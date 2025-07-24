Забытый проект Васнецова: как выглядел бы грандиозный памятник, которого никогда не было

На Красной площади в Москве должен был стоять памятник Спасение России по проекту художника Васнецова

0:22 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

За последние десятилетия Москву и другие города России наводнили несуразные памятники, которые никогда бы не приняли ещё в проекте ни в царской России, ни в советской. Вероятно, новые художники и скульпторы теперь все делают в 3D-графике. Может быть, поэтому лошадь не лошадь, а человек не человек. Но времена меняются, особенно у нас, и не удивлюсь, если эти шедевры когда-нибудь перельют на пушки или на орало.

Фото: Yükleyenin kendi çalışması by W. Bulach, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Красная площадь

Я что-то не так говорю? Зато говорил художник полтора века назад о "всякой иноземной шушере, что иногда руки опускаются. И не страшна бы была иноземщина, если бы наши иноземствующие головотяпы всеми силами до безумства не поддерживали её. С этим помрачением русских умов надо бороться без устали и всеми силами!" Это слова художника Виктора Васнецова.

Москва хотела иметь свой монумент "Тысячелетие России"

Известный живописец Виктор Михайлович Васнецов (да-да, тот самый который написал "Богатырей" и "Аленушку") был также известен как создатель дивных образов церковной живописи. В частности, киевского Владимирского собора. Кроме живописи, он практиковался и в скульптуре. Кроме этого, в начале прошлого века он прославился как создатель проекта большого монумента для постановки его на московской Красной площади.

В его проекте воплощались идеи или, вернее, знаковые события, которые должны были отразить исторические вехи русского народа. Это 1612-й и 1812-й годы. Тогда же были проекты поставить памятники патриарху Гермогену и Александру I.

Даже в те стародавние времена о художнике говорили, что он живёт в такой местности, о которой москвичи и не знают. Нет, это не Новые Черёмушки и не Новая Москва, это один из старых Троицких переулков близ Божедомки (киношный Глеб Жеглов нам напомнил нашу историю) и Троицкой улицы. Тогда эта местность для современников Васнецова была московской дырой времён начала позапрошлого века. Тупички, безлюдно, тихо, но центр близко.

Именно здесь и построил себе дом-терем художник по собственному проекту. Мы, школьники 60-70-х, ходили не раз на экскурсии. Увы, сегодня для нынешнего минобразования это не модно. Тогда в доме Васнецова было немало настоящих русских старых икон. Например, образ Николая Чудотворца, который у него пытались перекупить богатые московские купцы-старообрядцы.

Говоря о своём проекте, Васнецов отмечал, что нельзя заставлять Красную площадь многими памятниками. Вот и появилась идея, все вложить в один монумент. "Это 1612 год, когда из Москвы изгнали поляков. Если бы Пожарский проиграл освободительную кампанию, то "мувили бы мы сегодня по-польску". Бегство Наполеона из Москвы 1812 года, и 1380 год, когда произошла Куликовская битва. Это не только славные и трагические вехи русского народа. Бог нас спас, поэтому и памятник хотел бы назвать "Спасение России", — говорил Виктор Михайлович.

Несостоявшаяся мечта художника Васнецова

Проект был грандиозный и, судя по описанию, отдалённо по количеству исторических личностей был похож на новгородский памятник тысячелетию России. Отмечу, Васнецов, как и Лев Толстой не привечал пишущую братию. По его словам, "московские представители печати любят дополнять свои "интервью" собственной фантазией". В век интернета ему было бы ещё хуже. И всё же к нему сумели пробиться.

Тем не менее его проект, как и имя, привлекло немало внимания со стороны россиян. "Я в своём памятнике хотел бы примирить и объединить всех желающих увековечить славу России", — говорил художник.

Юбилейный памятник должен был стоять на прямоугольном основании. Высокий пьедестал должен был быть выше уже стоящего на Красной площади памятника Минину и Пожарскому, "задавленному большими зданиями Торговых рядов". Советская Россия поставила его позже на более выигрышное место. Наверху стоит статуя Георгия Победоносца как символа Москвы и борца за Россию в трудные времена. На передней стороне пьедестала на барельефе в полный рост фигура патриарха Гермогена, который благословляет склонённую фигуру архимандрита Дионосия.

На другой стороне — первый Романов, царь Михаил, около него — его отец Филарет Никитич и мать Марфа Иоанновна. Здесь же князь Пожарский, Кузьма Минин, тогдашний начальник казаков князь Трубецкой. Несмотря на то, что в истории России к последнему персонажу было неоднозначное отношение, Васнецов считал необходимым включить его в "иконостас" России. Тут же был Аврамий Палицын и фигуры воинов народного ополчения.

С другой стороны должны были идти фигуры Александра I, Михаила Кутузова, Михаила Барклая де-Толли, Петра Багратиона, Николая Раевского, Александра Тучкова и других. Ещё одна сторона представляла героев поля Куликова. Это Дмитрий Донской, князь Владимир Серпуховской, боярин Боброк, Пересвет, Ослябя, литовцы Ольгердовичи. А всех их издали благословляет преподобный Сергий.

На вопрос о надписях на монументе Васнецов признался, что хотел бы поставить следующую: "Святейшему патриарху Гермогену, живот свой за Родину положившему, — Спасённая Россия". Тем не менее соглашался с поправками. Человеком он был весьма скромным.

Но национальный романтик не смог увидеть свои идеи, воплощённые в металле. Скоро началась Первая мировая, а потом в годы революций было не до монументальных памятников. Надо было строить новую жизнь. И всё же столько, сколько сделал Васнецов для гордости великороссов, — с этим никто сравниться не может. Так что без Васнецова сложно было представить Россию за последние пару веков.

Уточнения

Ви́ктор Миха́йлович Васнецо́в ( 3 [15] мая 1848, Лопьял, Вятская губерния — 23 июля 1926, Москва) — русский живописец и график, последователь «национального романтизма», один из наиболее знаменитых московских художников времён контрреформ и Серебряного века, архитектор и скульптор, общественник консервативных взглядов; старший брат и наставник Аполлинария Васнецова.



Кра́сная пло́щадь — главная площадь Москвы и России, расположена между Московским Кремлём (к западу) и Китай-городом (на восток). Выходит к берегу Москвы-реки через пологий Васильевский спуск.

