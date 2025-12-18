ИИ-пузырь пожирает деньги инвесторов: один скрытый след выдаёт пирамиду — но его почти никто не замечает

Пирамиды маскируются внутри технологических пузырей

Многие инвесторы задаются вопросом: не пребываем ли мы ныне в пузыре искусственного интеллекта? Иные же идут ещё дальше, вопрошая с тревогой: "Доколе?" Тем не менее пузырь продолжает раздуваться, подпитываемый опасным чувством страха упущенных возможностей.

Фото: Wikimedia Commons by Stannered, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Финансовая пирамида

История и недавнее прошлое красноречиво свидетельствуют: финансовые пузыри зачастую рождаются из чрезмерного энтузиазма инвесторов в отношении революционных технологий, а когда иллюзия рушится, обнажаются хитроумные мошеннические схемы, тщательно скрывавшиеся под её покровом.

От создателя финансовых пирамид Чарльза Понци до аферы Берни Мэдоффа

Пирамидальные схемы, подобные схеме Понци, выплачивают существующим вкладчикам средства, привлечённые от новых участников, а не подлинную прибыль, что требует непрерывного притока свежего капитала до неизбежного коллапса. Характерно, что подобные аферы трудно распознать до момента краха, однако задним числом их механизм представляется поразительно простым.

В настоящей статье мы исследуем, какие следы оставляют финансовые пирамиды внутри технологических пузырей, что могло бы помочь предвидеть возникновение следующего из них на гребне ажиотажа вокруг ИИ.

Для этого мы сопоставим аферу "железнодорожного короля" Джорджа Хадсона 1840-х годов с пирамидой Берни Мэдоффа, использовавшего информационно-коммуникационные технологии и пузырь доткомов 1990–2000-х, подпитанный последующим коллапсом рынка недвижимости США.

Макроэкономический климат, регулирование и ожидания инвесторов

Железнодорожная лихорадка в Великобритании вспыхнула в 1829 году на волне ожиданий инвесторов, связанных с новой технологией, а также из-за отсутствия альтернативных инструментов вложений после прекращения эмиссии государственных облигаций.

Многообещающие перспективы отрасли привели к лавинообразному возникновению железнодорожных компаний — только за первые четыре месяца 1845 года было зарегистрировано более пятидесяти. Сметы расходов на развитие железных дорог занижались на 50 и более процентов, а прогнозируемые доходы оценивались в 2000–3000 фунтов стерлингов за милю, тогда как реальные едва достигали 1000-1500.

Примитивные стандарты бухгалтерского учёта позволяли манипулировать отчётностью, откладывая признание расходов, а подотчётность директоров обеспечивали акционеры, а не внешние аудиторы или государственные контролёры. Хадсон, будучи членом парламента, лоббировал дерегулирование сектора.

Аферы Джорджа Хадсона и Берни Мэдоффа: роль технологий

Репутация Мэдоффа была взлелеяна его успехами 1970-х, основанными на компьютерных технологиях. Пузырь доткомов питался бурным ростом технологических компаний: с 1996 по 2000 год в США было зарегистрировано более 1900 фирм в сфере ИКТ, благодаря чему к 2000 году его фонд BLMIS распоряжался активами на 300 миллионов долларов. Схема Мэдоффа процветала и на фоне взрывного роста деривативов — таких как кредитные дефолтные свопы (CDS) и обеспеченные долговые обязательства (CDO), объём которых с 2001 по 2007 год вырос на 452%.

Значительная волатильность рынка стала нормой, маскируя невозможность заявленной Мэдоффом доходности. Инвесторы считали его прибыли умеренными и не замечали, что устойчиво высокая доходность выглядела попросту невероятной. Это позволяло схеме оставаться в тени.

Деятельности Мэдоффа способствовало и то, что до принятия Закона Додда-Франка в 2010 году регистрация хедж-фондов в SEC была добровольной, а перераспределение ресурсов после 11 сентября привело к сокращению расследований должностных преступлений на 25% в 2000–2003 годах.

Комиссия по ценным бумагам и биржам проигнорировала нереальность доходов Мэдоффа, несмотря на сигналы осведомителей, — что свидетельствует о недостатке знаний регуляторов о механике хедж-фондов. Немалую роль сыграли и связи Мэдоффа, который ранее занимал пост главы NASDAQ и был советником SEC по вопросам рыночной структуры.

Во время пузыря на рынке недвижимости процентные ставки Банка Англии достигли почти столетних минимумов, а снижение ставок ФРС в 2000-х удешевило ипотечное кредитование, подстегнув спрос и взвинтив цены.

В обоих случаях на рынках циркулировала масса дешёвых денег, и пока все зарабатывали — или полагали, что зарабатывают, — неудобные вопросы оставались без ответа.

Лаконичные ответы данайцев, которые приносят дары

И Хадсон, и Мэдофф предоставляли директорам и акционерам лишь скудные сведения о своей деятельности. Первый, как известно, привлёк 2,5 миллиона фунтов, не представив инвестиционных планов.

Мэдофф нанимал малоопытных сотрудников, щедро платя им за молчание, избегал встреч с квалифицированными инвесторами и дорожных шоу, чтобы не отвечать на острые вопросы. Вместо этого он привлекал новых вкладчиков через благотворительность и личные связи. Имеются свидетельства, что акционеры отчасти знали о махинациях Хадсона, но изначально не выражали протеста.

Когда финансовые пузыри лопнули, сомнительная практика обоих мошенников вышла на свет. Обнаружилось, что они, по классической схеме, выплачивали дивиденды не из прибыли, а из привлечённого капитала, а также использовали средства инвесторов для роскошной жизни.

Хадсон присвоил около 750 000 фунтов (примерно $74 миллиона в современном исчислении) из средств железнодорожных компаний, тогда как заявленные убытки от аферы Мэдоффа составили $65 миллиардов, а реальные потери инвесторов — около $18 миллиардов. Оба позорно завершили свою карьеру: Хадсон бежал во Францию, Мэдофф умер в тюрьме.

Бизнесмены, будьте бдительны!

Опасайтесь компаний в сфере ИИ с быстрорастущей рыночной стоимостью под управлением харизматичных лидеров с обширными связями. В таких условиях крайне важно анализировать прозрачность коммуникации с акционерами и инвесторами, особенно в части распределения капитала и раскрытия данных о движении денежных средств.

Недостаточно полагаться на заверенную отчётность — необходимо глубинное изучение инвестиционной стратегии. Очевидно, аудиторам предстоит существенно повысить стандарты своей работы.