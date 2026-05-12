Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Орлов

Сердце Кутузова вынули перед похоронами: тайна этой истории раскрылась лишь спустя век

Наследие

Миф о том, что сердце великого полководца осталось в польской земле, десятилетиями питал воображение романтиков и патриотов. Михаил Кутузов представлялся титаном, который даже после смерти разделил себя между Родиной и солдатами. Реальность оказалась жестче, физиологичнее и куда более формальной. Вскрытие склепа в тридцатые годы перевернуло представления об этой истории. Выяснилось, что за благородной легендой стояла обычная медицинская логистика XIX века.

Совет в Филях
Фото: commons.wikimedia.org by Кившенко, Алексей Данилович, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Совет в Филях

Роковая поездка верхом

Михаил Кутузов пережил две смертельные раны в голову, которые врачи того времени считали несовместимыми с жизнью. Судьба иронична: победителя Наполеона убила обычная простуда. В апреле 1813 года во время Заграничного похода он решил проявить молодецкую удаль. Вместо уютной кареты фельдмаршал сел в седло под ледяным дождем и снегом. Организм шестидесятипятилетнего старика не выдержал такой нагрузки. Дорожная пыль и сырость превратили легкое недомогание в тяжелую горячку. Он скончался в небольшом городке Бунцлау. Армия двигалась дальше, а тело главнокомандующего нужно было доставить в Петербург в целости.

"Кутузов был для армии живым символом, и его смерть могла пошатнуть боевой дух, поэтому перевозка тела превратилась в государственную задачу", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт Алексей Громов.

Логистика мертвого тела

Технологии консервации в начале XIX века напоминали работу мясника. Чтобы довезти покойника из Пруссии в Россию по весенней распутице, требовалось полное бальзамирование. Врачи вынули все внутренние органы, которые разлагаются в первую очередь. Кишечник и другие части плоти захоронили на местном кладбище в деревне Тиллендорф. Тело наполнили ароматическими смолами и зашили. Сердце же поместили в специальный серебряный сосуд с раствором. Это была стандартная процедура для знатных особ. Никто не собирался оставлять главную мышцу страны в захолустье. Сосуд положили в свинцовый гроб вместе с телом.

Локация Что захоронено по факту
Казанский собор, Петербург Забальзамированное тело и сердце в сосуде
Кладбище Тиллендорф, Польша Внутренние органы (кишечник)

Рождение солдатского мифа

Народная молва быстро превратила медицинскую необходимость в красивый жест. Появилась байка: мол, Кутузов приказал оставить сердце солдатам. Эту сказку охотно подхватили историки-романтики. Идея, что дух полководца сторожит границы империи на Одере, грела душу патриотам. В 1944 году советские войска вновь оказались в этих местах. Бойцы Красной армии нашли полуразрушенный памятник в Тиллендорфе. Решили, что это и есть могила сердца. Сооружение восстановили с почестями. Никто не решился сказать солдатам, что они отдают салют банке с требухой.

"Легенда о сердце в Польше была выгодна для укрепления связей между народами и создания образа вечного защитника", — отметила специально для Pravda.Ru эксперт Екатерина Мельникова.

Чекисты против мистики

Точку в спорах поставили в 1933 году. В Ленинграде работала комиссия по вскрытию исторических захоронений. Склеп Кутузова в Казанском соборе открыли без лишнего шума. Сотрудники ОГПУ и ученые увидели потемневший скелет в мундире. В ногах полководца лежал тот самый серебряный цилиндр. Когда его открыли, внутри обнаружили идеально сохранившееся сердце в спиртовом составе. Миф рассыпался. Кутузов вернулся домой целиком, а в Польше остались лишь технические отходы бальзамирования.

"Результаты вскрытия могилы в 1933 году долго не афишировали, чтобы не разрушать сложившийся героический сценарий", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт Даниил Лаврентьев.

История с сердцем Кутузова учит нас отделять медицинский протокол от политического пиара. Полководец не был мистиком. Он был старым солдатом, который просто хотел покоя в родной земле. Красивая ложь о польском захоронении помогла выжить многим в годы войн, но правда оказалась куда более приземленной.

