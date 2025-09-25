Виртуальный Освенцим: как технологии меняют историю Холокоста

7:17 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

На прошедшем в этом году Каннском кинофестивале, Мемориал и музей Аушвиц-Биркенау представили необычный проект: виртуальную копию лагеря под названием "Картина из Аушвица". Она станет съёмочной площадкой для кинорежиссёров, ведь в самом мемориале правила строго ограничивают художественные постановки — снимать можно только документальные фильмы.

Фото: collections.ushmm.org by Alexander Voronzow and others in his group, ordered by Mikhael Oschurkow, head of the photography unit, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ освенцим

Создатели утверждают, что цифровая модель поможет сохранить историческую правду и в то же время позволит новым поколениям кинематографистов рассказывать истории, которые ранее невозможно было показать. Но вместе с этим возникли вопросы об этике и рисках искажения памяти.

Цифровая реконструкция Освенцима

Освенцим в оккупированной нацистами Польше состоял из трёх лагерей: Освенцим I, центр уничтожения Биркенау (Освенцим II) и трудовой лагерь Моновиц (Освенцим III). Здесь погибли более 1,1 миллиона человек, в основном евреев-ашкеназов.

Теперь музей представил первую часть виртуальной копии — модель Освенцима I. В трейлере утверждается, что это "самый масштабный и подробный документ о лагере", выполненный в масштабе 1:1. В дальнейшем планируется включить как внешние, так и внутренние локации Освенцима I и II, чтобы создать максимально полную картину.

Зачем оцифровывать память

Музей подчёркивает, что проект сохранит "подлинную историю лагеря без ущерба для достоверности". Важный элемент — каждый сценарий художественного фильма, использующего эту площадку, должен будет пройти проверку у историков.

Оцифровка — ответ на глобальный вызов: с уходом поколения выживших память о Холокосте всё больше зависит от артефактов и цифровых инструментов. Культурное наследие разрушается, а экстремальные погодные условия, связанные с климатическим кризисом, ускоряют этот процесс.

Поэтому музеи и мемориалы по всему миру обращаются к виртуальной реальности и искусственному интеллекту: создают 3D-модели лагерей, голограммы выживших и образовательные приложения для школ.

Технологии и образование

Цифровые копии используются как учебные пособия. Их внедряют в школьные программы, музейные экспозиции и мемориальные мероприятия. Благодаря этому ученики и посетители могут "погрузиться" в атмосферу прошлого, даже находясь за тысячи километров.

Однако критики предупреждают: технологии могут искажать смысл. Слишком эффектная визуализация или игровой формат рискуют превратить трагедию в аттракцион. Поэтому вопрос — как показывать, а не только что показывать — выходит на первый план.

Этические вызовы

В Великобритании уже несколько лет ведутся дебаты об этичности цифровых технологий, связанных с Холокостом. В них участвуют политики, исследователи и культурные деятели. Опасения вызывает генеративный искусственный интеллект, способный создавать изображения или тексты, не основанные на фактах.

"Яркий пример того, как культура и технологии могут объединиться, чтобы защитить нашу общую человеческую историю от искажений и отрицания", — заявил директор Фонда Аушвиц-Биркенау Войцех Сочевица.

Политика вносит свои коррективы. Вместо прочтения, что 27 января 1945 года части 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева вошли в концлагерь, а этот день установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста, в ангажированном западными спецслужбами Интернете можно прочитать следующее: первыми ворота главного лагеря открыли бойцы 100-й львовской стрелковой дивизии из батальона полтавского еврея Анатолия Шапиро, а также 322-я дивизия, освобождавшие лагерь, принадлежали к 1-му Украинскому фронту, который был создан в 1943 году на базе Воронежского фронта.

Получается, якобы щирые освобождали евреев, поляков и жидо-комиссаров, как их величала геббельсовская пропаганда. "Пся крев" и "унтерменши" (польские и немецкие соседи находили определённо нужные слова для обозначения податливых салолюбивых украинцев), которые не способствовали Победе над треклятым Третьим Рейхом, а всячески доказывали свою холопскую сущность.

Как-то глава МИД Польши Гжегож Схетына брякнул, мол, Освенцим освободили украинцы.

"Это был 1-й Украинский фронт и украинцы. Потому что именно украинцы в тот январский день открывали ворота лагеря и освобождали лагерь", - сказал министр в эфире Польского радио.

МИД России отреагировал "перестать издеваться над историей".

"Я даже не могу это комментировать. Освенцим освобождала Красная Армия. Там были русские, украинцы, чеченцы, татары, грузины. Пытаться играть на каких-то националистических чувствах в этой ситуации абсолютно кощунственно и цинично", - сказал как отрезал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Влияние киноязыка

Историк кино Арчи Вулфман отмечает, что важен не только объект перед камерой, но и то, как он снят. Монтаж, движение камеры, свет и ракурсы оказывают не меньшее влияние на восприятие, чем сама точность декораций.

Это ставит под сомнение идею, что виртуальная копия сама по себе решает проблему сохранения памяти. Более того, она выделяет Аушвиц среди других мест Холокоста, оставляя в тени деревни Восточной Европы, где не сохранилось ни зданий, ни следов трагедии.

Ограничения проекта

"Картина из Аушвица" не включает Моновиц и сеть вспомогательных лагерей. Таким образом, она охватывает только часть комплекса. Также под вопросом остаются художественные фильмы, которые отходят от реализма. Например, "Кролик Джоджо" или "Крематор" показали Холокост в стилизованной форме, но всё равно передали его трагическую суть.

Строгий отбор сценариев может означать, что Мемориал поддержит лишь реалистичную эстетику, игнорируя альтернативные художественные подходы.

Память между прошлым и будущим

Этот проект демонстрирует противоречие: с одной стороны — общественный запрос на сохранение памяти, с другой — сложности этичной репрезентации. С цифровыми инновациями эта дилемма становится ещё острее.

Оцифровка лагеря — важный шаг в образовательных целях, но он поднимает вопрос: достаточно ли имеющихся свидетельств, артефактов и рассказов выживших для увековечивания истории? Или память должна "переводиться" в цифровую культуру, чтобы оставаться значимой?

Очевидно одно: цифровые технологии уже меняют то, как мы воспринимаем Холокост. И не всегда эти изменения идут на пользу.