую строительную логику, но массовые раскопки тогда свернули из-за опасности обрушения фундамента", — отметил в беседе с Pravda.Ru Алексей Громов.

Библиотека Ивана Грозного

Поиски легендарной Либерии напоминают сюжет бесконечного сериала. Историки десятилетиями спорят, существовали ли византийские свитки в московских тайниках. Игнатий Стеллецкий до конца жизни верил в успех операции и рисовал карты кремлевских пустот. Сейчас поиски заморожены, так как Кремль остается закрытой зоной для частных раскопок.

Артефакт Статус Либерия Грозного Не найдена Опричный дом метро Забетонирован

При строительстве станции метро Боровицкая рабочие наткнулись на целый кирпичный сруб. Мебель и посуда стояли на местах, как будто хозяева вышли на минуту. Объект не стали изучать, просто залили конструкцию плитой для устойчивости метрополитена.

"Работы в центре города всегда сопряжены с риском обнаружить не то, что записано в чертежах, поэтому строители предпочитают игнорировать находки", — пояснила в беседе с Pravda.Ru Екатерина Мельникова.

Призраки и объекты метро

Бункер 703 перестал быть тайной в последние годы, но глубина в 43 метра поражает даже искушенных диггеров. Это бетонный мир с тяжелыми дверьми и системой жизнеобеспечения. Вокруг метро возник целый пласт фольклора. Истории о Черном машините или путевых обходчиках — это способ рабочих справиться с монотонностью ночных смен.

"Спецобъекты времен Холодной войны строили с колоссальным запасом прочности, что порождает мифы о бесконечных подземных городах", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Даниил Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о подземельях

Можно ли попасть в исторические тоннели самостоятельно?

Нет, это незаконно и опасно. Большинство объектов находятся в ведении спецслужб или под охраной метрополитена.

Действительно ли существует Метро-2?

Официально это транспортная сеть для обеспечения эвакуации властных структур, существующая в виде разветвленных технических веток.