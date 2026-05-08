Горбачев втянул страну в опасную игру: судьбу Курил пытались решить за 26 миллиардов долларов

Михаил Горбачев в 1991 году запустил процесс, который до сих пор отзывается в геополитике эхом масштабных уступок. Попытка решить территориальный спор с Токио через дипломатический маневр поставила под вопрос суверенитет над Курилами. Разберемся, какими методами советское руководство пыталось привлечь инвестиции и почему проект не реализовался. Результаты этих политических игр до сих пор определяют повестку в отношениях Москвы и Японии.

Фото: commons.wikimedia.org by Department of Foreign Affairs and Trade, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Михаил Горбачев и премьер-министр Хоук

Наследие политики отрицания спора

Советская дипломатия десятилетиями держалась за простую формулу: спора вокруг Курильской гряды не существует. Москва опиралась на итоги Второй мировой войны, закрепленные в Ялтинских соглашениях. Любые попытки Токио оспорить статус островов пресекались жестким отказом от обсуждения темы.

Японская сторона настаивала на юридической уязвимости позиции СССР. Они указывали на Сан-Францисский договор, где отказ от островов сформулирован иначе. В 1956 году хрущевская декларация обещала передачу части территорий, но договор о безопасности с США обнулил эти намерения.

"Горбачев действовал в условиях острого дефицита ресурсов. Любая попытка купить лояльность внешних партнеров ценой земли — это стратегическое банкротство", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Визит в Токио меняет правила

Апрель 1991 года зафиксировал тектонический сдвиг. Лидеры двух стран официально включили вопрос о принадлежности островов в повестку переговоров. Перечисление четырех имен островов в документе означало признание их спорного статуса.

Параллельно шла "тихая" сдача морских границ. Соглашение Шеварднадзе-Бейкера передало США контроль над значительной частью шельфовой зоны арктических морей. Этот прецедент показал готовность команды Горбачева к односторонним корректировкам карт ради политических целей.

Период Позиция Москвы До 1991 Территориальный спор отсутствует После 1991 Вопрос признан предметом переговоров

На фоне распада страны дипломатические усилия потеряли практический смысл. Инициативы министров столкнулись с сопротивлением военных структур и аппаратными играми в ЦК.

"Юридическое признание границ — это всегда тонкий лед. В 1991 году государственные интересы принесли в жертву краткосрочным надеждам на приток капитала", — сказал аналитик Никита Волков.

Цена суверенитета и экономические обещания

Источники того времени упоминают пакет помощи в 26 миллиардов долларов. Эти расчеты строились на обмене инфраструктурных вложений Токио на пошаговую передачу островов. Сделка заглохла после августовских событий в Москве.

Команда Горбачева не рассчитала реакцию внутренней политической оппозиции. Лидеры вроде Анатолия Лукьянова заблокировали переговорный трек в отношении территориальной целостности. Реальная цена островов оказалась выше любых внешних дотаций.

"Любые кулуарные договоренности без ратификации — просто бумага. В политике ценятся только зафиксированные обязательства, подкрепленные силой", — пояснил юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о территориальных спорах

Были ли острова фактически переданы Японии?

Нет, острова остались под суверенитетом СССР, а затем Российской Федерации. Формального акта передачи не состоялось.

Почему соглашение в Беринговом море называют уступкой?

По нему СССР передал США право на экономическую деятельность в спорной акватории, что сократило пространство для потенциальной добычи ресурсов.

Как сложилась судьба обещаний Горбачева?

Они утратили силу после 1991 года вместе с изменением политического статуса Советского Союза.