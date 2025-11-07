Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции

В ту ночь, когда большевики брали Зимний, осенний Петроград жил спокойно. На сценах — Чехов и Островский, в ресторанах — музыка и вино, по Невскому звенят трамваи.

Фото: commons.wikimedia.org by EmirhanEfe1, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ленин

Это исторический факт, и сегодня мы попробуем найти и поделиться с вами другими интересными фактами о 7 ноября. Не "затёртыми", не встречающимися в каждом паблике.

Помните знакомое с детства: "Я помню город Петроград в 17-м году. Бежит матрос, бежит солдат, стреляя на ходу. Рабочий тащит пулемет — сейчас он вступит в бой…"? В реальности штурм терракотового (а не белого) дворца был коротким и почти бескровным. Зато в Москве шли бои.

Выстрел "Авроры", ставший символом эпохи, был холостым, дублирующим пушку Петропавловской крепости. Его дал матрос-артиллерист Евдоким Огнев по приказу комиссара Белышева, постучавшего по часам — пора. Выстрелы синхронизировали действия отрядов — у большинства часов просто не было.

По сути, большевики просто поднимали упавшую власть, прекрасно подготовившись к такому моменту. Царь отрёкся, временное правительство в раздрае, идёт война, в стране (среди простых рабочих, крестьян, матросов) назрел и перезрел запрос: "Лучше как угодно, только не как сейчас".

Революция была технологичной. Большевики начали с захвата телеграфа, телефонных станций, радиостанции. Как сказали бы сейчас — контроль за коммуникациями и медиа.

На Финляндском вокзале Ленин говорил с броневика "Враг капитала" — британского "Остина", которого теперь нет. Музейный стоит с диагональными башнями, но настоящий исчез. Его искали — и в 20-е, и в 30-е, но не нашли.

Уже утром 26 октября в 05:10 в эфир вышло с радиообращением "К гражданам России", объявившее о свержении Временного правительства. Новая власть заговорила со страной и миром — напрямую.

Услышали обращение и в деревнях. Там, кстати, основной революционной силой были женщины — солдатки, ждавшие мужей с фронта. Их протесты, походы к властям, сходы "закончите войну, а как — незнамо", "верните мужей", "накормите детей" и "дайте землю и скот" работали не хуже подпольных типографий и агитаторов.

Новая власть почти сразу вышла и на арену — в самом прямом смысле. Одними из первых национализировали цирки — зная, как простой (да и непростой) народ любит ходить на представления. Клоуны теперь разыгрывали сцены падения старого мира, под куполами развевались красные флаги, канатоходцы декларировали хлёсткие стихи о новом светлом будущем.

Одновременно большевики реформировали язык и время.

Упразднили "ять", "фиту" и "ер" на конце слов — и сделали резкий шаг в будущее.

Перешли на Григорианский календарь, вычеркнув из жизни 13 дней: 31 января 1918-го сразу сменилось на 14 февраля. Именно поэтому "Октябрь" празднуют в ноябре.

Первое советское правительство было коалицией с левыми эсерами — союзом, который продержался до весны 1918 года. Большевики не спешили сразу отменять указы Временного правительства, оставляя те, что годились на переходный период.

Из первых декретов Совета народных комиссаров...

"О печати" — газеты, выступавшие против революции, подстрекавшие к мятежам или выдающие, как сейчас скажут, "фейкньюс" закрывали без суда. Следом шёл декрет о приостановке оплаты квартплаты. После был принят декрет о создании рабочей милиции — для поддержания порядка на улицах, о реквизиции пустующих домов.

В декабре отменили смертную казнь, но уже через два месяца вернули, потому как бандитизм, военное время, мятежи. Декрет так и назывался — "Социалистическое отечество в опасности!".

Реальный Октябрь был гораздо глубже, гораздо сложнее и невероятно значимее. Вы можете изучить его — от видео ниже до сотен томов исторических заметок, изысканий и книг. Но, по крайней мере, теперь вы знаете о 7 ноября не только "10 интересных фактов", кочующих из паблика в паблик с 2015 года.

7 ноября было с запахом керосина, типографской краски, звуком радиопомех и промозглостью осени. С холостым залпом "Авроры" и уверенностью, что "утро нового мира" уже наступило.

Уточнения

Вре́менное революцио́нное прави́тельство— высший исполнительно-распорядительный и законодательный орган государственной власти в России в период между февралём и октябрём 1917 года. Было создано в ходе начавшейся революции по соглашению между Временным комитетом Государственной думы и исполкомом Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов



«Авро́ра» — крейсер 1-го ранга Балтийского флота типа «Диана». Во время русско-японской войны участвовал в походе Второй Тихоокеанской эскадры, закончившимся Цусимским сражением. Крейсер принимал участие также в Первой мировой войне. Холостой выстрел с «Авроры» явился сигналом к началу штурма Зимнего дворца; крейсер стал одним из главных символов Октябрьской революции.



Штурм Зи́мнего дворца́ — одно из ключевых событий Октябрьской революции — взятие красногвардейцами под командованием Военно-Революционного Комитета (ВРК) в ночь с 25 на 26 октября 1917 года резиденции Временного правительства, располагавшейся в Зимнем дворце в Петрограде, в результате которого Временное правительство было низложено и арестовано, а власть передана Всероссийскому съезду советов. Штурм был осуществлён без существенных боевых действий, но под угрозой применения силы оружия.

