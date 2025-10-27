Вирусная история шевалье д’Эона отозвалась в теле Брижит Макрон

Что общего у Брижит Макрон, шевалье д'Эона и тёткой Чарлея из Бразилии? На первый взгляд — ничего: первая леди современной Франции, тайный агент французского короля Луи XV и персонаж английского фарса викторианской эпохи.
В пьесе английского драматурга Брэндона Томаса "Тётушка Чарлея" герой переодевается в женщину, чтобы выручить друзей из щекотливой ситуации, — и попадает в водоворот недоразумений.
Шевалье д'Эон прожил такую историю наяву: ради дипломатического прикрытия он примерил женский образ и оказался пленником созданного мифа.
Брижит Макрон, напротив, стала жертвой ложного переодевания, как биография "мужчины в женском обличье", который разыгрался без её участия, но по тем же правилам театра.
Главное сходство в том, что и там и тут общество требует "сенсации пола”: то, что когда-то было сценическим приёмом, теперь стало оружием медиа. Д'Эон, Тётушка из Бразилии и Брижит Макрон объединены одной темой — вынужденным переодеванием под ожидания толпы.
Шарль д'Эон родился в 1728 году в Бургундии в дворянской семье. Он блистательно окончил Коллеж четырёх наций, писал памфлеты, отменно фехтовал и рано поступил на службу. В эпоху, где гендерные роли были догмой, д'Эон стал живым вызовом: мужчина, готовый носить платье; чиновник, предавший дипломатическую тайну; шпион, вступивший в конфликт с короной.
Советский историк Ефим Борисович Черняк в книге "Пять столетий тайной войны" писал: "Шевалье д'Эон — одно из самых поразительных созданий в истории тайной войны. Он воплотил в себе все противоречия XVIII века — век просвещения и интриг, масонства и разведки, когда тайна становилась валютой политики".
Черняк точно попал в нерв эпохи: д'Эон стал мишенью для сплетен и символом двусмысленности.
Брижит Макрон — похожий раздражитель для нашего времени. Старше мужа-президента, бывшая учительница, интеллектуалка, женщина с весомым влиянием в Елисейском дворце и, возможно, с крепким кулаком. Для патриархального сознания — слишком феминистка, для оппозиции — слишком близка к власти, для интернета — слишком публична.
После протестов и пенсионной реформы 2024 года рейтинг Эммануэля Макрона упал ниже 25 %. Недовольство в соцсетях искало новый объект, и первой жертвой стала его супруга. Слухи о том, что Брижит-мужчина оказались удобным способом выплеснуть раздражение на человека, символизирующего элиту.
После учёбы д'Эон поступил в "Королевский секрет" — личную разведсеть Людовика XV. В России он выполнял поручения при дворе "дщери Петровой" императрицы Елизаветы Петровны и, по легенде, мог появляться в женском обличье. Позже воевал в Семилетней войне, получил орден Святого Людовика и назначение в Лондон. Там он опубликовал секретную переписку — и Европа получила первый дипломатический "слив".
Одним из заданий д'Эона было участие в операции с поддельным документом — "завещанием Петра Великого". Фальшивка утверждала, что Россия стремится "овладеть Европой" и вызвала в Британии волну русофобии. Когда текст попал в печать, ответственность свалили на д'Эона. Он стал козлом отпущения и потерял доверие и короля, и министерства. Черняк писал, что именно эта операция "превратила разведчика в разменную монету между двумя враждующими дворцами".
Фальшивый документ, созданный как пропаганда, стал оружием против самого агента — тот первым попал в жернова информационной войны.
Чтобы вернуть секретные бумаги и снять скандал, Людовик XVI отправил в Лондон драматурга и агента Пьера-Огюстена Карона де Бомарше. Во время переговоров д'Эон заявил, что он — женщина, вынужденная всю жизнь играть мужчину. Король согласился: разрешил жить во Франции "в женском обличье" и сохранил пенсию. Так шевалье д'Эон стал мадемуазель — и впервые в истории гендер был закреплён королевским указом.
В 2021 году французская журналистка Наташа Рей опубликовала расследование, где утверждала, будто Брижит Макрон "на самом деле мужчина Жан-Мишель Троньё". Медиаперсона Амандин Рой распространила эти слухи в сетях, и видео стали вирусными.
В 2024 году парижский суд признал их виновными в клевете и назначил компенсацию Брижит и её брату. В 2025 году апелляция отменила приговор, так как обвинение не доказало умысла на вред — обязательного элемента диффамации по французскому праву. Отмена не означала оправдания, но показала недочёты следствия.
Макроны обжаловали решение в Кассационном суде и параллельно подали иск в США против журналистки и блогера Кэндис Оуэнс, которая распространяла ту же версию в англоязычных сетях и получала с этого доход через рекламу. Американский иск основан на статьях о сознательной клевете и коммерческом ущербе.
|Параметр
|Шевалье д'Эон
|Брижит Макрон
|Контекст
|Тайная дипломатия, "завещание Петра Великого"
|Соцсети, падение рейтинга президента Пятой республики
|Инструмент скандала
|Памфлеты, карикатуры, подделки
|Telegram, YouTube, конспирология
|Реакция власти
|Компромисс и пенсия
|Суды во Франции и США
|Фактор усиления
|Фальшивый документ
|Политический кризис и алгоритмы сетей
|Символика
|Двойственность Просвещения
|Постправда и гендерная медиавойна
…д'Эон принял женский образ, чтобы уйти от дворцовых интриг?
…Брижит Макрон борется за право женщины быть заметной в политике?
Почему "завещание Петра Великого" навредило д'Эону?
Потому что подделку раскрыли, и вину переложили на него — удобного виновника без покровителей.
Почему брат Брижит стал истцом?
Его имя использовали в качестве доказательства, тем более, что в 2024 году ситуация получила новый резонанс, когда в базе данных французской налоговой службы Брижит Макрон была ошибочно указана под именем Жан-Мишель.
Почему апелляция сняла приговор Рей и Рой?
Не было доказано намерение нанести вред — процессуальная ошибка, а не оправдание.
Зачем иск против Кэндис Оуэнс?
Чтобы создать прецедент в международном праве о клевете и наказании за монетизацию фейков.
Миф: д'Эон сам создал подделку.
Правда: он лишь исполнял приказ и стал жертвой интриги.
Миф: апелляция доказала правоту авторов фейка.
Правда: суд просто нашёл недостатки в обвинении.
Миф: рейтинг президента не влияет на семью.
Правда: в эпоху сетей падение рейтинга автоматически ударяет по окружению.
