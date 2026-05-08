Горбачев втянул страну в опасную игру: судьбу Курил пытались решить за 26 миллиардов долларов

Михаил Горбачев в 1991 году запустил процесс, который до сих пор отзывается в геополитике эхом масштабных уступок. Попытка решить территориальный спор с Токио через дипломатический маневр поставила под вопрос суверенитет над Курилами. Разберемся, какими методами советское руководство пыталось привлечь инвестиции и почему проект не реализовался. Результаты этих политических игр до сих пор определяют повестку в отношениях Москвы и Японии.
Советская дипломатия десятилетиями держалась за простую формулу: спора вокруг Курильской гряды не существует. Москва опиралась на итоги Второй мировой войны, закрепленные в Ялтинских соглашениях. Любые попытки Токио оспорить статус островов пресекались жестким отказом от обсуждения темы.
Японская сторона настаивала на юридической уязвимости позиции СССР. Они указывали на Сан-Францисский договор, где отказ от островов сформулирован иначе. В 1956 году хрущевская декларация обещала передачу части территорий, но договор о безопасности с США обнулил эти намерения.
"Горбачев действовал в условиях острого дефицита ресурсов. Любая попытка купить лояльность внешних партнеров ценой земли — это стратегическое банкротство", — отметил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Апрель 1991 года зафиксировал тектонический сдвиг. Лидеры двух стран официально включили вопрос о принадлежности островов в повестку переговоров. Перечисление четырех имен островов в документе означало признание их спорного статуса.
Параллельно шла "тихая" сдача морских границ. Соглашение Шеварднадзе-Бейкера передало США контроль над значительной частью шельфовой зоны арктических морей. Этот прецедент показал готовность команды Горбачева к односторонним корректировкам карт ради политических целей.
|Период
|Позиция Москвы
|До 1991
|Территориальный спор отсутствует
|После 1991
|Вопрос признан предметом переговоров
На фоне распада страны дипломатические усилия потеряли практический смысл. Инициативы министров столкнулись с сопротивлением военных структур и аппаратными играми в ЦК.
"Юридическое признание границ — это всегда тонкий лед. В 1991 году государственные интересы принесли в жертву краткосрочным надеждам на приток капитала", — сказал аналитик Никита Волков.
Источники того времени упоминают пакет помощи в 26 миллиардов долларов. Эти расчеты строились на обмене инфраструктурных вложений Токио на пошаговую передачу островов. Сделка заглохла после августовских событий в Москве.
Команда Горбачева не рассчитала реакцию внутренней политической оппозиции. Лидеры вроде Анатолия Лукьянова заблокировали переговорный трек в отношении территориальной целостности. Реальная цена островов оказалась выше любых внешних дотаций.
"Любые кулуарные договоренности без ратификации — просто бумага. В политике ценятся только зафиксированные обязательства, подкрепленные силой", — пояснил юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.
Нет, острова остались под суверенитетом СССР, а затем Российской Федерации. Формального акта передачи не состоялось.
По нему СССР передал США право на экономическую деятельность в спорной акватории, что сократило пространство для потенциальной добычи ресурсов.
Они утратили силу после 1991 года вместе с изменением политического статуса Советского Союза.