Ответы на популярные вопросы о захоронении Кутузова

Правда ли, что Кутузов завещал оставить сердце в Польше?

Нет никаких документальных подтверждений такого завещания. Это плод воображения мемуаристов и фольклора.

Зачем вскрывали могилу в 1933 году?

Официально — для проверки сохранности останков. Негласно — советская власть проводила инвентаризацию ценностей и проверяла исторические мифы.

Сохранилось ли сердце сегодня?

Да, оно находится в том же сосуде в склепе Казанского собора вместе с прахом фельдмаршала.

Экспертная проверка: историк Алексей Громов, историк Екатерина Мельникова, эксперт Даниил Лаврентьев
Автор Сергей Орлов
Сергей Павлович Орлов — историк, специалист по российской истории XX века.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Новости Все >
Семья как работа: звезда Квартета И Камиль Ларин честно рассказал о трудностях долгого брака
Приватизацию квартиры можно оспорить даже спустя годы: старые документы вскроют опасную деталь
Вместо брачного контракта — пять собак: почему Утяшевой и Воле не нужны формальности
Холодный душ для рынка: как новая экономическая политика ударит по кошельку и кто останется в плюсе
Мошенники охотятся на владельцев участков: дачникам назвали деталь, которая сразу выдает обман
Анатолий Белый* признался, что не скучает по России: какую малую родину он назвал вместо неё
Украинская верхушка дрогнула: коррупционный скандал сделал капитуляцию реальнее
Секрет, стёртый из памяти: звезда Дома-2 Елена Беркова впервые рассказала о насилии в кругу семьи
В Башкирии сотни тысяч самозанятых, но единицы знают, как не остаться без копейки во время болезни
В мире нефти произошло нечто странное: инвесторы бегут, а прогнозы рассыпались за один день
Сейчас читают
Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю
Производство
Стратегия тихого присутствия: делегация из Японии посетит Москву, развивая торговлю
Безопасно для детей и собак: самодельный спрей от сорняков, за рецептом которого придут все соседи
Садоводство, цветоводство
Безопасно для детей и собак: самодельный спрей от сорняков, за рецептом которого придут все соседи
Правило двух ложек: как подкормить жимолость в середине мая, чтобы собрать ведро урожая с каждого куста
Садоводство, цветоводство
Правило двух ложек: как подкормить жимолость в середине мая, чтобы собрать ведро урожая с каждого куста
Популярное
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше

Эксперты предложили технологичную альтернативу традиционным холодным блюдам, которая готовится за десять минут и помогает легче переносить экстремальный зной.

Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
Ягодицы взлетят вверх: 2 движения дома, которые поднимут форму за 10 дней без зала
Забудьте про бабушкин стиль: 3 омолаживающие стрижки 50+, которые скрывают морщины
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Война с одуванчиками — пленных не берем: как выйти победителем из битвы за чистоту садового участка
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Звездный плевок: к Земле несется миллиард тонн раскаленной солнечной плазмы
Звездный плевок: к Земле несется миллиард тонн раскаленной солнечной плазмы
Последние материалы
Живая стена вместо бетона: три идеальных растения для создания приватности на даче
Си Цзиньпин готовит ультиматум Трампу: Пекин требует прекратить поставки оружия Тайваню
Семья как работа: звезда Квартета И Камиль Ларин честно рассказал о трудностях долгого брака
Приватизацию квартиры можно оспорить даже спустя годы: старые документы вскроют опасную деталь
Хватит совершать ошибки: как правильно выстроить процесс похудения в зале и за его пределами
Вместо брачного контракта — пять собак: почему Утяшевой и Воле не нужны формальности
Холодный душ для рынка: как новая экономическая политика ударит по кошельку и кто останется в плюсе
Сердце Кутузова вынули перед похоронами: тайна этой истории раскрылась лишь спустя век
Техническое самоубийство на дороге: почему старые привычки губят современные коробки
Мошенники охотятся на владельцев участков: дачникам назвали деталь, которая сразу выдает обман
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.