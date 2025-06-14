Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости

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Интернетом сегодня никого не удивишь, но как он работает, миллионам безразлично. И всё же без многомильного океанского кабеля между Европой и США не было бы интернета, а раньше и телефонной связи.

Фото: defenseimagery.mil by CEC Adam Winters, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ кабель

В 1988 году по дну океана был проложен очередной волоконно-оптический кабель, который и положил статус-кво интернет-связи во всём мире. Но к этому мы шли не одно десятилетие. Понятно, что есть и другие кабели, относящиеся к спецслужбам. И, вероятно, при желании можно лишить всех и вся интернета, просто перерубив нужный кабель. Пока никто на это не решается. Хотя террористические атаки на нефтегазовые "кабели" сегодня в тренде. Так что всё очень просто.

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В начале прошлого века писали, что мы живём в то время, когда о нашем появлении на свет Божий можно было тотчас получить сообщение по телеграфу и сообщить радостную весть бабушке или дедушке. Другое дело, если телеграф находился на вашем континенте. Но уже тогда корабли активно ходили за океан, и вести оттуда доходили до Европы за недели три. Ход корабля того времени. Вот и задумалось человечество — как сократить время передачи сообщений между континентами.

В сооружении трансантлантического кабеля для передачи сообщений современники даже не могли и подумать. Тысячи миль, океанское дно и такие же тысячи километров тяжёлого кабеля — фантастика. На пороге стоял 1857 год. Когда-то мы также думали об интернете. Правда несколько попозже.

Именно в середине позапрошлого века и начались попытки проложить кабель между Европой и Америкой. Но неудачно. Технологии ещё не могли справиться с океаном. Пропадали тонны проволоки, уложенные на дно, летели в тартарары миллионы денег акционерных компаний, вкладывающих средства в трансатлантическую связь.

Так, 5 августа 1858 года королева Виктория уже смогла послать первую подводную телеграмму президенту США. А уже через месяц связь приказала долго жить. Миллионы улетели на ветер. Изоляция кабеля не справилась с океанскими трудностями — солёная вода, не всегда спокойный подводный рельеф, да и акуле пожевать тогдашние "инновации" было в порядке вещей.

И только в 1866 году был уложен новый кабель, четвёртый по счёту. Конечно, когда всё говорится о новшествах, надо иметь в уме — в первую очередь, речь идёт о военных приоритетах. Нередко в прошлом команды, идущие недели, приводили к поражению. А мгновенная связь — это главное в обороноспособности страны. И трансатлантическая связь могла вас связать с любой точкой мира. Но для этого нужны были новые технологии и вложение больших средств. И многие страны шли на эти инвестиции.

Прокладка океанского кабеля весьма активно освещалась в мировой прессе. Причём для всех это действительно было фантастикой. А вернее, фантастику человек делает былью. В этой связи кабель между Европой и Америкой называли какой-то "жюльверщиной". На самом деле уложить тонны кабеля на километровой глубине, возможность быстро восстановить места разрывов, ещё узнать где. Многим это было сложно понять. Ведь за окном были лошади, самолётами и автомобилями и не пахло. Но электрический телеграф уже был.

За связь с Европой в США горели сотни домов — какая мелочь

Надо отдать должное американцам. Инициатива прокладки кабеля была за ними. Понятно, коммерция превыше всего. А это доступ к европейским делам, аукционам, биржам. Да и о обороноспособности не надо забывать. Вот и отвечал после гибели первого и второго кабеля при потери огромных вложений главный акционер США и он же инициатор Сайрус Филд:

"После новой неудачи мы начнём всё сначала. Будем всё делать снова, сколько будет неудач!"

Реклама есть реклама. Тем более в стране, где делают деньги. После первого соединения транскабеля в США была организована огромная иллюминация. Да такая, что, кроме ряда домов, сгорела и мэрия Нью-Йорка. Мелочи, конечно. И каждый раз, когда после разрыва кабеля прокладывали новую связь между Европой и США, Нью-Йорк постоянно горел в ходе праздничных иллюминаций. Погорельцев было немало, зато была связь для всякого желающего "Calling America", как пели когда-то ребята из британской группы ELO.

О военном преобладании всякой связи говорю неслучайно. До того как прервалась связь по первому кабелю, была успешно передана телеграмма английского военного министерства. В августе 1858 года тамошнее МО послало на пароходе приказ полку, стоявшему в канадском Галифаксе, срочно отправиться в свою колонию в Индию на подавление беспорядков местного населения. Но через несколько дней генералы отменили этот приказ. Но как доставить донесение его за тысячи миль. За пару недель?

Полк уже отправится в Индию. И только наличие кабеля смогло быстро доставить новый приказ за океан. А англичане на этом сэкономили сотни тысяч фунтов. По тем временам большая сумма. Правда на этом кабель вновь "испортился". Надо было вновь латать испорченную связь.

Сегодня, конечно, с этим проще, и тем не менее вверх возьмут те, кто обладает новыми технологиями: рвануть кабель или быстро его восстановить.

Уточнения

Трансатланти́ческий телегра́фный ка́бель — коммуникационный кабель, передающий телеграфный сигнал, проложенный по дну Атлантического океана в XIX—XX вв.

