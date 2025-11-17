Тайный агент из ГДР ударил по самому сердцу власти ФРГ — последствия оказались неожиданными

Влияние дела Гийома на Хонеккера описано как синдром — Вернер Гроссманн

Канцлер ФРГ Вилли Брандт дружил с генеральным секретарём Леонидом Брежневым. Благодаря немецкому лидеру было налажено железнодорожное сообщение с Восточным Берлином, западные товары появились на полках магазинов ГДР, а западные идеи всё чаще проникали в головы просоветской интеллигенции.

24 апреля 1974 года в своей берлинской квартире был арестован личный референт канцлера Гюнтер Гийом, который в иной жизни являлся офицером особого резерва (Offizier im besonderen Einsatz, OibE) Министерства государственной безопасности ГДР — Штази.

Можно было бы сказать, что ведомство Маркуса (Миши) Вольфа "подложило свинью" Вилли Брандту, однако здесь есть одна тонкость.

Если по-русски фразеологизм "подложить свинью" означает "устроить неприятность, обмануть, предать, навредить", то немецкий эквивалент Schwein haben — в корявом дословном переводе "иметь свинью" — означает "повезло, улыбнулось счастье".

Не углубляясь в этимологию, отметим: в данной истории уместны оба варианта. Итак, разберёмся.

Что русскому хорошо, то немцу — смерть

Германская разведка подобна двуликому Янусу. Возглавляемый адмиралом Канарисом абвер, "стухнув", спасал евреев и советских пленных, тогда как Штази под руководством гениального Маркуса Вольфа стала одной из лучших разведывательных служб ХХ века, оставив далеко позади не только всяких бондов и моссадовцев, но отчасти и советских чекистов.

Членом нацистской партии НСДАП Гийом стал в апреле 1944 года. В конце войны он попал в плен к англичанам, но сумел бежать. В 1956 году Гюнтер Гийом (псевдоним "Хансен") и его жена Кристель, урождённая Меерреттиг (псевдоним "Хайнце"), перебрались во Франкфурт-на-Майне, где проживала тёща Гийома — бывшего партийного товарища, служившего помощником ПВО люфтваффе. Мать Кристель имела нидерландское гражданство, что позволило супругам обойти обременительные проверки, обязательные для большинства беженцев. Среди 279 189 граждан, бежавших из ГДР, этой паре, по крайней мере, не в чем было себя упрекнуть.

Супруги Гийом вступили в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) и активно участвовали в политической деятельности в Гессене. Гюнтер быстро продвигался по служебной лестнице местного партийного отделения. Однако в начале 1960-х годов "Хайнце" опередила "Хансена". Работая офис-менеджером влиятельного гессенского политика — депутата ключевых комитетов Бундестага и некоторое время государственного секретаря в правительстве земли Гессен, — она получила доступ к стратегическим документам СДПГ и секретным материалам НАТО. Разведка ГДР внимательно ознакомилась с ними.

Ситуация резко изменилась после федеральных выборов 1969 года, когда Кристель с треском провалилась, баллотируясь по списку СДПГ в земле Гессен. Зато Гюнтер в том же году проявил себя в команде, организовавшей предвыборную кампанию федерального министра транспорта Георга Лебера.

Лебер рекомендовал этого "карьериста" в ведомство канцлера. Спустя год Гийома назначили "советником по связям с профсоюзами". В 1972 году он дослужился до должности референта федерального канцлера Вилли Брандта. До ареста оставалось около двух лет, но наблюдение со стороны противника уже велось.

Известное о неизвестном, или Штирлица не видно

Поскольку МГБ ГДР (не без помощи СССР) своевременно уничтожило большую часть секретного архива так называемых "актов Штази" (Stasi-Akten), истинная деятельность "Хансена" остаётся в тени. Как утверждается в восточногерманской открытой прессе, кое-какие крохи удалось сохранить.

Арест шпиона, приведший к политическому кризису в ФРГ и вынудивший канцлера уйти в отставку, вовсе не стал ключевым источником сведений.

Как опубликовано на сайте Федерального архива Германии,

— с 30 июля 1969 года по 8 апреля 1974 года Гийом 23 раза передавал внутреннюю информацию СДПГ, 12 раз — данные о политике правительства и 9 раз — сведения по профсоюзным вопросам.

В 1981 году Гюнтер и Кристель вернулись в ГДР. На телевидении, которое в преддверии Нового года развлекало своих филистеров и наших "облико морале" кордебалетом танцовщиц из "Фридрихштадтпаласта", вышел двухчасовой документальный фильм Auftrag erfüllt — "Задание выполнено".

— Дело Гийома было лишь внешним поводом для отставки Брандта, — таков оказался вывод Министерства госбезопасности ГДР, основанный на скрупулёзном анализе материалов.

Это вынуждены признавать и в современной Германии. Забавно, что именно Штази создала предлог для падения Брандта, хотя всего двумя годами ранее она же сохранила ему пост: в 1972 году восточногерманские чекисты подкупили двух депутатов Бундестага, чьи голоса позволили канцлеру пережить вотум недоверия, инициированный ХДС/ХСС.

Спустя годы последний руководитель Главного управления внешней разведки ГДР (HVA) Вернер Гроссманн в мемуарах описал воздействие этого дела на председателя Государственного совета Эриха Хонеккера как "синдром Гийома".

По мнению автора книги "Граждане Западной Германии на службе шпионажа ГДР" Георга Хербстритта, в своём намерении предпринять государственный визит в ФРГ Хонеккер опасался повторения инцидента и поручил министру госбезопасности Эриху Мильке вывести всех агентов из канцелярии рейхсканцлера.