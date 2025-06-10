За карболку её создатель сразу попал в лорды. Антисептик — всему голова

Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Надо ли говорить о важности антисептики, когда маленькая ранка на нашем теле может привести к летальному исходу. Порез, укус неизвестно как и где полученный. Поэтому обеззараживающее средство в современной медицине самое важное. По крайней мере их необходимо всегда иметь в домашней аптечке.

Фото: commons.wikimedia.org by sebastiandoe5, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Флаг Великобритании

Когда-то предпочитали "лучше смерть, чем нож хирурга"

Но мало кто знает, кто первым обратил внимание на вроде бы банальные сегодня укусы и порезы. Это английский доктор лорд Джозеф Листер. Понятно, что звание лорда ему дали не за заслуги дедушек и бабушек. А за достижения в медицине. Которая тогда была ещё в зачаточном состоянии. Хотя на пороге уже стояли 50-е годы XIX века.

Медицина ещё была действительно в зачаточном состоянии, если сам русский великий хирург Николай Пирогов остро критиковал медицинское обучение в Московском университете и после, посещая анатомические кабинеты в Германии и Франции. Кстати, именно он первым ввёл в обиход белые халаты, а в ходе операций применял для обеззараживания хлор, ртуть и йод. Но это всё было до революционных открытий в области бактериологии.

Листер родился в 1827 году. Окончил институт хирургии в Эдинбурге. Позже посвятил себя науке, а это тогда означало низкую зарплату и неопределённое будущее. Драть с мнимых больных фунты было выгоднее в качестве практикующего врача. И всё же исследовательская работа была ему ближе. Он немало проработал в качестве профессора в различных клиниках и первым обратил внимание на высокую смертность при сравнительно небольших операциях.

Действительно, самая ничтожная операция, пусть даже удаление поверхностного нарыва, могла привести к заражению крови и смерти. Процент летальных исходов в ходе хирургических операциях тогда был огромен, даже в передовых европейских клиниках. Надо ли говорить о зашкаливающих смертях на операционных столах в военные годы. Англичане это поняли в Крымскую войну. Тогда-то и появилось высказывание "лучше смерть, чем нож хирурга". Листер начал изучать причину летальных исходов.

Поначалу он пытался понизить смертность путем частых омовений ран, наивно полагая, что опрятная рана залог здоровья. Но лишь открытия великого французского бактериолога Луи Пастера привели его на верный путь. Одной опрятности ран было мало. Надо было убить тлетворных микробов, которые провоцировали загнивание ран.

Не важно, где они были получены, в поле или на фронте. И Листер стал пробовать различные кислоты и другие химические соединения, положив начало науке дезинфекции, или антисептике. И прогресс выздоравливающих после операций пошёл вверх. Чудеса медицины кроются в руках опытных хирургов, но выздоровление — всецело в правильном применении антисептика. Аксиома.

От английского пенициллина к русскому

Врачи тоже люди, и весьма завистливые. Листера начали обвинять, что он занимается плагиатом, приписывая себе открытие карболовой кислоты в качестве антисептика. Но врач подчеркнул, что именно он определил ту дозу карболки, которая не отправит больного на тот свет. Ведь, как известно, карболкой моют пол и уборщицы. Этим веществом обеззараживают уборные.

Теперь те операции, которые раньше нередко влекли смертельный исход, к началу прошлого века стали обыденными. Листер не был эгоистом, и посвятил антисептике немало научных медицинских работ, которые стали библией для многих хирургов мира…

Добавим, что за свои заслуги в области хирургии Листер получил в 1884 году баронета, а чуть позже и пожалование в пэры Англии. Сегодня такие звания в современной Англии дают разве лишь рок-звездам. О времена, о нравы...

Листер, назначенный королевой Викторией придворным хирургом, также был принят почетным членом в научные общества многих стран мира. Человеком он был весьма скромным и чурался всякой рекламы. Не американец. А свои заслуги в области продвижения антисептики всегда приписывал исключительно заслугам Пастера.

Умер Листер в 84 года, 10 февраля 1912 года. Именно ему многие солдаты Первой мировой будут через пару лет обязаны своей жизнью. Подорожник не всегда спасёт от гангрены.

Еще тысячелетия назад Гиппократ предлагал лекарям мыть руки перед приёмом больных, обрезать ногти и кипятить инструменты. Об этом говорили и врачи средневековья. Но выдрать зуб в пыли или удалить гной из раны рядом с навозной кучей было проще. Должны были пройти столетия, чтобы новое поколение медиков задалось вопросом — что же мы делаем?

А точку в области антисептики поставил тоже англичанин — Александр Флемминг, который за открытие пенициллина заслуженно получил Нобелевскую премию. Британцев с применением этого антисептика было спасено немало. Но, увы, как обычно, они не хотели делиться этим открытием со своими союзниками в годы Второй мировой войны — русскими. От заражения в первые годы войны у нас умерло очень много военнослужащих.

И лишь в 1942 году Зинаидой Ермольевой был получен советский пенициллин, спасший сотни тысяч солдат в годы Великой Отечественной войны. Лордом не стала, но Сталинскую премию получила. А это звание когда-то было повыше пэрства.

Уточнения

Никола́й Ива́нович Пирого́в ( 13 [25] ноября 1810, Москва — 23 ноября [5 декабря] 1881, Подольская губерния) — русский врач-хирург, анатом, естествоиспытатель и педагог, профессор, создатель первого атласа топографической анатомии, основоположник российских школ военно-полевой хирургии (1854) и анестезии.



Викто́рия (англ lang="en">Victoria, имя при крещении — Александрина Виктория англ. Alexandrina Victoria; 24 мая 1819[…], Кенсингтон, Великобритания[…] — 22 января 1901[…], Осборн-хаус, Великобритания) — королева Соединённого королевства Великобритании и Ирландии с 20 июня 1837 года, императрица Индии с 1 мая 1876 года (провозглашение в Британской Индии — 1 января 1877 года).

