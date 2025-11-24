Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Буккер

Тысячелетний пробел и ни одного доказательства: почему в подлинность Святого Копья верят сильнее, чем в науку

На роль Святого Копья претендуют 4 реликвии — историки
0:14
Наследие » Мир

Согласно Евангелию от Иоанна, Иисус был ранен копьём в бок, когда висел на кресте. Именно это оружие стало одной из самых известных христианских реликвий, получив названия "Святое копьё", "Копьё Судьбы" и "Копьё Лонгина".

Святое Копьё, Имперский крест
Фото: commons.wikimedia.org by Фальк2, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Святое Копьё, Имперский крест

"Но один из воинов копьём пронзил Ему рёбра, и тотчас истекла кровь и вода". (Евангелие от Иоанна 19:34)

На протяжении веков различные церкви и монастыри заявляли о своём праве хранить эту святыню. Среди них — знаменитый Гегардский монастырь в Армении. Но существует ли хоть какое-то убедительное доказательство подлинности реликвии?

Рождение пещерного монастыря

Монастырь Гегард расположен в Котайке, в живописной долине реки Азат. Его окружают высокие скалы, а часть зданий и вовсе высечена прямо в горе. По преданию, основал монастырь святой Григорий Просветитель в IV веке. Здесь, в пещере у целебного источника, который почитался ещё до прихода христианства, возник Айвиранк — "пещерный монастырь", предшественник Гегарда.

Однако первоначальная постройка не сохранилась, в IX веке её разрушили арабы. Лишь спустя несколько столетий обитель начала возрождаться. Самая ранняя сохранившаяся её часть — часовня Святого Григория Просветителя с надписью 1177 года. Она вырублена в скале и стоит восточнее основного комплекса.

Гегардаванк — монастырь, рождённый скалой

Со временем обитель стала известна под именем Гегардаванк, что означает "Монастырь Копья". Уже тогда монастырь воспринимался как пространство, где соединяются камень, молитва и древние предания. Полупещерные помещения, особая акустика и ощущение "горного святилища" создавали атмосферу, которая словно сама по себе поддерживала легенду о копье Лонгина. Благодаря этому Гегардаванк воспринимался как естественное место хранения реликвии — укрытие, достойное святыни, изменившей, по преданию, ход человеческой истории.

Расцвет монастыря 

В период XII-XIII веков монастырь получил новый импульс к развитию. Полководцы Закаре и Иване, соратники царицы Тамары, поддержали строительство главной церкви Катогике (1215) и первой пещерной церкви. Позже монастырь перешёл к князьям Прошянам, при которых во второй четверти XIII века появились вторая пещерная церковь, зал собраний, кельи и родовая усыпальница.

На скале и поныне виден герб Прошянов — орёл, сжимающий когтями телёнка, и два льва по бокам. В это же время монастырь получил своё нынешнее имя — Гегард, по легенде, в честь копья, привезённого в Армению апостолом Фаддеем.

Паломничество и дары

Гегард быстро стал одним из главных центров паломничества. Здесь, помимо Копья, хранились мощи апостолов Андрея и Иоанна. Пожертвования паломников: деньги, земли, украшения, рукописи, — позволили монастырю процветать. На стенах Катогике сохранились десятки надписей, оставленных людьми, пришедшими к святыням.

Разрыв между легендой и историей

Тем не менее доказательств того, что армянское копьё действительно является тем самым, которым был пронзён Христос, не существует. Между событиями I века и первыми письменными упоминаниями о реликвии в XII-XIII веках лежит почти тысячелетний разрыв.

Современные научные исследования, такие как радиоуглеродный или металлургический анализ, не проводились. Многие специалисты считают наконечник сугубо церемониальным — слишком декоративным, чтобы быть реальным оружием. Поэтому вопрос подлинности остаётся предметом веры, а не исторической проверки.

Четыре копья и ни одного подтверждения

Историки отмечают, что на роль Святого Копья претендуют по меньшей мере четыре реликвии:

  1. в Риме,
  2. Вене,
  3. Антиохии
  4. и Эчмиадзине.

Католическая церковь признаёт их существование, но не подтверждает подлинность ни одной.

