Бывший разведчик раскрывает секреты: как детали из прошлого стали ключом к успеху в бизнесе

Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе

15:58 Your browser does not support the audio element. Наследие Советское наследие

Корреспондент Pravda. Ru побеседовал с Еленой Станиславовной Вавиловой — полковником Службы внешней разведки в отставке, писателем, общественным деятелем. Первую часть интервью можно найти здесь.

Фото: Pravda. Ru Елена Вавилова

Опыт Елены Станиславовны Вавиловой — это не только история о жизни под прикрытием, но и уникальный набор знаний, которые оказались востребованы в мирной жизни. Навыки, отточенные в нелегальной разведке — внимание к деталям, умение устанавливать доверие, выстраивать долгосрочную стратегию и находить нестандартные решения — сегодня она применяет в бизнес-коучинге, общественной деятельности и творческих проектах. Её подход сочетает системность разведки с гибкостью, необходимой в современных условиях. Эти умения, сформированные за годы работы в КГБ и СВР, помогают ей и сейчас — как в переговорах и публичных выступлениях, так и в обучении молодых специалистов.

— Какие приёмы разведки времён холодной войны вы применяете сегодня в бизнес-коучинге?

— Приёмы, которые применяются в разведке, на мой взгляд, не меняются от эпохи или времени. Конечно, технологии приносят какое-то своё новое слово, но в целом работа, которой мы занимались, она называется агентурная разведка. Есть научно-техническая — вот она меняется более быстро, и, наверное, сегодня нельзя её сравнить с тем, что было во время холодной войны. Но агентурная работа остаётся прежней, потому что это главным образом работа с людьми как с источниками информации.

И перенося те навыки, которые мы получили, работая за рубежом на благо нашей страны, собирая информацию, которая была нужна, для того чтобы принимать правильные решения, защитить нашу страну, Советский Союз, а потом уже современную Россию, эти навыки и приёмы, в принципе, применимы везде. Они универсальны. И особенно в бизнесе.

Поэтому, по сути, бизнес — это тоже такая многогранная работа. И то, что мы сегодня стараемся рассказать, передать людям, которые занимаются предпринимательством, это не какие-то секреты, не какие-то особые приёмы, это то, что мы наработали, но наработали системно.

Поэтому, наверное, самый основной навык, которым надо владеть в совершенстве - это уметь видеть ситуацию в целом, потому что если человек не понимает, ради чего он делает ту или иную работу и ищет, соответственно, информацию, если он не видит большую картину, то ему будет очень трудно двигаться. Он будет, по сути, плыть по течению.

В сегодняшнем мире нельзя плыть по течению. Нужно системно выстраивать работу и в бизнесе, и особенно в отношениях с людьми. Поэтому наш подход к бизнес-коучингу — это стремление показать, что нужна система, пошаговый план.

Обычно всё начинается с целеполагания. Есть задача, есть какая-то дальняя или более ближняя цель, и дальше выстраивается уже пошаговый план. И вот эта система позволяет корректировать где-то по ходу работы, применять какие-то новые, креативные решения, если что-то резко меняется.

Сегодня, мне кажется, очень важно быть таким человеком, который, с одной стороны, системный, а с другой стороны, гибкий внутри системы. И то, что мы наработали в плане коммуникации: как познакомиться с человеком, как найти предлог для знакомства, как начать этот первый разговор, какие темы использовать, как установить доверительные отношения, а это основа работы в разведке, с источниками информации, никакой манипуляции не должно быть, должно быть хорошее взаимопонимание, доверие и, наверное, взаимное уважение и такой искренний интерес к тому человеку, с которым ты взаимодействуешь.

Поэтому вот это всё мы передаём, и те люди, которые используют эти навыки, в общем-то, дают обратную связь о том, что это работает. Поэтому это особенно радует. И главное, чтобы наши советы на практике люди применяли, совершенствовались. И в этом, наверное, мы видим свой вклад, и я конкретно, когда разрабатываю определённые лекции, курсы и тренинги.

— Какие навыки, приобретённые в КГБ, оказались неожиданно полезными в бизнесе?

