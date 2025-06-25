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Сергей Лебедев

Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая

2:14
Наследие » Мир

Новая Россия, судя по обилию информаций и материалов ТВ, радио и других СМИ, стала интерактивной страной. Все отечественное автомобили, авиацию, космические полёты к дальним планетам, инновации в медицине, науке и технике, постоянные реформы среднего образования можно теперь посмотреть только по ЖК-экрану. Фантастика. К тому же, по сообщениям, мы всё будем делать по цифре.

Великая Китайская стена
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Великая Китайская стена

Россия — уникальная страна. Может быть, потому, что нередко приходящие к власти правители забывают о своих традициях, национальности, а "Капитал" Маркса не читали из-за лени — слишком толстая книга. Но вот в Китае эти постулаты уже в ходу тысячи лет. Зная взлёты и падения, Китай и его правители весьма бережно относятся к своему прошлому и будущему. И никогда не мешает, даже если и поздно, поучиться у мудрецов прошлого.

"Если достаточно еды, достаточно армии, то народ доверяет правителю"

Мудрец, советник, учитель Ли Гоу времен империи Сун, бывший современником русского Великого князя Ярослава Мудрого, оставил весьма интересные поучительные записки об экономике, религии, нравственности. Наш князь (оставим в стороне политическую историю средневековой Руси) оставил нам лишь "Русскую правду" — свод законов наших предков, предтеча УК и АК. Чего не скажешь о китайцах, которые уже более тысячи лет назад учили государей, как правильно править государством. Во многом они были правы и предвосхищали будущее. Но каждый ли правитель будет тратить на это время. Когда под ногами море нефти, газа и полезных ископаемых.

Мудрец в своих наставлениях ссылается на многих учёных мужей, которые жили до него уже во времена Конфуция. А это ни много ни мало ещё сотни лет назад. Так что не только у нас сегодня за последние 30 лет, но и в Китае тысячи лет назад были озабочены, куда мы идём и как сделать страну сильной.

Кто не согласится с утверждением: "Если достаточно еды, достаточно армии, то народ доверяет правителю". И здесь главное — как используются средства, которые правители получают от народа и земли (читайте сегодня — полезные ископаемые). "Без средств невозможно соорудить города, без них нельзя вкусно покушать, купить одежду, невозможно защитить свои границы", — отмечал Ли Гоу.

Поэтому главное в управление государства — его обогащение, а не "мизерные подсчёты" и взимание податей с населения, которое и так бедствует, что возбуждает недовольство народа и идёт на пользу нашим врагам. Необходимо соблюдать меру в расходах и потреблении. Особенно это касается приближённых к правителю. Многие из них говорят о бережливости, но "никто не постигает сути этого учения". Весьма по-китайски, а по-нашему: "Заворовался, гад". Хотя китайские мудрецы были правы, "все времена различны, в делах происходят постоянные изменения". И фильм "Старый Новый год" перефразировал это на русский лад: "Что есть — то и надо, нет, что надо, — то и есть".

Но императору приходится тратить огромные суммы на себя и своих приближённых, на свою охрану, на постоянные набеги врагов на границы. И всё это идёт одному правителю, но денег не хватает. Что же делать. Древние говорят: "Кто расточителен — тот развязан, кто бережлив — тот сдержан". Так не лучше ли быть сдержанным, чем развязным. Когда-то император Вэнь Ди довольствовался одеждой из грубой ткани, платье любимой жены не волочилось по земле. Он также отказался от постройки дорогостоящих дворцов. Он заботился о безопасности государства, пусть и в ущерб расточительным приближённым, но оказывая помощь народу, который бедствовал от поборов правительственных чиновников.

Император Цзин Ди уменьшил налоги с населения, и так продолжалось сто лет. Семьи в достатке, закрома государства от собранных урожаев были полны, есть немало средств на разные нужды. Как говорили современники, в стране было такое изобилие, что "стали преть от долгого лежания нитки на связках монет" (монеты в Китае вплоть до недавнего времени имели отверстие в монетах). Так что во всём должна быть умеренность, о чём забывают "расточители".

Работать и работать — это касается не только народа, но и верхов

И через тысячелетия актульно изречение: "Зерно — это жизненная артерия народа, а налоги — сокровище государства". А для этого нужно население, расширение пахотных земель. И правитель это должен понимать. Цзин Ди приказывал в бесплодных и малоземельных округах не заниматься земледелием, а переселять народ туда, где земли плодородны, травы густы и много воды. Но бедным нужна помощь, а богатым, кому принадлежат огромные поля, нет нужды отправлятся в новые края.

Слова, которые должен знать каждый правитель: "Когда кто-то из мужчин не возделывает поля, кто-то голодает. Когда женщина не ткёт, кто-то страдает от холода. А сколько мужчин и женщин не пашут и не ткут! Как же может народ не голодать и не мёрзнуть? Когда народ в нужде, то и место правителя весьма шатко. Никогда не было такого, чтобы народ голодал и мёрз, а в верхах был достаток".

Кое-что по нашему госаппарату и медицине… Китайские мудрецы утверждали, что если хотите устранить негодяев и воров из правительственных учреждений, сделайте законы ясными, без кривотолков. Необходимо вести подбор чиновников за их деловые качества, а не по протекции. Если они под контролем, им не совершить махинаций. (Правда китайцы умолчали, а кто их будет контролировать — такие же, как они?) А если они совершили провинность, пусть идут пахать землю.

Мы десятилетия видим знахарей, лже-эскулапов и деградацию отечественной медицины, и для нас актуален тысячелетний постулат нашего соседа, который призывал ослабить злоупотребления всяких магов и основать медицинские школы. Здесь надо обучать лекарей, чтобы их хватало на всю страну. Но и строго взыскивать с них. Считать преступлением, если лечение безуспешно. Ворожбу и пустые предсказания судьбы запретить. Если такие типы будут морочить голову людям, снова предлагалось направить их на работы в поле. Весьма в духе товарища Мао.

Весьма своеобразные советы были даны по отношению к монашеству. Здесь китайцы обогнали европейцев на полтысячелетия. В Европе это закончилось победой протестантизма, а они знали, за что воевали и на ком экономили. В Китае говорили: "Если монахи не заняты земледелием, их кормят крестьяне. Когда монахини не заняты ткачеством, их одевают крестьянки. Когда мужчины холосты, женщины ропщут, и, основываясь на положении инь и ян, усугубляется разврат".

Монахи не платят налоги, они бездельничают, не пополняя казну правителя. Зато лучшие пастбища, леса и озёра они уже заняли. А стоимость, изъятых у монастырей земель, пополнит казну, которая важна для обороноспособности.

Кстати, товарищ Мао многое из этих постулатов принял к действию. И не прогадал. Может быть, поэтому Запад сделал миллиардные вливания в экономику нового Китая. Твёрдый режим, трудящаяся нация, и не разворуют. Коррупционеров здесь не отправляют на ПМЖ на Запад на разворованный бюджет, а ставят к стенке. Да и правителям России будет чем озаботиться, имея под боком грозного соседа.

Уточнения

Кита́й (кит трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго, «центральное государство», «срединное государство», «срединная империя») — страна Восточной Азии. Китай относится к наиболее древним цивилизациям, которая вобрала в себя большое число государств и культур.

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы китай история политика экономика
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