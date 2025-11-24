Тысячелетний пробел и ни одного доказательства: почему в подлинность Святого Копья верят сильнее, чем в науку

Согласно Евангелию от Иоанна, Иисус был ранен копьём в бок, когда висел на кресте. Именно это оружие стало одной из самых известных христианских реликвий, получив названия "Святое копьё", "Копьё Судьбы" и "Копьё Лонгина".
"Но один из воинов копьём пронзил Ему рёбра, и тотчас истекла кровь и вода". (Евангелие от Иоанна 19:34)
На протяжении веков различные церкви и монастыри заявляли о своём праве хранить эту святыню. Среди них — знаменитый Гегардский монастырь в Армении. Но существует ли хоть какое-то убедительное доказательство подлинности реликвии?
Монастырь Гегард расположен в Котайке, в живописной долине реки Азат. Его окружают высокие скалы, а часть зданий и вовсе высечена прямо в горе. По преданию, основал монастырь святой Григорий Просветитель в IV веке. Здесь, в пещере у целебного источника, который почитался ещё до прихода христианства, возник Айвиранк — "пещерный монастырь", предшественник Гегарда.
Однако первоначальная постройка не сохранилась, в IX веке её разрушили арабы. Лишь спустя несколько столетий обитель начала возрождаться. Самая ранняя сохранившаяся её часть — часовня Святого Григория Просветителя с надписью 1177 года. Она вырублена в скале и стоит восточнее основного комплекса.
Со временем обитель стала известна под именем Гегардаванк, что означает "Монастырь Копья". Уже тогда монастырь воспринимался как пространство, где соединяются камень, молитва и древние предания. Полупещерные помещения, особая акустика и ощущение "горного святилища" создавали атмосферу, которая словно сама по себе поддерживала легенду о копье Лонгина. Благодаря этому Гегардаванк воспринимался как естественное место хранения реликвии — укрытие, достойное святыни, изменившей, по преданию, ход человеческой истории.
В период XII-XIII веков монастырь получил новый импульс к развитию. Полководцы Закаре и Иване, соратники царицы Тамары, поддержали строительство главной церкви Катогике (1215) и первой пещерной церкви. Позже монастырь перешёл к князьям Прошянам, при которых во второй четверти XIII века появились вторая пещерная церковь, зал собраний, кельи и родовая усыпальница.
На скале и поныне виден герб Прошянов — орёл, сжимающий когтями телёнка, и два льва по бокам. В это же время монастырь получил своё нынешнее имя — Гегард, по легенде, в честь копья, привезённого в Армению апостолом Фаддеем.
Гегард быстро стал одним из главных центров паломничества. Здесь, помимо Копья, хранились мощи апостолов Андрея и Иоанна. Пожертвования паломников: деньги, земли, украшения, рукописи, — позволили монастырю процветать. На стенах Катогике сохранились десятки надписей, оставленных людьми, пришедшими к святыням.
Тем не менее доказательств того, что армянское копьё действительно является тем самым, которым был пронзён Христос, не существует. Между событиями I века и первыми письменными упоминаниями о реликвии в XII-XIII веках лежит почти тысячелетний разрыв.
Современные научные исследования, такие как радиоуглеродный или металлургический анализ, не проводились. Многие специалисты считают наконечник сугубо церемониальным — слишком декоративным, чтобы быть реальным оружием. Поэтому вопрос подлинности остаётся предметом веры, а не исторической проверки.
Историки отмечают, что на роль Святого Копья претендуют по меньшей мере четыре реликвии:
Католическая церковь признаёт их существование, но не подтверждает подлинность ни одной.
Одним из самых известных претендентов стало Венское Копьё, веками хранившееся в сокровищнице Хофбурга — главного императорского дворца Австрии. Оно символизировало власть Священной Римской империи германской нации и окружалось ореолом мистики. Именно это копьё глубоко впечатлило молодого Адольфа Гитлера, который придавал ему оккультное значение. После аншлюса Австрии в 1938 году он распорядился перевезти реликвию в Нюрнберг, считая, что обладание копьём укрепит судьбу Третьего рейха.
Армянское копьё ныне хранится в Эчмиадзине, в специально изготовленном серебряном футляре XVIII века. Но отсутствие святыни не умаляет значения Гегарда. В 2000 году монастырь был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальный образец средневековой армянской архитектуры, мастерски сочетающий пещерные помещения, резной камень и новаторские формы.
В 2017 году Гегард вошёл в проект 360GreatArmenia VR, позволяющий совершать виртуальные прогулки по монастырю. Панорамные съёмки с дронов и наземные фотографии дают возможность перемещаться по залам, рассматривать фрески и надписи, а также видеть комплекс с высоты, как будто стоишь прямо на склонах окрестных гор.
Сегодня Гегард остаётся одним из самых почитаемых монастырей Армении. Он продолжает выполнять роль духовного моста между древней христианской традицией и современным миром. И независимо от того, хранилось ли здесь когда-либо подлинное копьё, монастырь остаётся свидетельством богатой истории, архитектурного гения и силы человеческой веры, которая создаёт легенды, переживающие тысячелетия.
Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...