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Игорь Буккер

Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует

4:49
Наследие » Мир

Созданный в 1985 году независимый Архив национальной безопасности (National Security Archive) стал одной из самых влиятельных организаций, борющихся за открытость правительственной информации.

цру
Фото: flickr.com by LBJ Library, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
цру

Основанный журналистами и учёными, обеспокоенными ростом государственной секретности, архив стал настоящим оплотом демократии и прозрачности. Это не просто хранилище рассекреченных документов — это научный институт, юридическая инициатива в интересах общества и платформа для глубинных журналистских расследований.

Свою репутацию Архив заслужил благодаря использованию Закона о свободе информации (FOIA) как основного инструмента доступа к сведениям, ранее доступным только узкому кругу лиц. Каждый запрос — это шаг к пониманию сложной истории международных отношений, государственных просчётов и моральных дилемм, с которыми сталкивались лидеры США на протяжении десятилетий.

Шутки политиков: рукописные пометки Картера и Киссинджера

Одним из наиболее ярких примеров важности архива стали документы времён Джимми Картера, в которых отражены его реакции на предложения советника по национальной безопасности Збигнева Бжезинского.

Когда последний предложил более манипулятивный подход к внешней политике, Картер резко прокомментировал на полях меморандума: "Лжёшь?" и "Вы будете зря тратить время". Эти едкие замечания раскрывают не только личную позицию президента, но и тонкие грани президентской этики.

Не менее колоритной оказалась шутка Генри Киссинджера, произнесённая во время переговоров с Турцией: "Незаконное мы делаем немедленно. Неконституционное занимает немного больше времени".

После вступления в силу FOIA он признался, что теперь боится даже пошутить подобным образом. Эти слова показывают, что даже в эпоху хладной войны высокопоставленные чиновники чувствовали дыхание общественного контроля.

Зона 51, Ирак и ядерная угроза: рассекреченные мифы и разоблачённые просчёты

Архив не только фиксирует курьёзы, но и помогает развеивать устойчивые мифы. Например, публикация данных о Зоне 51 раскрыла истинные мотивы её секретности — сокрытие прототипов самолётов-шпионов. Волна интереса к публикации была столь мощной, что привела к временному отключению серверов Архива.

Немало внимания получили и документы по вторжению в Ирак. Согласно рассекреченным планам, администрация Джорджа Буша-младшего ожидала, что войска США будут встречены с цветами и покинут регион через несколько лет. Однако реальность оказалась трагически иной. Архив предоставил доказательства того, как катастрофические решения рождались в атмосфере завышенных ожиданий и искажённых прогнозов.

Как аспиранты спроектировали атомную бомбу и изменили политику нераспространения

Одним из самых тревожных и в то же время показательных документов стал отчёт о проекте "Эксперимент в стране N". В рамках этого эксперимента аспиранты, используя только открытые источники, сумели за три года разработать рабочий проект ядерной бомбы. Итоги эксперимента изменили подход США к вопросам ядерной безопасности — стало ясно, что знания и физику не ограничить, контролю подлежит только расщепляющийся материал.

Алкоголь и шпионаж: ЦРУ готовило агентов к дипломатии и вечеринкам

В числе самых неожиданных находок Архива оказался 21-страничный документ ЦРУ под названием "Алкоголь: практический взгляд на употребление спиртного в общественных и деловых целях". Руководство включало рекомендации, как, например, перед приёмом протестировать крепость пунша, вылив его часть в раковину и поднеся спичку. За этим юмором скрывается серьёзная обеспокоенность спецслужб: в эпоху проекта MKUltra ЦРУ само проводило эксперименты с психотропными веществами, и теперь опасалось зеркальных действий со стороны врагов.

Архив национальной безопасности — это не только историческая сокровищница, но и мощный образовательный инструмент. Цифровой архив (DNSA) активно используется в программах университетов, помогая студентам понять механизм принятия решений, последствия политических просчётов и важность гражданского контроля. Подписка на архив даёт доступ к уникальным материалам и поддерживает дальнейшие усилия по раскрытию информации и защите открытого общества.

Уточнения

Джи́мми Ка́ртер (англ. Jimmy Carter, полное имя Джеймс Эрл Ка́ртер — мла́дший, англ. James Earl Carter Jr.; 1 октября 1924, Плейнс, округ Самтер, штат Джорджия, США — 29 декабря 2024, Плейнс, округ Самтер, штат Джорджия, США) — американский государственный и политический деятель, 39-й президент США (1977—1981) и 76-й губернатор штата Джорджия (1971—1975) от Демократической партии.

Ге́нри А́льфред Ки́ссинджер (англ. Henry Alfred Kissinger; при рождении носил имя Хайнц А́льфред Ки́ссингер, нем. Heinz Alfred Kissinger; 27 мая 1923, Фюрт, Бавария, Веймарская республика — 29 ноября 2023, Кент, Коннектикут, США) — американский государственный деятель, дипломат и эксперт в области международных отношений.

Зби́гнев Кази́мир (Кази́меж) Бжези́нский (пол. Zbigniew Kazimierz Brzeziński; 28 марта 1928, Варшава, Польша — 26 мая 2017, Фолс-Черч, Виргиния, США) — американский политолог, социолог и государственный деятель польского происхождения. 

Джордж Уо́кер Буш также известный как Джордж Буш — младший (англ. George Walker Bush; род. 6 июля 1946, Нью-Хейвен, штат Коннектикут, США) — американский государственный и политический деятель, 43-й президент США в 2001—2009 годах от Республиканской партии.

Закон о свободе информации (англ  Freedom of Information Act, сокр. FOIA) — это федеральный закон о свободе информации, который позволяет произвести полное или частичное обнародование информации и документов правительства США.

Проект МКULTRA (англ. Project MKULTRA, также известен как МК-ULTRA) — кодовое название секретной программы американского ЦРУ, имевшей целью поиск и изучение средств манипулирования сознанием, например, для вербовки агентов или для извлечения сведений на допросах, в частности с помощью использования психотропных химических веществ (оказывающих воздействие на сознание человека).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы сша цру история политика джимми картер джордж буш-младший
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