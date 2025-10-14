Предательница или спасительница: как одна женщина изменила судьбу континента

8:36 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

История Мексики полна контрастов и сложных фигур, но ни одна из них не вызывает таких споров, как донья Марина — женщина, ставшая связующим звеном между двумя мирами. В XVI веке она помогла конкистадору Эрнану Кортесу завоевать империю ацтеков, а спустя века превратилась в символ одновременно рождения нации и предательства. Её жизнь словно зеркало, отражающее столкновение культур, языков и судеб, на которых строилась новая страна.

Фото: commons.wikimedia by Jl FilpoC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Эрнан Кортес, Малинче и послы Монтесумы. Апрель 1519 года, художник (Хосе Галофре

Девушка, подаренная судьбой

О Малинче, как её называли современники, известно немного. Её настоящее имя — Малинцин или Малиналли, что в переводе с языка науатль значит "трава" — день её рождения. Испанцы переделали это слово на свой лад, и так появилось имя Малинче. После крещения девушка получила имя донья Марина. Впоследствии, родив от Кортеса сына Мартина — первого метиса, — она стала для испанцев Матерью смешанной расы, а позднее — Предательницей.

Судьба рано лишила её семьи: отец умер, а мать, выйдя замуж, продала дочь торговцам рабами. Через некоторое время Малинче оказалась среди двадцати девушек, подаренных Кортесу в знак мира. Знание языков майя и науатль сделало её незаменимой переводчицей, посредницей и, со временем, советницей испанского командира. Она понимала не только слова, но и подтексты, помогая договариваться с касиками и самим правителем Монтесумой.

Между богами и людьми

Её роль в этих событиях точно сформулировал британский писатель Котти Артур Бёрланд в книге "Монтесума. Повелитель ацтеков":

"Донья Марина повсюду сопровождала Кортеса как переводчица. Монтесума доверял ей как представительнице знатного рода, считая ее достойной посредницей между ним и странными пришельцами. Для него, как и для всех ацтеков, она была принцессой Малиналли. Монтесума понимал, что по своему рождению эта девушка была предназначена богине Тласолтеотль, которая очищала от страстей и похоти. Значит, по ацтекскому поверью Малинцин предвещала страдание и исцеление страданием".

Бёрланд описывает Малинче как женщину, наделённую не только языковыми, но и политическими талантами. Индейцы сравнивали её с богиней воды и даже с горами — символами устойчивости и тайной силы. В некоторых горных районах Мексики до сих пор существует танец воладор, который местные называют именем Малинче.

Любовь, верность и изгнание

В хрониках завоевания Мексики донья Марина неизменно рядом с Кортесом — на переговорах, в походах, при встречах с вождями. Но после падения Теночтитлана она отказалась оставаться в его тени. По словам Бёрланда:

"После гибели Теночтитлана донья Марина, отказавшись от роли постоянной помощницы Кортеса, попросила его разрешения на брак с испанским идальго Хуаном Ксарамильо де Сальватьерра, которого она любила и который лично захватил в плен последнего императора ацтеков Куаутемока. Она выполнила миссию, для которой была рождена. Кортес дал согласие. Малиналли была удивительно добра и доброту свою дарила всем окружающим. Однако, несмотря на это, до сих пор в памяти мексиканцев имя Малинцин связано с изменой и жестокостью".

После замужества она исчезает из хроник. Неизвестно ни когда она родилась, ни когда умерла. Осталась лишь тень легенды — женщины, которая помогала пришельцам и за это была заклеймена потомками.

Архетип матери и тень предательства

В мексиканской культуре Малинче занимает парадоксальное место. Её называют Евой Мексики — прародительницей нового народа, где смешалась кровь испанцев и коренных жителей. Но с другой стороны, слово malinchista стало оскорблением, обозначающим человека, отвернувшегося от своей земли ради чужой. В устной речи появилось даже грубое выражение La Chingada — женщина, которую предали.

Пять веков имя Малинче оставалось символом измены, но и неотъемлемой частью национального мифа. Она — жертва и посредница, мать и "предательница", мост между языками и культурами. В её судьбе — противоречие самой Мексики, страны, рождённой из столкновения цивилизаций.

Пересмотр истории

С течением времени взгляды на Малинче начали меняться. Когда первая женщина-президент Мексики Клаудия Шейнбаум вступила в должность, она объявила о создании комиссии историков и философов, которая займётся переоценкой роли доньи Марины.

"У нас есть рабочая группа из антропологов, историков и философов, которые изучают эту важную, но часто подвергающуюся критике фигуру, и очень важно восстановить её репутацию", — заявила президент Шейнбаум.

С 12 октября 2025 года Мексика отмечает годовщину прибытия Колумба культурными мероприятиями, посвящёнными восстановлению образа Малинче — попыткой вернуть ей человеческое лицо за рамками национальных мифов.

Малинче — жертва или участница истории?

По версии историков, Малинче родилась около 1500 года на юге Мексиканского залива. В детстве её продали в рабство, и она оказалась среди майя, где выучила несколько языков. Когда испанцы вторглись, девушка стала одним из трофеев победы. Как отмечает историк Камилла Таунсенд, она "была в их власти как жертва", но "она спасла себе жизнь, согласившись переводить".

Её знание языков сделало её незаменимой в переговорах с Монтесумой. В хрониках упоминается, что она спасала жизни, вмешиваясь, когда конкистадоры собирались насиловать местных женщин. Таунсенд отмечает: "Она была вынуждена быть посредником между испанцами и другими бедными женщинами, которых собирались изнасиловать".

Современные исследователи отвергают идею предательства: Малинче действовала в мире, где ацтеки сами порабощали соседние племена. Испанцы лишь использовали эти конфликты, а она — язык, чтобы выжить.

Миф, ставший нацией

После обретения независимости Мексикой в XIX веке образ Малинче вновь ожил — теперь уже как отрицательный. В анонимном романе 1826 года она впервые предстала как "коварная предательница". Позднее поэт Октавио Пас закрепил этот миф в книге "Лабиринт одиночества", назвав её "воплощением индейских женщин, которых очаровывали, насиловали или соблазняли испанцы". Её имя стало нарицательным — "малинчиста" значило отступника от родных традиций.

Тем не менее у коренных народов отношение к ней иное. В честь Малинче называли вулканы, вершины, танцы. Девочек и сегодня выбирают для участия в ритуалах, где они воплощают Малинче как образ мудрости и силы.

С 1970-х годов феминистки чикана в США начали переосмысливать её роль, видя в ней не предательницу, а женщину, сумевшую выжить и говорить, когда все остальные молчали. Новые исследования представляют Малинче как фигуру, пережившую колониальное насилие и превратившую личную трагедию в путь посредничества между культурами.

Символ примирения

Современная Мексика всё чаще воспринимает Малинче как зеркало своей истории. Переосмысление её образа позволяет говорить не только о вине и насилии, но и о зарождении новой культуры. Её жизнь показывает, что исторические персонажи часто становятся символами, за которыми исчезает человек.

История доньи Марины — это рассказ о женщине, пережившей рабство, завоевание, любовь и забвение, чтобы спустя пять веков вновь стать голосом Мексики. Не как Предательница, а как первая, кто попытался понять два мира, столкнувшихся на её земле.