— Из навыков, которые неожиданно нам пригодились сегодня, например, в бизнесе или при решении каких-то вопросов, воплощении в жизнь, я бы отметила два основных навыка. Первое — это внимание к деталям: разведчик должен быть очень внимателен к тому, что происходит, и в общении с людьми становится, в силу профессиональной деятельности, за долгие годы становится проницательным. Он чувствует, он видит людей, наверное, быстрее и немножко глубже, чем обычный человек. Поэтому это сегодня очень помогает. Например, можно отметить по реакции человека, насколько он готов выполнить то, что пообещал, сдержать слово или он просто так говорит, потому что соглашается, а на самом деле ничего не будет делать. Это становится понятно по реакции, по невербальным каким-то формам общения. И внимание к деталям также касается обстановки. Например, где мы находимся. Сегодня в любых ситуациях, в общественных местах мы всегда находим, во-первых, наименее уязвимое место, никогда не лезем в толпу. Например, в метро, если нужно быстрее попасть к эскалатору, я прохожу вокруг, то есть по обтекаемой такой линии, потому что из физики мы знаем, что так легче пробиться туда, куда тебе нужно, чем идти по прямой через толпу народа.

Или, например, такой навык, который мы использовали и который, в общем-то, полезен, мне кажется, сегодня всем — находиться, например, на деловой встрече в ресторане или кафе и занять такое место, которое бы тебе давало обзор того, что происходит у входной двери. Это даёт возможность увидеть, кто заходит, есть ли какие-то неадекватные люди. И это, в принципе, контроль ситуации, который помогает как в разведке, так и в бизнесе увидеть что-то, может быть, неординарное, где-то быстро принять решение, возможно, занять более стратегическое место, для того чтобы провести какую-то приватную беседу.

И второе, наверное, это то, что в разведке мы должны были находить неординарные решения. Вообще, разведка — это путь, который человек проходит, преодолевая постоянно какие-то преграды. То есть постоянно борется с обычными и вырабатывает какие-то особые пути решения, не совсем стандартные. И сегодня это тоже помогает найти людей, которые, казалось бы, не напрямую могут помочь тебе в воплощении какого-то проекта. У меня, например, творческий проект. В каких сообществах найти людей, которые бы тебе помогли? Например, издать мой первый роман мне помог писатель, который в прошлом тоже был сотрудником службы внешней разведки, вернее, даже КГБ тогда, Первого главного управления КГБ, внешней разведки, которого я нашла в ветеранской организации.

А второй такой проект — это воплощение в жизнь сериала. Тоже выход на продюсеров был через актёра, с которым мы познакомились в сообществе военных художников. Если так подумать, военные художники, конечно, наверное, не очень связаны с индустрией кино, но среди их друзей оказался актёр, который помог. И если возникает внештатная ситуация, мы всегда готовы найти выход из положения.

Для бизнеса сегодня тоже актуален метод подготовки различных вариантов. То есть вариант один, вариант два. Если что-то не получается по первому варианту, у нас уже есть заготовленный второй. Например, во время поездки для участия в мероприятии происходят задержки самолётов, возникают проблемы логистики. Понимая, что, возможно, задержка будет длительная, и предполагая, что не получится вернуться в назначенное время обратно, я изучаю, естественно, параллельно с самолётами, движение поездов, и иногда приходится уже в последний момент принимать решение ехать на поезде, для того чтобы успеть на мероприятие, где я должна быть. То есть, в принципе, человек мог бы просто пропустить мероприятие и обвинить в этом авиалинии. Но разведчик приучен находить всегда какой-то выход. В этом случае было принято правильное решение сесть на поезд и доехать вовремя до места назначения.

— Как вы относитесь к современным методам цифровой разведки и слежки — отличаются ли они по этике от вашего опыта?

— Конечно, технологии шагнули далеко вперёд сегодня, и мы даже замечали изменения в том, как обрабатывать информацию, и нас учили новым каким-то навыкам в этом плане. Но сегодня, можно сказать, многие техники, которые применялись, и такие разработки в спецслужбах сегодня везде применяются в нормальном обществе и не скрываются. Конечно, слежка и то, что сегодня мы находимся под постоянным контролем, то есть никто не может быть неуязвимым. Дальше — полиграф, который раньше тоже использовали спецслужбы. Сейчас его используют в компаниях, чтобы проверить людей на предмет различных правонарушений.

