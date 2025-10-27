Вирусная история шевалье д’Эона отозвалась в теле Брижит Макрон

Что общего у Брижит Макрон, шевалье д'Эона и тёткой Чарлея из Бразилии? На первый взгляд — ничего: первая леди современной Франции, тайный агент французского короля Луи XV и персонаж английского фарса викторианской эпохи.

Фото: commons.wikimedia.org by The Kremlin, Moscow, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Брижит Макрон

В пьесе английского драматурга Брэндона Томаса "Тётушка Чарлея" герой переодевается в женщину, чтобы выручить друзей из щекотливой ситуации, — и попадает в водоворот недоразумений.

Шевалье д'Эон прожил такую историю наяву: ради дипломатического прикрытия он примерил женский образ и оказался пленником созданного мифа.

Брижит Макрон, напротив, стала жертвой ложного переодевания, как биография "мужчины в женском обличье", который разыгрался без её участия, но по тем же правилам театра.

Главное сходство в том, что и там и тут общество требует "сенсации пола”: то, что когда-то было сценическим приёмом, теперь стало оружием медиа. Д'Эон, Тётушка из Бразилии и Брижит Макрон объединены одной темой — вынужденным переодеванием под ожидания толпы.

Почему именно они: эффект неформата

Шарль д'Эон родился в 1728 году в Бургундии в дворянской семье. Он блистательно окончил Коллеж четырёх наций, писал памфлеты, отменно фехтовал и рано поступил на службу. В эпоху, где гендерные роли были догмой, д'Эон стал живым вызовом: мужчина, готовый носить платье; чиновник, предавший дипломатическую тайну; шпион, вступивший в конфликт с короной.

Советский историк Ефим Борисович Черняк в книге "Пять столетий тайной войны" писал: "Шевалье д'Эон — одно из самых поразительных созданий в истории тайной войны. Он воплотил в себе все противоречия XVIII века — век просвещения и интриг, масонства и разведки, когда тайна становилась валютой политики".

Черняк точно попал в нерв эпохи: д'Эон стал мишенью для сплетен и символом двусмысленности.

Брижит Макрон — похожий раздражитель для нашего времени. Старше мужа-президента, бывшая учительница, интеллектуалка, женщина с весомым влиянием в Елисейском дворце и, возможно, с крепким кулаком. Для патриархального сознания — слишком феминистка, для оппозиции — слишком близка к власти, для интернета — слишком публична.

Когда рейтинг бьёт по семье

После протестов и пенсионной реформы 2024 года рейтинг Эммануэля Макрона упал ниже 25 %. Недовольство в соцсетях искало новый объект, и первой жертвой стала его супруга. Слухи о том, что Брижит-мужчина оказались удобным способом выплеснуть раздражение на человека, символизирующего элиту.

От шпиона к "мадемуазель": как д'Эон стал мифом

После учёбы д'Эон поступил в "Королевский секрет" — личную разведсеть Людовика XV. В России он выполнял поручения при дворе "дщери Петровой" императрицы Елизаветы Петровны и, по легенде, мог появляться в женском обличье. Позже воевал в Семилетней войне, получил орден Святого Людовика и назначение в Лондон. Там он опубликовал секретную переписку — и Европа получила первый дипломатический "слив".

Как "завещание Петра Великого" подставило шевалье

Одним из заданий д'Эона было участие в операции с поддельным документом — "завещанием Петра Великого". Фальшивка утверждала, что Россия стремится "овладеть Европой" и вызвала в Британии волну русофобии. Когда текст попал в печать, ответственность свалили на д'Эона. Он стал козлом отпущения и потерял доверие и короля, и министерства. Черняк писал, что именно эта операция "превратила разведчика в разменную монету между двумя враждующими дворцами".

Фальшивый документ, созданный как пропаганда, стал оружием против самого агента — тот первым попал в жернова информационной войны.

Компромисс с короной

Чтобы вернуть секретные бумаги и снять скандал, Людовик XVI отправил в Лондон драматурга и агента Пьера-Огюстена Карона де Бомарше. Во время переговоров д'Эон заявил, что он — женщина, вынужденная всю жизнь играть мужчину. Король согласился: разрешил жить во Франции "в женском обличье" и сохранил пенсию. Так шевалье д'Эон стал мадемуазель — и впервые в истории гендер был закреплён королевским указом.

Наш век: суды и отменённые приговоры

В 2021 году французская журналистка Наташа Рей опубликовала расследование, где утверждала, будто Брижит Макрон "на самом деле мужчина Жан-Мишель Троньё". Медиаперсона Амандин Рой распространила эти слухи в сетях, и видео стали вирусными.

В 2024 году парижский суд признал их виновными в клевете и назначил компенсацию Брижит и её брату. В 2025 году апелляция отменила приговор, так как обвинение не доказало умысла на вред — обязательного элемента диффамации по французскому праву. Отмена не означала оправдания, но показала недочёты следствия.

Макроны обжаловали решение в Кассационном суде и параллельно подали иск в США против журналистки и блогера Кэндис Оуэнс, которая распространяла ту же версию в англоязычных сетях и получала с этого доход через рекламу. Американский иск основан на статьях о сознательной клевете и коммерческом ущербе.

Сравнение эпох

Параметр Шевалье д'Эон Брижит Макрон Контекст Тайная дипломатия, "завещание Петра Великого" Соцсети, падение рейтинга президента Пятой республики Инструмент скандала Памфлеты, карикатуры, подделки Telegram, YouTube, конспирология Реакция власти Компромисс и пенсия Суды во Франции и США Фактор усиления Фальшивый документ Политический кризис и алгоритмы сетей Символика Двойственность Просвещения Постправда и гендерная медиавойна

А что если…

…д'Эон принял женский образ, чтобы уйти от дворцовых интриг?

…Брижит Макрон борется за право женщины быть заметной в политике?

Часто задаваемые вопросы

Почему "завещание Петра Великого" навредило д'Эону?

Потому что подделку раскрыли, и вину переложили на него — удобного виновника без покровителей.

Почему брат Брижит стал истцом?

Его имя использовали в качестве доказательства, тем более, что в 2024 году ситуация получила новый резонанс, когда в базе данных французской налоговой службы Брижит Макрон была ошибочно указана под именем Жан-Мишель.

Почему апелляция сняла приговор Рей и Рой?

Не было доказано намерение нанести вред — процессуальная ошибка, а не оправдание.

Зачем иск против Кэндис Оуэнс?

Чтобы создать прецедент в международном праве о клевете и наказании за монетизацию фейков.

Мифы и правда

Миф: д'Эон сам создал подделку.

Правда: он лишь исполнял приказ и стал жертвой интриги.

Миф: апелляция доказала правоту авторов фейка.

Правда: суд просто нашёл недостатки в обвинении.

Миф: рейтинг президента не влияет на семью.

Правда: в эпоху сетей падение рейтинга автоматически ударяет по окружению.

