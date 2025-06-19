Гражданская война и авиация: какие чудеса творили умельцы на коленке в трудные времена

1:25 Your browser does not support the audio element. Наследие Советское наследие

В последние десятилетия, и даже сегодня, власть говорит о разных авиационных проектах. Называть их не хочу, пока нет определённости, когда эти самолёты встанут в боевой или гражданский строй. Но нам точно без своей отечественной авиации не сладить с нашими врагами. Одни говорят, двигатели не получаются, другие на обещают, как и полёт на Марс, только проекты ко второму пришествию. А как же МАИ, "сопромат", ЦАГИ вкупе со Сколково и кучей других супернаучных заведений на берегу Чёрного моря. Или, судя по ТВ-рекламе, нас опустили до уровня лишь зажарить свининку на гриле. Авиация — это не гриль. Это главная ударная сила России, и "боинги" чаще падали, чем наши добрые "тушки" и "яки".

Фото: KLM A330 crosswind takeoff by Maarten Visser from Capelle aan den IJssel, Nederland, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Авиация

Первые самолёты проектировались в кроватной мастерской

Как пелось когда-то в давние времена, "кончилась гражданская война…", и Советская Россия, отбив западную и восточную интервенцию вкупе с белогвардейщиной и сотнями бандформирований разного цвета и разного вероисповедания, стала подводить итоги. А что у нас есть? Оказалось — ничего. Промышленность разрушена, что уж говорить об авиации, которая уже к тому времени стала грозной силой в боевых столкновениях.

Уже Первая мировая война выявила слабую сторону Российской империи. Все самолёты импортные, да и золотом надо за них платить. Как отмечал Алексей Игнатьев, бывший военный представитель России во Франции, лучшие двигатели и самолёты французы оставляли себе, нам пытались всунуть старье. К тому же доставка самолётов до России была проблематична. Несомненно, речь идёт о Западе, где в ходе доставки до нас самолётов разворовывались магнето, "бошевские" свечи, которые стоили больших денег.

За время той войны мы получили полторы тысячи самолётов и более трёх тысяч двигателей, остатки которых ещё будут успешно бить польскую шляхту в годы советско-польской войны. Надо отметить, что самолёты производились и в царской России: Москва, Питер, Симферополь, Рыбинск и в других городах. Но всё это были поступавшие к нам в виде конструкторов наборы "Сделай сам". Были и свои самолёты: "Лебедь", "Парасоль", "Илья Муромец". Но все наши самолёты практически проектировались кустарным способом, на коленях. Школы авиастроения не было. Зато был Жуковский. А это немало.

В день объявления Первой мировой у нас в строю были лишь 250 самолётов. А расчёты тогдашнего правительства обеспечить армию западными самолётами и двигателями не оправдались. Это и понятно, до Октябрьской революции всё западное считалось лучшим. На своих конструкторов косились. В этом был и корыстный интерес тогдашнего чиновничества.

К 1917 году в армии в основном числились "Фарман-27", "Вуазен" и "Ньюпор". И кое-что ещё. Весьма небогатое наследство, доставшееся Советской России. А в полной блокаде в годы Гражданской стало ещё хуже. Этажерки и фанера ещё куда можно подлатать. Но двигатели и запчасти стали большой бедой, и нередко выручали умельцы, на коленке заменяя импортные детали отечественными "инновациями". Самоварными. Но ведь летали.

А тут ещё 1919 год, когда Кавказ был отрезан от большевиков. Острейший кризис с топливом. И всё же красная авиация воевала. Буквально в первые месяцы Советской власти была создана Коллегия воздушного флота. Гражданская война и интервенция заставили обратить внимание новую власть на авиацию как на необходимую военную составляющую. В лидерах восстановления отечественной военной авиации были поначалу московский завод "Дукс" и питерский "Красный лётчик".

И лозунги 1920-х годов не были пустым звуком. Защита страны не может опираться на сегодняшние пустые слова "мы найдём адекватный ответ". Но вот обращения "Трудовой народ, строй воздушный флот", "Пролетарий, на самолёт" вели тысячи юношей и девушек в школы лётчиков, а самолёты проектировались, как у будущего известного авиаконструктора Александра Яковлева, даже в кроватной мастерской. Там было маленькое КБ. Откуда специалиста вытащил чуть позже Сталин.

На "фармане" до Штатов не долетишь

В то время весьма популярен был лозунг "От модели к планеру, от планера к самолёту!". В 1970-е годы я нередко видел белых "птиц", которые бесшумно летели к Оке на аэродром Дракино. Потрясающее зрелище. И как низко. Есть ли сейчас что-то подобное в постсоветской России. А ведь это основа авиации, и именно с планеров начинали наши великие авиаконструкторы в юности. В 1923 году в СССР был учреждён "Добролёт", будущее министерство гражданской авиации. Именно туда пойдёт Мимино через полвека сдавать документы на полёты на Ту-144.

Но страна пока летала на гражданских "юнкерсах", а будущие авиаконструкторы искали останки в Москве "фоккеров", "ансальдо" или "авро". Но уже в ЦАГИ появился Туполев, на заводе "Дукс" — Поликарпов и Григорович. И уже в 1924 году несколько самолётов отечественного производства Р-1 совершили перелёт в Афганистан, в Кабул. Им пришлось преодолеть даже хребет Гиндукуш на высоте пять километров. И уже к концу 1920-х годов все перелёты проводились исключительно на самолётах русской постройки и отечественной конструкции.

Осенью 1926 года Громов на Р-3 совершил на "Пролетарии" сенсационный для Европы перелёт по маршруту Москва — Кёнигсберг — Берлин — Париж — Рим — Вена — Варшава — Москва. Расстояние — семь тысяч километров и 34 часа полётного времени.

Тогда же, когда основными конструкционными материалами было дерево, в Советской России появились первые цельнометаллические дюральалюминиевые самолёты Туполева АНТ. Именно на одном из них — АНТ-4 "Страна Советов" — осенью 1929 года лётчики Шестаков и Болотов пролетели маршрут Москва — Нью-Йорк. Перелёт длился месяц, так как при протяжённости маршрута 22 тысячи километров часто меняли колёса на поплавки. Лететь надо было над океаном. Но это был советский самолёт, с советскими моторами и русскими лётчиками.

Вопросы создания русской советской авиации решались семимильными шагами. И нашлись конструкторы и политики, которые знали своё дело.

А потом будет Великая Отечественная война, избиение русскими асами американцев на хвалёных реактивных истребителях "Сейбр" в небе Кореи и многое ещё чего. "Искать адекватный ответ" десятки лет — это не по-русски.

Уточнения

Авиа́ция (через фр. aviation, от лат. avis — «птица») — теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов (ВС), необходимые для этого наземную инфраструктуру и специалистов (систему аэродромов и аэропортов, средств обеспечения полётов), а также специализированные области знаний (аэродинамики, механики полёта, аэронавигации).



Гражда́нская война́ в Росси́и (ноябрь 1917/17 мая 1918 — 25 октября 1922/19 июня 1923 года) — ряд крупных вооружённых конфликтов между различными политическими, этническими, социальными группами и государственными образованиями на территории бывшей Российской империи, последовавших после Октябрьской революции 1917 года и восстания Чехословацкого корпуса в мае 1918 года.

