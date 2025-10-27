Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Буккер

Вирусная история шевалье д’Эона отозвалась в теле Брижит Макрон

8:13
Наследие » Мир

Что общего у Брижит Макрон, шевалье д'Эона и тёткой Чарлея из Бразилии? На первый взгляд — ничего: первая леди современной Франции, тайный агент французского короля Луи XV и персонаж английского фарса викторианской эпохи.

Брижит Макрон
Фото: commons.wikimedia.org by The Kremlin, Moscow, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Брижит Макрон

В пьесе английского драматурга Брэндона Томаса "Тётушка Чарлея" герой переодевается в женщину, чтобы выручить друзей из щекотливой ситуации, — и попадает в водоворот недоразумений.

Шевалье д'Эон прожил такую историю наяву: ради дипломатического прикрытия он примерил женский образ и оказался пленником созданного мифа.

Брижит Макрон, напротив, стала жертвой ложного переодевания, как биография "мужчины в женском обличье", который разыгрался без её участия, но по тем же правилам театра.

Главное сходство в том, что и там и тут общество требует "сенсации пола”: то, что когда-то было сценическим приёмом, теперь стало оружием медиа. Д'Эон, Тётушка из Бразилии и Брижит Макрон объединены одной темой — вынужденным переодеванием под ожидания толпы.

Почему именно они: эффект неформата

Шарль д'Эон родился в 1728 году в Бургундии в дворянской семье. Он блистательно окончил Коллеж четырёх наций, писал памфлеты, отменно фехтовал и рано поступил на службу. В эпоху, где гендерные роли были догмой, д'Эон стал живым вызовом: мужчина, готовый носить платье; чиновник, предавший дипломатическую тайну; шпион, вступивший в конфликт с короной.

Советский историк Ефим Борисович Черняк в книге "Пять столетий тайной войны" писал: "Шевалье д'Эон — одно из самых поразительных созданий в истории тайной войны. Он воплотил в себе все противоречия XVIII века — век просвещения и интриг, масонства и разведки, когда тайна становилась валютой политики".

Черняк точно попал в нерв эпохи: д'Эон стал мишенью для сплетен и символом двусмысленности.

Брижит Макрон — похожий раздражитель для нашего времени. Старше мужа-президента, бывшая учительница, интеллектуалка, женщина с весомым влиянием в Елисейском дворце и, возможно, с крепким кулаком. Для патриархального сознания — слишком феминистка, для оппозиции — слишком близка к власти, для интернета — слишком публична.

Когда рейтинг бьёт по семье

После протестов и пенсионной реформы 2024 года рейтинг Эммануэля Макрона упал ниже 25 %. Недовольство в соцсетях искало новый объект, и первой жертвой стала его супруга. Слухи о том, что Брижит-мужчина оказались удобным способом выплеснуть раздражение на человека, символизирующего элиту.

От шпиона к "мадемуазель": как д'Эон стал мифом

После учёбы д'Эон поступил в "Королевский секрет" — личную разведсеть Людовика XV. В России он выполнял поручения при дворе "дщери Петровой" императрицы Елизаветы Петровны и, по легенде, мог появляться в женском обличье. Позже воевал в Семилетней войне, получил орден Святого Людовика и назначение в Лондон. Там он опубликовал секретную переписку — и Европа получила первый дипломатический "слив".

Как "завещание Петра Великого" подставило шевалье

Одним из заданий д'Эона было участие в операции с поддельным документом — "завещанием Петра Великого". Фальшивка утверждала, что Россия стремится "овладеть Европой" и вызвала в Британии волну русофобии. Когда текст попал в печать, ответственность свалили на д'Эона. Он стал козлом отпущения и потерял доверие и короля, и министерства. Черняк писал, что именно эта операция "превратила разведчика в разменную монету между двумя враждующими дворцами".

Фальшивый документ, созданный как пропаганда, стал оружием против самого агента — тот первым попал в жернова информационной войны.

Компромисс с короной

Чтобы вернуть секретные бумаги и снять скандал, Людовик XVI отправил в Лондон драматурга и агента Пьера-Огюстена Карона де Бомарше. Во время переговоров д'Эон заявил, что он — женщина, вынужденная всю жизнь играть мужчину. Король согласился: разрешил жить во Франции "в женском обличье" и сохранил пенсию. Так шевалье д'Эон стал мадемуазель — и впервые в истории гендер был закреплён королевским указом.

Наш век: суды и отменённые приговоры

В 2021 году французская журналистка Наташа Рей опубликовала расследование, где утверждала, будто Брижит Макрон "на самом деле мужчина Жан-Мишель Троньё". Медиаперсона Амандин Рой распространила эти слухи в сетях, и видео стали вирусными.

