Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая

Красная Армия ещё воюет и добивает фашистскую Германию, а союзники уже спешат объявить свой День победы.

Фото: https://kremlin.ru/events/president/news/60495 by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Бессмертный полк

Союзники спешат объявить свою победу

7 мая 1945 года наши войска продолжали двигаться в сторону Праги, освобождать последние населённые пункты в самой Германии, двигаясь к линии разграничения с союзными войсками. А тем временем эти самые союзники, наблюдая за последними боями наших войск, решились поторопиться и подписать с немцами акт капитуляции, установив, таким образом свой День Победы. И надо сказать, им это удалось. Именно этот День Победы Запад и отмечает по сию пору, утверждая, что это их победа.

История уже довольно хрестоматийная, известна многим. Но не грех её лишний раз повторить, дабы ещё раз осознать, что западная антигитлеровская коалиция воевала не столько против фашизма, сколько за свои шкурные интересы в Европе. И чем ближе сходились на этом европейском поле боя Красная Армия и войска западной коалиции, тем слабее становилось их союзничество и, напротив, проявлялась враждебность.

Капитуляция в Реймсе и спор о Дне Победы

7 мая 1945 года во французском городе Реймс представители командования союзных войск в Европе подписали с представителями немецкой армии акт о капитуляции. В нашем историческом отображении это соглашение называется предварительным протоколом, но с высоты прошедших лет такая формулировка всё больше выглядит как некая форма для самоуспокоения.

А успокаиваем мы себя тем, что окончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии, заключённый в Берлине 9 мая, был оформлен так, как хотелось нам.

Вот только есть одна проблема. Ни тогда, ни особенно сейчас Запад это 9 мая как День победы за нами не признает. Вроде бы кивают

— Да-да, 9 мая — это ваш День победы, — говорят они нам. — Но, у нас есть свой — 8 мая, который отсчитывается именно от капитуляции в Реймсе.

Почему 8 мая, а не 7-е, если мы говорим о капитуляции в Реймсе. Дело в том, что именно 8 мая Запад опубликовал акт капитуляции в Реймсе, тем самым объявив о своей победе, и согласно подписанному акту, его действие тоже начиналось 8 мая.

Почему Западу было важно первенство

И хотя на уровне ООН в 2004 году было принято решение считать и 8, и 9 мая днями памяти и примирения, признавая, что государства-члены могут иметь свои дни победы, освобождения и празднования, ООН предлагает всем государствам-членам, организациям системы Организации Объединённых Наций, неправительственным организациям и частным лицам ежегодно соответствующим образом отмечать один из этих дней или оба эти дня как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны.

Тем не менее на Западе решающий вклад Советского Союза в разгром фашистской Германии всячески подвергается сомнению. И это мягко сказано.

Но почему для Запада так важно первенство в победе и почему они так торопились стать главными инициаторами капитуляции Германии? Почему вообще союзники торопились перетащить это одеяло на себя?

Здесь работали два главных фактора.

Запад хотел по максимуму сохранить влияние в Европе, выстроить своеобразный забор против России, а для этого Германию желательно было сохранить вне поля влияния Москвы, а ещё лучше в виде сохранённой вооружённой силы, противостоящей Советскому Союзу. С другой стороны, "новое" руководство Германии в лице Деница, назначенного преемником Гитлера, хотело выторговать себе, как минимум, жизнь, а как максимум — прежние позиции во властной иерархии Германии.

Мимикрия нацизма и страх перед СССР

Говорим о "новом" руководстве Германии в кавычках, ибо это всего лишь мимикрия нацизма. Новое правительство сплошь состояло из прежних нацистских функционеров, и их ждал в будущем Нюрнбергский суд.

Ну и не менее важен во всём этом символический смысл. Проиграть большевистскому СССР "свободный" капиталистический мир ну никак не мог. Этот смысл стоит даже выше тех двух факторов, служит рамкой всего конфликта.

Вообще говоря, если бы не договорённости с СССР на предыдущих конференциях в Тегеране и Ялте, США и Великобритания даже бы не заморачивались на соблюдение каких-то правовых приличий. Но СССР уже представлял грозную силу, и не считаться с ним было нельзя.

Собственно, на таком фоне и происходили кулуарные договорённости Запада с лидерами павшей нацистской империи.

Эйзенхауэр, Черчилль и немецкий план отхода на Запад

Справедливости ради надо признать, что не все западные ключевые лица играли откровенно враждебно против СССР. В основном в этом усердствовал Черчилль. А вот американский генерал Эйзенхауэр, главнокомандующий союзными войсками в Европе, и вовсе не стал подписывать документ, хотя присутствовал при процедуре. Однако же он потребовал от немецкой стороны в лице генерала Йодля включить в документ требование о капитуляции немецких войск не только на Западном фронте, но и на Восточном — против Красной Армии.

Правда это вовсе не означало, что оставшиеся немецкие войска должны сложить оружие именно советским бойцам. Нет, адмирал Дениц в приказе немецкой армии специально акцентировал: на западном фронте сдаваться англо-американским войскам, а немецким частям, находящимся на восточном фронте как можно скорее отвести войска на запад, то есть в зону контроля союзников. Если необходимо, пробиваться через расположение советских войск с боями.

Роль Суслопарова и реакция Сталина

Советская сторона о подписании акта в Реймсе знала, но не смогла по техническим причинам своевременно оповестить нашего представителя генерала Суслопарова и предостеречь его от подписания.

В ситуации неопределённости Суслопаров на свой страх и риск поставил подпись на документе от советской стороны, что впоследствии сказалось отрицательно на его карьере. В свою очередь, для Запада подпись генерала Суслопарова стала формальным поводом считать советскую сторону согласной с актом в Реймсе.

И тем не менее в тот же день Сталин убедил пока ещё союзников, что капитуляцию в Реймсе следует считать предварительной. А финальную процедуру провести уже в Берлине.

Почему Запад объявил победу 8 мая

Черчилль в этот же день, 7 мая, настойчиво убеждал Сталина в том, чтобы 8 мая объявить о победе, объясняя это тем, что технически нельзя будет скрыть более суток факт капитуляции в Реймсе. Приказы немецким войскам на сдачу в плен будут передаваться по радио открыто.

Сталин в ответ предложил объявить о победе 9 мая, в 7 часов по московскому времени. То есть после той капитуляции, которая состоится в ночь с 8 на 9 мая именно в Берлине и которая ныне признается как День Победы в России.

Черчилль ответил: "Для меня будет невозможным отложить моё заявление о победе на 24 часа до 9 мая".

В результате 8 мая 1945 года Черчилль и Трумэн объявили об окончании войны в Европе.

Две капитуляции одной Германии

Вот на таких мошеннических схемах, как бы сказали в наше время — "мутных договорняках", Запад объявил себя победителем над фашистской Германией.

И, кстати, нам помог ещё один пунктик, включённый в акт капитуляции в Реймсе. В нём указывалось, что данный документ не обязательно является финальным и допускает заключение соглашения более высокого уровня.