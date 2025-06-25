Секреты успешного правления: чему учит нас история императоров Китая

Новая Россия, судя по обилию информаций и материалов ТВ, радио и других СМИ, стала интерактивной страной. Все отечественное автомобили, авиацию, космические полёты к дальним планетам, инновации в медицине, науке и технике, постоянные реформы среднего образования можно теперь посмотреть только по ЖК-экрану. Фантастика. К тому же, по сообщениям, мы всё будем делать по цифре.
Россия — уникальная страна. Может быть, потому, что нередко приходящие к власти правители забывают о своих традициях, национальности, а "Капитал" Маркса не читали из-за лени — слишком толстая книга. Но вот в Китае эти постулаты уже в ходу тысячи лет. Зная взлёты и падения, Китай и его правители весьма бережно относятся к своему прошлому и будущему. И никогда не мешает, даже если и поздно, поучиться у мудрецов прошлого.
Мудрец, советник, учитель Ли Гоу времен империи Сун, бывший современником русского Великого князя Ярослава Мудрого, оставил весьма интересные поучительные записки об экономике, религии, нравственности. Наш князь (оставим в стороне политическую историю средневековой Руси) оставил нам лишь "Русскую правду" — свод законов наших предков, предтеча УК и АК. Чего не скажешь о китайцах, которые уже более тысячи лет назад учили государей, как правильно править государством. Во многом они были правы и предвосхищали будущее. Но каждый ли правитель будет тратить на это время. Когда под ногами море нефти, газа и полезных ископаемых.
Мудрец в своих наставлениях ссылается на многих учёных мужей, которые жили до него уже во времена Конфуция. А это ни много ни мало ещё сотни лет назад. Так что не только у нас сегодня за последние 30 лет, но и в Китае тысячи лет назад были озабочены, куда мы идём и как сделать страну сильной.
Кто не согласится с утверждением: "Если достаточно еды, достаточно армии, то народ доверяет правителю". И здесь главное — как используются средства, которые правители получают от народа и земли (читайте сегодня — полезные ископаемые). "Без средств невозможно соорудить города, без них нельзя вкусно покушать, купить одежду, невозможно защитить свои границы", — отмечал Ли Гоу.
Поэтому главное в управление государства — его обогащение, а не "мизерные подсчёты" и взимание податей с населения, которое и так бедствует, что возбуждает недовольство народа и идёт на пользу нашим врагам. Необходимо соблюдать меру в расходах и потреблении. Особенно это касается приближённых к правителю. Многие из них говорят о бережливости, но "никто не постигает сути этого учения". Весьма по-китайски, а по-нашему: "Заворовался, гад". Хотя китайские мудрецы были правы, "все времена различны, в делах происходят постоянные изменения". И фильм "Старый Новый год" перефразировал это на русский лад: "Что есть — то и надо, нет, что надо, — то и есть".
Но императору приходится тратить огромные суммы на себя и своих приближённых, на свою охрану, на постоянные набеги врагов на границы. И всё это идёт одному правителю, но денег не хватает. Что же делать. Древние говорят: "Кто расточителен — тот развязан, кто бережлив — тот сдержан". Так не лучше ли быть сдержанным, чем развязным. Когда-то император Вэнь Ди довольствовался одеждой из грубой ткани, платье любимой жены не волочилось по земле. Он также отказался от постройки дорогостоящих дворцов. Он заботился о безопасности государства, пусть и в ущерб расточительным приближённым, но оказывая помощь народу, который бедствовал от поборов правительственных чиновников.
Император Цзин Ди уменьшил налоги с населения, и так продолжалось сто лет. Семьи в достатке, закрома государства от собранных урожаев были полны, есть немало средств на разные нужды. Как говорили современники, в стране было такое изобилие, что "стали преть от долгого лежания нитки на связках монет" (монеты в Китае вплоть до недавнего времени имели отверстие в монетах). Так что во всём должна быть умеренность, о чём забывают "расточители".
И через тысячелетия актульно изречение: "Зерно — это жизненная артерия народа, а налоги — сокровище государства". А для этого нужно население, расширение пахотных земель. И правитель это должен понимать. Цзин Ди приказывал в бесплодных и малоземельных округах не заниматься земледелием, а переселять народ туда, где земли плодородны, травы густы и много воды. Но бедным нужна помощь, а богатым, кому принадлежат огромные поля, нет нужды отправлятся в новые края.
Слова, которые должен знать каждый правитель: "Когда кто-то из мужчин не возделывает поля, кто-то голодает. Когда женщина не ткёт, кто-то страдает от холода. А сколько мужчин и женщин не пашут и не ткут! Как же может народ не голодать и не мёрзнуть? Когда народ в нужде, то и место правителя весьма шатко. Никогда не было такого, чтобы народ голодал и мёрз, а в верхах был достаток".
Кое-что по нашему госаппарату и медицине… Китайские мудрецы утверждали, что если хотите устранить негодяев и воров из правительственных учреждений, сделайте законы ясными, без кривотолков. Необходимо вести подбор чиновников за их деловые качества, а не по протекции. Если они под контролем, им не совершить махинаций. (Правда китайцы умолчали, а кто их будет контролировать — такие же, как они?) А если они совершили провинность, пусть идут пахать землю.
Мы десятилетия видим знахарей, лже-эскулапов и деградацию отечественной медицины, и для нас актуален тысячелетний постулат нашего соседа, который призывал ослабить злоупотребления всяких магов и основать медицинские школы. Здесь надо обучать лекарей, чтобы их хватало на всю страну. Но и строго взыскивать с них. Считать преступлением, если лечение безуспешно. Ворожбу и пустые предсказания судьбы запретить. Если такие типы будут морочить голову людям, снова предлагалось направить их на работы в поле. Весьма в духе товарища Мао.
Весьма своеобразные советы были даны по отношению к монашеству. Здесь китайцы обогнали европейцев на полтысячелетия. В Европе это закончилось победой протестантизма, а они знали, за что воевали и на ком экономили. В Китае говорили: "Если монахи не заняты земледелием, их кормят крестьяне. Когда монахини не заняты ткачеством, их одевают крестьянки. Когда мужчины холосты, женщины ропщут, и, основываясь на положении инь и ян, усугубляется разврат".
Монахи не платят налоги, они бездельничают, не пополняя казну правителя. Зато лучшие пастбища, леса и озёра они уже заняли. А стоимость, изъятых у монастырей земель, пополнит казну, которая важна для обороноспособности.
Кстати, товарищ Мао многое из этих постулатов принял к действию. И не прогадал. Может быть, поэтому Запад сделал миллиардные вливания в экономику нового Китая. Твёрдый режим, трудящаяся нация, и не разворуют. Коррупционеров здесь не отправляют на ПМЖ на Запад на разворованный бюджет, а ставят к стенке. Да и правителям России будет чем озаботиться, имея под боком грозного соседа.
Кита́й (кит трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго, «центральное государство», «срединное государство», «срединная империя») — страна Восточной Азии. Китай относится к наиболее древним цивилизациям, которая вобрала в себя большое число государств и культур.
Японская Mazda представила двигатель будущего: без топлива, вредных выбросов и зарядок. Это угроза электромобилям?