Сергей Орлов

Никаких пирогов и икры: чем питались 90% населения империи - вы не выдержите и дня

Миф о румяных кулебяках в Российской империи разбивается о суровую статистику: для 90% населения еда была не гастрономией, а борьбой за калории. Как православный календарь диктовал меню, почему щи превратились в символ выживания, и что на самом деле скрывалось за фразой "хлеб — всему голова?

Диета на минималках: щи и каша

Жизнь крестьянина определялась натуральным хозяйством. Времени на кулинарные изыски не оставалось. Стряпухи готовили максимально простые блюда, которые могли томиться в печи без присмотра. Главным героем стола были щи. Их варили ежедневно, меняя лишь наполнение в зависимости от календаря и достатка семьи.

"Настоящие щи в деревне редко видели мясо. Чаще это была заправка из конопляного масла или свиного сала, если семья не бедствовала", — отметил в беседе с Pravda.Ru российский историк Алексей Громов.

Зимой щи готовили из квашеной капусты. Летом в ход шла любая съедобная зелень: крапива, щавель или сныть. Каша выступала вторым столпом питания. В ход шли все доступные злаки — от проса до овса и гречихи. Рацион питания был однообразным, но обеспечивал необходимую энергию для пахоты и сенокоса.

Хлебная зависимость Российской империи

Хлеб заменял крестьянину и гарнир, и приборы, и десерт. Его качество напрямую зависело от географии. На севере пекли из ржи, на юге — из пшеницы. В неурожайные годы муку смешивали с мякиной или лебедой, что превращало продукт в тяжелую массу, от которой страдал желудок.

"Крестьянский стол в XIX веке был крайне скудным на витамины. Привычные нам сейчас овощи вроде помидоров или огурцов массово появились в деревне гораздо позже", — объяснила Pravda.Ru исследователь истории Екатерина Мельникова.

Овощное разнообразие ограничивалось капустой, репой и картофелем. Морковь и свекла считались редкостью в некоторых губерниях. Мясо появлялось на столах только по великим праздникам или в период забоя скота. Основным источником белка оставались бобовые — горох и чечевица.

Продукт Роль в рационе XIX века
Ржаной хлеб Основной источник калорий, потреблялся килограммами
Квашеная капуста Главный источник витамина С в зимний период
Растительное масло Конопляное или льняное, основная заправка для щей

Режим принудительного голодания

Религиозные запреты жестко регламентировали меню. Православные посты занимали более половины дней в году. В это время из рациона исчезали даже яйца и молоко. Крестьяне переходили на пустые щи, грибы и пареную репу. Рыба разрешалась редко и была доступна жителям прибрежных регионов.

"Такой формат питания помогал выживать в условиях нехватки ресурсов, но приводил к хроническому недоеданию среди детей", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru историк Даниил Лаврентьев.

Сладкое заменяли лесные ягоды и мед. Сахар оставался дорогим городским товаром. Вместо чая заваривали травы или иван-чай. Традиционная кухня была системой выживания, где каждый грамм жира ценился выше любого вкусового сочетания.

Ответы на популярные вопросы о крестьянской кухне

Правда ли, что крестьяне ели мясо только по праздникам?

Да, большинство семей забивали скотину к крупным церковным датам. В остальное время мясо заменяли салом или обходились растительной пищей.

Чем отличался крестьянский суп от современного?

В нем практически не было мяса, зато щи заправляли мукой для густоты и сытности. Картофель заменил репу в супах только к середине XIX века.

Почему современный человек не выдержит такую диету?

Наш организм не привык к такому количеству грубой клетчатки и отсутствию легких углеводов. Избыток ржаного хлеба и нехватка белка вызовут быстрый упадок сил.

Экспертная проверка: историк Алексей Громов, исследователь истории Екатерина Мельникова, эксперт по истории Даниил Лаврентьев
Автор Сергей Орлов
Сергей Павлович Орлов — историк, специалист по российской истории XX века.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
