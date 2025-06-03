Невероятный факт: даже землю можно есть. Примеры в истории тому были

Вредна ли земля для нашего организма? И можно ли ее есть? Оказывается не только можно, но как показывает история человечества — весьма полезно, а в некоторых случаях земля спасет вашу жизнь. Даже без кетчупа.

Фото: Own work by M Tullottes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Земля, грунт, почва

Геофаги — это те, кто едят землю

Человечество за всю свою историю переживало немало катаклизмов. Ели все, как и сегодня, все что только не попадется под руку. И кузнечиков, и червяков, и тараканов. Как сегодня утверждают, хорошо под кетчуп. Но вот земля. Ведь в разных регионах она разная. Бедуинам хуже — песок это совсем иной субпродукт. Но даже в запеченном хлебе мы весьма аппетитно его хрупаем, пусть песчинки и хрустят на зубах.

О земле люди вспоминают в очень трудные времена. Война, голодные годы, когда всех домашних и не только домашних животных съели. Да, есть каннибализм. Даже сегодня, когда идёт реклама о свининке на гриле, находятся двуногие, которые зажарят и вашу печенку на сковороде. Понятно, что их психика нарушена. Но вот, как утверждают западные анналы, в первый крестовый поход западные цивилизованные рыцари любили уминать пленных сарацинов за обе щеки. Не от голода, а от пренебрежения к мусульманам. И осаждённым в том же Иерусалиме приходилось есть землю, сдабривая её чем Бог или Аллах пошлет.

Как говорится в вечных книгах: "Из земли вышли, и в землю уйдем". То бишь мы созданы из тех же химических элементов, что находятся в земле. Без почвы мы ничто. Так что геофаги, которые потребляют в пищу землю, это не пустой звук.

Известно, что та же глина обладает антитоксинными свойствами, как активированный уголь. Едят мел, чернозём, и люди не травятся. Сегодня больше риска отравиться в сетевых магазинах и лавчонках, где на грамм съедобной пищи приходится килограмм нитратов. Такие реалии, в моём детстве порезанные места мы обсыпали дорожной пылью. Ну, когда это было... Полвека назад.

В начале прошлого века на одном из международных исторических симпозиумов французский археолог Марсель Бодуэн в своём докладе обобщил ряд исторических фактов прошлого и настоящего о полезности потребления "подножного" корма.

По его словам, когда-то дикие племена Австралии и проживающие на реке Ориноко индейцы Южной Америки наравне с другой пищей употребляли землю. Туземцы острова Явы примешивали землю к любимому рису. Конечно, земля земле рознь. Одним чистый чернозём, другим суглинок и песок.

Порой земля стоит больше, чем дорогущие импортные лекарства

Известный факт, что маленькие дети могут нередко жевать землю и мелкие камешки. Как те же птицы, для которых мелкие камешки как жернова помогают перемалывать принятую ими пищу. Инстинкт это или шалости — можно думать по-разному. Также и врачи в разное время говорили, что земля весьма полезна молодым людям для формирования костей.

Ещё бы, в разной почве можно найти немало клиентов таблицы Менделеева. Правда, вопрос этот до сих пор крайне плохо изучен, и дойдут ли до этого руки у ученых когда-нибудь сложно сказать. По крайней мере, человека сегодня предпочитают кормить химическими заменителями еды. Здесь у нас прогресс. Хотя искусственная еда может быть причиной гибели человечества в будущем. И новые загадочные болезни сегодня — первые ласточки. От земли может заболеть живот, но от нее не умрешь.

Ряд учёных также обратили внимание, что в доисторические времена человек был главным образом геофагом. Мог закусить и земелькой.

Земля или почва (ещё раз подчеркиваем — почва не везде одинакова) — питательность почвы в значительной степени основана на растительных примесях. Здесь перегнивают корни, различные семена и зерна, элементы разложения плодов.

Но и минеральный состав земли содержит также не только питательные, но и целебные вещества. Например, железо, фосфор, магнезия. По мнению медиков прошлого, обративших внимание на землю в качестве дополнительной добавки к пище, особенно вулканическая почва, как и застывшая лава, могут быть очень полезны для нашего организма.

Неслучайно когда-то медики прошлого отправляли больных в целебные места, как сегодня на курорт, для лечения "целебной землей", которую надо было примешивать к пище. Неслучайно многие известные писатели и актёры предпочитали жить возле потухших когда-то вулканов.

Таким лечебным местом с лечебной землей тысячи лет назад был остров бога Гефеста Лемнос. Понятие "врачующей земли" было известно и негритянским племенам Африки. И, как утверждалось европейскими путешественниками прошлого, там были целые селения, жители которых добавляли в пищу землю. Правда, почва в тех землях была богата минералами. Той же солью или йодом. То есть всем тем, что сегодня нам рекомендуют за большие деньги современные врачи.

Так что не спешите выплевывать землю, когда грохнулись с питбайка, порой земля стоит больше, чем дорогущие импортные лекарства. А за питбайк родители заплатят.

Уточнения

Иерусали́м (ивр. יְרוּשָׁלַיִם‎ Йерушала́(й)им , араб. القُدس‎ аль-К̣удс, أورشليم‎ Ӯршалӣм (Ӯрушалӣм), أورشليم القدس‎, Ӯршалӣм-аль-К̣удс) — город на Ближнем Востоке, столица Израиля и де-юре столица Государства Палестина. Вопрос о принадлежности Восточного Иерусалима остаётся спорным и оспаривается многими международными организациями.



Австра́лия (англ. Australia, МФА: [əˈstreɪljə], от лат. austrālis — «южный»), официальная форма — Австрали́йский Сою́з, или Содру́жество Австра́лии (англ. Commonwealth of Australia, МФА: [ˈkɒm.ənˌwɛlθ əv əˈstreɪljə]) — государство в Южном полушарии, занимающее одноимённый материк, остров Тасмания и несколько других островов Индийского и Тихого океанов; является шестым государством по площади в мире.



Орино́ко (исп. Río Orinoco) — река в Южной Америке, течёт в основном через Венесуэлу и впадает в Атлантический океан. Длина 2740 километров.

