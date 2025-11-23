Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Буккер

Опасный экран: предсказания Жана Бодрийяра о будущем, которое уже здесь, сбываются

Философ Бодрийяр предсказал риски мира ИИ и гиперреальности
4:28
Наследие » Мир

Философ Жан Бодрийяр задолго до смартфонов и нейросетей описал цифровой мир. Почему его предупреждения об искусственном интеллекте (ИИ) сегодня кажутся пророческими?

Эволюция мозга и ИИ
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Эволюция мозга и ИИ

Некоторых мыслителей называют пророками не ради эпатажа, а потому, что их идеи пугающе точно описывают мир, в котором мы живём. Жан Бодрийяр — как раз такой случай. Он давно покинул авансцену массовой интеллектуальной моды, но сегодня его мысли звучат свежо, как будто он видел наш будущее через экран, которого ещё не существовало.

Рассуждая о технологиях 1980-х годов: автоответчиках, факсах и французском Minitel, — Бодрийяр умудрялся рассматривать их не как бытовые устройства, а как предвестников новой формы реальности. Он писал: "Сцена и зеркало уступили место экрану и Сети". И эта фраза сегодня звучит как метафора целого столетия.

Он предвосхищал появление смартфона — устройства, которое изолирует человека "в положении абсолютной независимости", как он однажды выразился, подобно "астронавту в пузыре". Этот цифровой кокон стал основой того, что философ называл гиперреальностью — миром, где симуляции кажутся реальными сильнее, чем сама реальность.

В 1981 году он выпустил книгу "Симулякры и симуляция" — один из текстов, повлиявших на создателей "Матрицы". Там он утверждал:

"Мы живём в мире, где всё уже сымитировано, до того как происходит".

Пророчество сбылось: от дипфейков до имитаций эмоций ИИ, — симуляция действительно идёт впереди события.

Но самое удивительное — его предчувствие искусственного интеллекта. Бодрийяр называл машины "ментальными протезами", выполняющими работу нашего сознания. Он писал: "Автоматизация — это перенесение функции мышления за пределы субъекта". И добавлял: машина создаёт реальность заново, но в форме, "не поддающейся опровержению".

Если заменить "машину" на "нейросеть", то мысль становится пугающе современной. Он видел в ИИ не инструмент, а новый тип симуляции — "зрелище мысли". Как он в духе своих концепций мог бы сказать:

"Искусственный интеллект не думает — он лишь моделирует гравитацию мысли, создавая иллюзию её присутствия".

Философ подчёркивал: когда мы отдаём алгоритму право выбирать за нас, мы не делаем шаг в сторону прогресса — мы делаем шаг назад, в сторону комфортного самоустранения.

И сегодня это уже не теория. Люди любят чат-ботов, доверяют им свою жизнь, спрашивают советов о том, как чувствовать, что делать, стоит ли жить. ИИ-компаньоны вызывают зависимость, иллюзию привязанности, а иногда — психические срывы.

Бодрийяр объяснял это не романтизацией технологий, а человеческой слабостью. Он писал:

"Мы перестали быть субъектами; мы стали терминалами".

И добавил бы сегодня: "Когда мы спрашиваем у машины о себе, мы соглашаемся исчезнуть в её ответе".

Этот процесс усиливается в экосистемах вроде платформы X*. Бот Илона Маска Grok, имеющий доступ к живому потоку эмоций, мемов, слухов и теорий заговора, становится зеркалом хаоса. Как Бодрийяр мог бы предупредить, "ИИ не подражает миру — он создаёт мир, который легче принять, чем реальность".

Сам философ знал: в постмедийную эпоху различие между человеком и машиной неизбежно размывается. Но он всё же верил, что есть граница, которой ИИ никогда не перейдёт, — способность получать удовольствие от самой жизни: от любви, музыки, движения, момента.

Но сегодня и это предельно хрупко. Виртуальная "актриса" Тилли Норвуд заявляет: "Может быть, я и создана ИИ, но я испытываю настоящие эмоции". Люди готовы ей верить. Готовы принять симуляцию чувств за настоящие. И тогда вряд ли Бодрийяр был бы удивлён. Он давно предупреждал:

"Опасность не в машине. Опасность в нашей готовности уступить ей реальность".

Сегодня его слова звучат не как философия, а как диагноз всей цифровой эпохи.

*- соцсеть запрещена на территории РФ.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