Профайлинг — тоже стало словом, которое все знают, все интересуются. Есть множество книг, написанных о том, как изучать человека. Раньше всё-таки это в Советском Союзе было больше распространено среди специалистов спецслужб. И сегодня слежка — это, наверное, то, с чем нужно нам всем привыкнуть жить. Это использование технологий для сбора информации, прежде всего для того, чтобы иметь очень лояльных потребителей, покупателей.

Но во многом это также, наверное, помогает предотвращать преступления и разоблачать преступников. Это плюс, но я считаю, что здесь всё, что направлено на то, чтобы оградить человека от опасности, это этично. Сегодня развитие цифровых технологий, слежка, например, биометрия, наверное, становятся более сложными. Все эти технологии влияют на работу. Наверное, надо найти какие-то меры противодействия, если это необходимо, опять же, в интересах защиты страны или отдельных граждан. Но понятно, что мы живём в эпоху технологий, и человек должен с этими технологиями уметь обращаться и лишний раз не создавать себе уязвимость. А то, что это существует, конечно, это уже данность нашего времени.

— Что важнее для достижения цели в работе разведчика — психология, стратегия или личная харизма?

— Я бы на первое место поставила всё-таки стратегию, стратегию вместе с системным подходом. Это очень важно. Потому что, если человек не понимает, куда он идёт и как добиться результата, наверное, ничего другое, в общем-то, не поможет. Потому что даже если человек обладает харизмой, но не знает, как её применить и как, с какими людьми нужно поговорить, каких людей нужно очаровать, с кем войти в хорошие, доверительные отношения, то ничего не получится. Поэтому стратегия — это самое главное.

Психология важна, нужно понимать, но опять же важно знать, с кем и как себя вести. Каждый раз, выбирая себе стратегию достижения промежуточного или какого-то дальнего результата, нужно тоже использовать свои внутренние качества, и понимать психологию других людей в зависимости от этих задач. Я бы сказала, что из психологических таких моментов, наверное, важен эмоциональный интеллект — это то, что человек должен постоянно развивать: уметь распознавать эмоции других людей, понимать, почему они возникают, уметь подстраиваться, где-то снимать напряжённость и конфликтность. И иногда, даже слушая некоторых психологов, удивляешься, что в их личной жизни не всё так правильно выстроено, и, несмотря на это, они советуют другим людям какие-то моменты.

Начать всё-таки надо с себя. И если у кого-то не ладится с женой или с родственниками, такой человек должен сначала обратить на это внимание. Потому что вот эмпатия и эмоциональный интеллект начинаются как раз с общения с самыми близкими людьми. И если мы не можем договориться или убедить своих родителей или супругов, то понятно, мы, в общем-то, не сможем работать в бизнес-среде и найти подход, и правильные взаимоотношения выстроить с начальством или с подчинёнными.

Поэтому эмоциональный интеллект очень важен. Понимать себя и свои эмоции тоже важно, прямо проследить, почему я недовольный, почему я раздражённый, обратить внимание на причины этого. И вот такая практика ежедневная, можно сказать, помогает воспитать в себе правильный эмоциональный настрой. И уже всё это потом помогает в стратегическом каком-то вот плане идти вперёд. И ещё добавлю, наверное, действовать, потому что если у тебя есть стратегия, то любое действие будет либо воплощать твои задумки в жизнь очень хорошо, либо показывать, что что-то идёт не так. И адаптивный человек может подстроиться под любую обстановку.

И вот как, например, мы всегда считали, что нельзя говорить, что не хочешь общаться с тем или иным человеком, он не нравится, слишком замкнутый, например. Вот это непростительно, мне кажется, ни для бизнесмена, ни для руководителя, потому что для того, чтобы решить задачи стратегические, реализовать какие-то свои задумки, как раз важно уметь быть гибким и не бояться вот этих трудностей, а уметь найти подход к любому человеку. И вот эта гибкость поможет человеку достичь результата и одновременно будет его тренировать.

У разведчика такие качества вырабатываются, потому что он преодолевает постоянно трудности, нет лёгких решений, нет даже коллектива или начальника, который бы тебе изначально говорил, как надо поступить в той или иной ситуации, ты сам выбираешь стратегию и сам уже потом используешь особенности своего характера или понимание психологии других людей и харизму, в том числе для того, чтобы решать те или иные сложные задачи комплексные, и они у разведчиков всегда такие тоже не похожие на какие-то другие истории.