Копьё Судьбы, Хофбург и Гитлер

Одним из самых известных претендентов стало Венское Копьё, веками хранившееся в сокровищнице Хофбурга — главного императорского дворца Австрии. Оно символизировало власть Священной Римской империи германской нации и окружалось ореолом мистики. Именно это копьё глубоко впечатлило молодого Адольфа Гитлера, который придавал ему оккультное значение. После аншлюса Австрии в 1938 году он распорядился перевезти реликвию в Нюрнберг, считая, что обладание копьём укрепит судьбу Третьего рейха.

Гегард сегодня

Армянское копьё ныне хранится в Эчмиадзине, в специально изготовленном серебряном футляре XVIII века. Но отсутствие святыни не умаляет значения Гегарда. В 2000 году монастырь был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальный образец средневековой армянской архитектуры, мастерски сочетающий пещерные помещения, резной камень и новаторские формы.

Монастырь Гегард в виртуальной реальности

В 2017 году Гегард вошёл в проект 360GreatArmenia VR, позволяющий совершать виртуальные прогулки по монастырю. Панорамные съёмки с дронов и наземные фотографии дают возможность перемещаться по залам, рассматривать фрески и надписи, а также видеть комплекс с высоты, как будто стоишь прямо на склонах окрестных гор.

Живая святыня сквозь века

Сегодня Гегард остаётся одним из самых почитаемых монастырей Армении. Он продолжает выполнять роль духовного моста между древней христианской традицией и современным миром. И независимо от того, хранилось ли здесь когда-либо подлинное копьё, монастырь остаётся свидетельством богатой истории, архитектурного гения и силы человеческой веры, которая создаёт легенды, переживающие тысячелетия.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы армения адольф гитлер
Новости Все >
Прохору Шаляпину нравятся юмор и красота Олеси Иванченко
Завтраки с высоким белком снизили аппетит вечером по данным тренеров
Панад делает фрикадельки мягкими и удерживает влагу — Simplyrecipes
Тахикардия может быть связана с анемией и болезнями щитовидной железы — кардиолог
Сосновая кора, компост и джут признаны эффективными для укрытия магнолии — Malatec
Первый снег увеличил число ДТП в несколько раз по данным дорожных служб
Дмитрий Дибров встречается с богатой вдовой после развода
Коллекции осени-зимы включили чёрный в ключевые тренды — ELLE
Метаболический профиль крови предсказывает болезни за годы — учёные
Эти способы легализации рынка аренды жилья рассматривают налоговики — ФНС
Сейчас читают
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Наука и техника
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Недвижимость
Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Казахстан
Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Популярное
Советское наследие под угрозой: почему русскоязычные блогеры Казахстана оказались на передовой

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...

Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Су-30СМ2 впервые уничтожил ЗРК Patriot на Украине — MWM
Когда зонтик превращается в решето: удар Су-30СМ2 стал тревожным сигналом Западу
Проблемы автопрома Германии связали с нелюбовью немцев к электромобилям
ВС РФ взяли Затишье: до Гуляйполя рукой подать, в Запорожье будет развязка СВО
Кицунэ и Ямауба: проникновение женственности в мир магии Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин Трамп выдвинул ультиматум: Европа уходит в тень мировой политики Юрий Бочаров
Вьетнам под водой: трагедия унесла жизни, цифры шокируют
Средство за копейки стало звездой макияжа — с ним ресницы выглядят как после салонного ухода
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Последние материалы
На роль Святого Копья претендуют 4 реликвии — историки
Первый снег увеличил число ДТП в несколько раз по данным дорожных служб
Дмитрий Дибров встречается с богатой вдовой после развода
Коллекции осени-зимы включили чёрный в ключевые тренды — ELLE
Метаболический профиль крови предсказывает болезни за годы — учёные
Эти способы легализации рынка аренды жилья рассматривают налоговики — ФНС
Кухонные ручки удерживают жир и бактерии — эксперт по гигиене Власова
Новогодние бронирования выросли до лидеров Египта и Таиланда по данным Турвизора
Президент утвердил документ о повышении безопасности на дорогах- МВД России
Право вернуть деньги за подарочный сертификат подтвердил юрист Русяев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.