В 2024 году парижский суд признал их виновными в клевете и назначил компенсацию Брижит и её брату. В 2025 году апелляция отменила приговор, так как обвинение не доказало умысла на вред — обязательного элемента диффамации по французскому праву. Отмена не означала оправдания, но показала недочёты следствия.

Макроны обжаловали решение в Кассационном суде и параллельно подали иск в США против журналистки и блогера Кэндис Оуэнс, которая распространяла ту же версию в англоязычных сетях и получала с этого доход через рекламу. Американский иск основан на статьях о сознательной клевете и коммерческом ущербе.

Сравнение эпох

Параметр Шевалье д'Эон Брижит Макрон
Контекст Тайная дипломатия, "завещание Петра Великого" Соцсети, падение рейтинга президента Пятой республики
Инструмент скандала Памфлеты, карикатуры, подделки Telegram, YouTube, конспирология
Реакция власти Компромисс и пенсия Суды во Франции и США
Фактор усиления Фальшивый документ Политический кризис и алгоритмы сетей
Символика Двойственность Просвещения Постправда и гендерная медиавойна

А что если…

…д'Эон принял женский образ, чтобы уйти от дворцовых интриг?
…Брижит Макрон борется за право женщины быть заметной в политике?

 

Часто задаваемые вопросы

Почему "завещание Петра Великого" навредило д'Эону?
Потому что подделку раскрыли, и вину переложили на него — удобного виновника без покровителей.

Почему брат Брижит стал истцом?
Его имя использовали в качестве доказательства, тем более, что в 2024 году ситуация получила новый резонанс, когда в базе данных французской налоговой службы Брижит Макрон была ошибочно указана под именем Жан-Мишель.

Почему апелляция сняла приговор Рей и Рой?
Не было доказано намерение нанести вред — процессуальная ошибка, а не оправдание.

Зачем иск против Кэндис Оуэнс?
Чтобы создать прецедент в международном праве о клевете и наказании за монетизацию фейков.

Мифы и правда

Миф: д'Эон сам создал подделку.
Правда: он лишь исполнял приказ и стал жертвой интриги.

Миф: апелляция доказала правоту авторов фейка.
Правда: суд просто нашёл недостатки в обвинении.

Миф: рейтинг президента не влияет на семью.
Правда: в эпоху сетей падение рейтинга автоматически ударяет по окружению.

Три факта

  1. "Завещание Петра Великого" — первая известная политическая фальшивка, влияющая на внешнюю политику.
  2. Падение рейтинга Макрона в 2025 году усилило токсичность фейков о членах его семьи.
  3. Иск против Кэндис Оуэнс может стать первым международным прецедентом о клевете против частного лица.
Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы суд франция история эммануэль макрон
Новости Все >
612 лошадей под позолотой и бархатом света: лимитированный Maybach стал домом стиля на колёсах
Райан Гослинг сбежал из Голливуда: вот где теперь живёт звезда Барби
Забудьте про растяжку — это направление делает тело гибким без боли
Боня против Вероники Степановой: как звезда ответила на слова психолога о неправильном воспитании дочери
Гора, которая пережила рождение мира: уральский Карандаш хранит тайну Земли до появления жизни
Море-призрак древней суши: где вулканы сменились вечной мерзлотой, а мамонты — тишиной
Перловка возвращает себе славу: в чём сила каши, которую раньше недооценивали
Попытка показать уровень провалилась: какой интерьер выдаёт бездушного или неуверенного хозяина
Планета даёт сбой: магнитное поле Земли слабеет на глазах — наступает невидимая перестройка
Тонер, созданный для вас: как найти средство, которое подружится с вашей кожей с первого применения
Сейчас читают
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Домашние животные
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Домашние животные
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Домашние животные
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Популярное
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным

Археологи подняли со дна Александрии монументальный вход в маяк весом 80 тонн. Узнайте, как технологии помогают вернуть одно из Семи чудес света к жизни.

Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
Последние материалы
Гора, которая пережила рождение мира: уральский Карандаш хранит тайну Земли до появления жизни
Море-призрак древней суши: где вулканы сменились вечной мерзлотой, а мамонты — тишиной
Перловка возвращает себе славу: в чём сила каши, которую раньше недооценивали
Попытка показать уровень провалилась: какой интерьер выдаёт бездушного или неуверенного хозяина
Планета даёт сбой: магнитное поле Земли слабеет на глазах — наступает невидимая перестройка
Тонер, созданный для вас: как найти средство, которое подружится с вашей кожей с первого применения
Минимум за 4 года: только 27% россиян ждут улучшений. Что случилось
Огород без перекопки и удобрений? Да, и урожай всё равно будет больше, чем у соседей
Слава подаёт в суд на Судьбу человека: срыв эфира обернулся скандалом
Шарлотка осталась в прошлом: вот почему воздушный итальянский десерт захватил кухни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.