И каждый человек бывает поставлен перед совершенно уникальными обстоятельствами. Не забываем, что наши российские разведчики работают в различных странах, регионах, менталитет, культура которых во многом отличаются от нашей страны. Но эта работа необходима, и, мне кажется, на долгие годы она останется, в общем-то, наверное, востребованной, несмотря на те технологии, которые иногда усложняют её и которые, может быть, могут часть каких-то задач взять на себя. Но всё-таки, мне кажется, агентурная работа, работа с людьми останется незыблемой.

Навыки, выработанные в разведке, — это универсальный инструмент, применимый далеко за пределами спецслужб. Системное мышление, внимание к деталям, гибкость и умение выстраивать доверие — качества, которые одинаково важны и в агентурной работе, и в бизнесе. Елена Вавилова своим примером показывает, что опыт разведчика способен приносить пользу обществу, помогает добиваться поставленных целей, находить нестандартные решения и сохранять устойчивость в быстро меняющемся мире.

Уточнения

Елена Станиславовна Вавилова (род. 16 ноября 1962, Томск) — российская разведчица-нелегал, полковник Службы внешней разведки в отставке с 2010 года. Работает в ПАО «Норильский никель».



Биография

Tracey Lee Ann Foley

Donald Howard Heathfield

Книги

Женщина, которая умеет хранить тайны. М.: Эксмо-Пресс, 2020. ISBN 978-5-04-105152-5; 978-5-04-100938-0 (в соавторстве с А.Э. Бронниковым).

Зашифрованное сердце. М.: Эксмо, 2021. ISBN 978-5-04-106578-2.

Вавилова Е. В., Безруков А. О. Нетворкинг для разведчиков: как извлечь пользу из любого знакомства. — М. : Эксмо, 2021. — 256 с. — ISBN 978-5-04-118257-1.

Личная жизнь

Супруг — Андрей Олегович Безруков — российский разведчик-нелегал, полковник Службы внешней разведки в отставке (с 2010 года). В настоящее время — советник президента ПАО НК «Роснефть», по совместительству — профессор кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО, ведущий политолог, эксперт дискуссионного клуба «Валдай», член Президиума Совета по внешней и оборонной политике, член Попечительского совета ДОСААФ РФ.

Дети — Тим (англ. Timothy ) (1990 г. р.) и Алекс (англ. Alex ) (1994 г. р.). Они получили российские паспорта, однако предпринимали попытки вернуть себе канадское гражданство. 19 декабря 2019 года Верховный суд в Оттаве подтвердил их канадское гражданство .

Награды

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2010) — награждена президентом РФ Дмитрием Медведевым

Орден «За военные заслуги»

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Медаль СВР России «За отличие»

Медаль СВР России «За отличие в военной службе» III степени

Медаль «Ветеран службы»

другие памятные знаки

Примечания

Ссылки

Елена Вавилова даёт интервью томской журналистке Ирите Мининой в программе Лично знаком: Елена Вавилова | «Томское время» региональная телекомпания (рус.) . www.tomsk-time.ru. Дата обращения: 20 июня 2018. Архивировано из оригинала 18 июля 2018 года.

. www.tomsk-time.ru. Дата обращения: 20 июня 2018. Архивировано из оригинала 18 июля 2018 года. Статья о встрече Елены Вавиловой и Андрея Безрукова с руководством Томской торгово-промышленной палаты

Разведчики-нелегалы. Командировка длиною в жизнь — Телеканал «Звезда»

«Мы уезжали из Союза на войну» . Интервью программе «Формула смысла» (неопр.) . Вести ФМ (24 мая 2019). Дата обращения: 26 мая 2019.

. Интервью программе «Формула смысла» . Вести ФМ (24 мая 2019). Дата обращения: 26 мая 2019. Владимир Седов. «Мы живем чужой жизнью» . Российская разведчица-нелегал 20 лет добывала тайны США. Как ей удавалось обманывать спецслужбы? (неопр.) Лента.ру (28 июня 2022). Дата обращения: 26 апреля 2023.

. Российская разведчица-нелегал 20 лет добывала тайны США. Как ей удавалось обманывать спецслужбы? Лента.ру (28 июня 2022). Дата обращения: 26 апреля 2023. Фёдор Бармин. Наши «американцы» (рус.) . Спецназ России (30 апреля 2021). Дата обращения: 12 ноября 2023.

