Забытый эпизод церковной истории показывает шокирующую сторону исповеди — детали до сих пор пугают

Женщины XVIII века регулярно сталкивались с домогательствами — историк Андреа Рицци

6:56 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

В современном мире сексуальное домогательство определяется Европейским институтом гендерного равенства как "любая форма нежелательного вербального, невербального или физического поведения сексуального характера имеет целью или следствием оскорбление

достоинства человека…".

Фото: Generated by AI (DALL•E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Католический священник левитация

Но ещё до появления юридических трактовок и международных соглашений женщины страдали от тех же действий — просто не имея языка, чтобы описать происходящее, и власти, чтобы на него пожаловаться.

Домогательство — это всегда проявление доминирования, которое направлено на психологический или сексуальный контроль. Жертвы, как тогда, так и сейчас, чувствуют: замешательство, стыд, одиночество, сомнение в собственной правоте. Многие задаются вопросом: "Не я ли сама виновата?"

Мужчины и женщины в разном положении

В Италии XVII-XVIII веков обвинение мужчины в содомии, и домогательства по отношению к женщинам — были связаны с уязвимостью. Вот только характер этой уязвимости был разный.

Женщины сталкивались с системным дисбалансом власти, а мужчины — с возможностью самых суровых санкций со стороны государства и церкви.

"Обвинение в содомии могло уничтожить жизнь мужчины, но происходило это относительно редко, — полагает исследовательница права нового времени Андреа Рицци. — Домогательства к женщинам были регулярными, почти рутинными, и женщины ежедневно жили в условиях

принуждения".

Сексуальные домогательства в отношении мужчин почти никогда не фиксировались и не становились предметом официальных разбирательств. Это не означало отсутствия подобных случаев, а отражало социальные нормы эпохи: мужская уязвимость игнорировалась, а любые намёки на сексуальное давление между мужчинами не вписывались в правовую или моральную систему XVIII века".

Исповедальня как зона риска

"Исповедь была для женщин единственным пространством, где можно было говорить о сексе, — подтверждает историк гендерных отношений из университета Флоренции профессор Мария Джусти. — Но именно это делало их уязвимыми. Там, где есть власть и интимность, почти всегда есть риск злоупотребления".

В Италии XVIII века католички обращались к исповеди, чтобы обсуждать:

репродуктивное здоровье;

проблемы в браке;

менструальный цикл;

бесплодие и т. д.

Исповедальня была одним из немногих мест, где им позволялось говорить о своём теле и сексуальности. Но духовники, обладавшие полномочиями "оценивать мораль", могли использовать эту власть.

Римско-католическая мораль была жёстко привязана к женской сексуальности, а священники — хранителями этих норм.

Исповедальня как оружие

Священники выступали как духовные наставники. Для женщин они были почти полубожественными фигурами, наделёнными правом выносить моральные суждения. Но дисбаланс власти делал злоупотребления опасно лёгкими.

"В XVIII веке исповедальня была не только религиозным актом, но и инструментом контроля. Некоторые священники злоупотребляли этим, считая своё любопытство "духовными вопросами"", — отмечает римский богослов отец Лоренцо Маньяни.

Архивы показывают: многие мужчины считали свои слова "товарищескими замечаниями", "незлобивым любопытством" или даже "шутками". Но женщины воспринимали это как унижение, враждебность, попытки доминировать.

Женщины сообщают о домогательствах

Несмотря на риски, некоторые женщины всё же решались идти против системы — и обращались в инквизицию. Трибуналы на территории Италии XVIII века действительно принимали жалобы на неподобающее поведение духовников.

Наказания могли быть весьма серьёзными:

пост и духовные упражнения;

запрет на служение;

перевод в другой приход;

ссылка;

каторжные работы.

Это показывает: римско-католическая церковь признавала проблему и отреагировала на неё.

Язык намёков

Архивы Ватикана подтверждают, что женщины понимали сексуальный подтекст. Они не были наивными или невежественными.

В 1736 году в Пизе женщина по имени Роза пожаловалась, что духовник, узнав о её семейных проблемах, предложил ей: "использовать пальцы на себе", чтобы возбудить мужа. Она была шокирована и немедленно сообщила об этом.

В 1779 году в Онано духовник объяснял прихожанке основы полового акта. В 1739 году в Сиене 40-летняя Люсия столкнулась с унижением: её исповедник утверждал, что у женщин: "яичники как у кур" и что чтобы забеременеть, ей "достаточно снять шляпу". Она описала этот разговор как оскорбительное вмешательство в интимную жизнь. Каждый такой жест и намёк женщины понимали чётко: это домогательство, прикрытое "духовным наставлением".

Глас народа против оправданий священника

В 1659 году некий каноник пригласил прихожанку "встретиться с ним в винограднике", посчитав это невинным флиртом, а она восприняла такое угрозой и пожаловалась властям.

Исследовательница исповедальных практик историк Эмма Риччи отмечает: "Когда женщины XVIII века шли в инквизицию, это был отчаянный, но осознанный шаг. Они знали, что подвергаются риску, но понимали: молчание опаснее".

История важна сегодня

Психолог Карла Фальконе (Институт семейной динамики) уверена: "Психологический портрет жертвы в XVIII веке удивительно похож на современный: замешательство, стыд, чувство вины. Но женщины тогда показывали невероятную стойкость".

Домогательства в исповедальнях были не исключением, а системным явлением. Их механизм строился на неравенстве: мужчина-священник — женщина-прихожанка. Женщины не были пассивными — они жаловались, сопротивлялись, обращались в суд. Инквизиция, вопреки стереотипам, часто становилась органом защиты, а не только репрессий. Дошедшие до потомков документы показывают: женщины понимали намёки, сексуальный язык и контекст, и осознавали, что это — насилие.

История домогательств в исповедальнях — это не просто эпизод прошлого. Это зеркало современных структурных проблем. Оно напоминает нам, что злоупотребление властью всегда развивается там, где есть неравенство, доверие и отсутствие контроля.