. Спецназ России (30 апреля 2021). Дата обращения: 12 ноября 2023. Матвей Сотников. Трейси Ли (рус.) . Спецназ России (31 января 2020). Дата обращения: 12 ноября 2023.

. Спецназ России (31 января 2020). Дата обращения: 12 ноября 2023. Анна Суркова, Анастасия Маркова. Елена Вавилова: как живет рассекреченная разведчица-нелегал (рус.) . IRK.ru (13 июля 2023). Дата обращения: 13 ноября 2023.

. IRK.ru (13 июля 2023). Дата обращения: 13 ноября 2023. Елена Вавилова: арест ФБР после 23 лет работы в разведке /// ЭМПАТИЯ МАНУЧИ на RuTube

Лично знаком / Елена Вавилова – Разведчик-нелегал о жизни за границей, предательстве, аресте

Америка глазами разведчика: разница менталитетов, воспитание детей, жизненные ценности

Разведчик-нелегал Елена Вавилова

Меня завербовали в 19. Работа разведчика от первого лица

Разведчики — инженеры человеческих душ (рус.) // Литературная газета. — 2022. — 16 февраля (№ 7 (6821)).

Автор Юлиана Погосова Юлиана Погосова

Родилась 16 ноября 1962 года в Томске. Отец — Вавилов Станислав Платонович, физик, кандидат технических наук, краевед, мать — Вавилова Светлана Константиновна. С 1970 по 1980 годы обучалась в школе № 6 с углублённым изучением немецкого языка (в настоящее время Гимназия № 6). В 1985 году окончила Томский государственный университет по специальности «история».Под именем Трэйси Ли Энн Фоли (англ.) вместе со своим супругом Андреем Безруковым (под именем англ.) более 20 лет входила в российскую сеть разведчиков-нелегалов, работавших в зарубежных странах. Согласно своей легенде, Фоли родилась в Монреале в 1962 году. С 1999 года проживала вместе с мужем Андреем Безруковым и двумя сыновьями в пригороде Бостона, Кембридже, штат Массачусетс. Под именем Трэйси Ли Энн Фоли работала агентом по недвижимости по контракту с брокерской фирмой «Redfin». Окончила университет Макгилла, проживала во Франции, организовывала туда индивидуальные винные туры27 июня 2010 года была арестована в Бостоне в результате предательства одного из кураторов резидентской сети, Александра Потеева. Признана виновной в заговоре с целью осуществления деятельности в качестве незарегистрированного агента иностранного государства. В числе 10 коллег была возвращена в Россию в рамках двустороннего международного обмена заключёнными шпионами между Россией и США.В мае 2016 года вместе с супругом Андреем Безруковым приезжала в Томск, где посетила Томскую торгово-промышленную палату и провела лекцию об обучении за рубежом в Томском университете.В июле 2017 года дала своё первое интервью региональному телеканалу «Томское время» в рамках проекта «Лично знаком» с Иритой Мининой.История семьи Фоли легла в основу телесериала «Американцы».В 2019 году вышло сразу несколько документальных фильмов о Елене Вавиловой и её муже: на телеканале «Звезда» — в цикле передач «Код доступа» и на общероссийском телеканале НТВ в программе «Новые русские сенсации» в двух частях (часть 1 и часть 2). Елена Вавилова и Андрей Безруков стали гостями популярной передачи «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» на телеканале Культура.В мае 2019 года в издательстве Эксмо вышла книга Елены Вавиловой в соавторстве с Андреем Бронниковым «Женщина, которая умеет хранить тайны». Презентация книги состоялась в пресс-центре ТАСС. Вавилова упомянула, что роман во многом автобиографичен: «это художественный роман. Но писала я его с ощущениями, которыми жила в течение долгих лет сама, которые я прочувствовала. Многие детали, которые там описаны, они были на самом деле». Из описания книги следует, что это первый роман в серии «Женщина-разведчик. Моя жизнь под прикрытием».После выхода романа в свет Елена Вавилова посетила несколько российских городов (Екатеринбург, Томск, Уфа) с презентацией книги и провела встречи с читателями. В январе 2020 года состоялась встреча с автором в столичном книжном магазине Библио-Глобус. Книгой также заинтересовались зарубежные журналисты. Интервью с Еленой Вавиловой по случаю выхода её романа опубликовала английская газета The Guardian.