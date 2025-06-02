Сенармон и его гениальный маневр: как артиллерия изменила судьбу сражения при Фридланде

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Победа при Фридланде (современный российский Правдинск) 14 июня 1807 года стала переломным моментом в войне Четвёртой коалиции между Францией и союзом России с Пруссией.

Фото: commons.wikimedia by Horace Vernet (1789–1863), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Наполеон, битва при Фридланде, 1807 год

Хотя стратегический гений Наполеона сыграл важную роль, решающим фактором в этом сражении стало дерзкое и новаторское применение артиллерии генералом Александром-Антуаном Сенармоном — шаг, который предопределил ход боя и изменил принципы ведения войны, которые будут доминировать в тактике артиллерии в течение следующих 130 лет.

Накануне сражения Наполеон направил корпус маршала Жанна Ланна численностью 15 000 человек, чтобы взять в осаду порт Кёнигсберг (сегодняшний Калининград) на Балтийском море. Навстречу им выдвинулось 65 000 русских под командованием немца на русской службе, генерала Леонтия Беннигсена, решившего атаковать французов до подхода подкреплений.

46 000 солдат по понтонным мостам переправились через реку Алле (ныне Лава), чтобы атаковать позиции Ланна во Фридланде. Несмотря на троекратное превосходство, французский маршал удерживал позиции в течение девяти часов, маневрируя и сдерживая натиск. Всё изменилось в полдень, когда на поле боя прибыл Наполеон с основными силами Grande Armée.

Маршал Мишель Ней, командующий VI корпусом и правым крылом французов, получил приказ захватить город Фридланд и отрезать русским пути отступления, в то время как французский центр и левое крыло начали наступление.

В этот момент Сенармон, командовавший артиллерией резервного корпуса, запросил разрешение реализовать свою тактическую идею. Собрав 20 шестифунтовых, четыре четырёхфунтовых и шесть 5,5-дюймовых гаубиц, он разделил их на две батареи по 15 орудий, поддерживаемые пехотным батальоном и четырьмя драгунскими полками. Затем он начал продвигаться на расстояние прямого выстрела — всего 60 шагов от противника.

При поддержке пехоты и кавалерии артиллерия Сенармона обрушила шквал картечного огня по наступающим русским. Плотная стрельба разрушила ряды пехоты, срывая атаки одну за другой. Это дало Нею возможность ворваться во Фридланд. Когда русские начали отступление через понтонные мосты, Сенармон перенаправил огонь и уничтожил переправу, оставив солдат без путей к спасению.

Генерал Андрей Иванович Горчаков попытался организовать сопротивление, но Ланн и Ней прижали русские силы к реке. Тысячи утонули или были добиты французами. Лишь часть войск спаслась, найдя брод, а ночь и отказ кавалерийского генерала Эммануэля де Груши преследовать бегущих окончательно предотвратили катастрофу для русской армии.

Тем не менее, поражение было тяжёлым: русские потеряли от 18 000 до 20 000 убитых и раненых (почти 30% армии Беннигсена), пленных было мало, большинство предпочли смерть плену; французы — около 8 000. Среди погибших были 4 офицера Сенармона и 62 артиллериста. Однако только артиллерия Сенармона уничтожила порядка 4000 неприятелей. Это стало ярчайшей демонстрацией эффективности мобильной артиллерии на поле боя.

Утром пал Кёнигсберг, а через месяц в Тильзите был подписан мир, завершивший войну Четвёртой коалиции. Даже сам Наполеон признал вклад артиллериста: если бы Сенармон не проявил инициативу, результат мог быть иным.

Беннигсен, оправдывая своё поражение, позже утверждал, что считал Ланна изолированным и не ожидал, что Наполеон пройдёт то же расстояние за 12 часов, которое его собственные силы преодолели за 24 часа. Однако учитывая его опыт сражений против императора, он должен был предвидеть такую возможность.

Другой просчёт заключался в том, что его армия перешла через Алле для атаки войск Ланна: солдаты и офицеры были измотаны за предшествовавшие двое суток, преодолев почти 40 вёрст (43 км) от Гейльсберга до Фридланда за короткий срок да ещё после нескольких недель непрерывных стычек.

Фридланд стал не просто французской победой — это был момент, когда военное мышление изменилось. Сенармон доказал, что инновации могут быть не менее мощным оружием, чем численность или мужество.

Уточнения

Алекса́ндр-Антуа́н Юро́ де Сенармо́н (фр Alexandre-Antoine Hureau de Sénarmont; 1769—1810) — французский военный деятель, артиллерист, дивизионный генерал (1806 год), барон (1808 год), участник революционных и наполеоновских войн.



Барон граф (1813) Лео́нтий Лео́нтьевич Бе́ннигсен (Ле́вин А́вгуст Го́тлиб Теофи́ль фон Бе́ннигсен, нем. Levin August Gottlieb Theophil von Bennigsen; 10 февраля 1745, Брауншвейг — 3 октября 1826, Бантельн) — русский военный деятель, генерал от кавалерии, участник Семилетней, екатерининских и наполеоновских войн. Фигурант заговора против императора Павла I, завершившегося убийством последнего в 1801 году.



Жан Ланн (фр. Jean Lannes; 10 апреля 1769, Лектур, Франция — 31 мая 1809, Эберсдорф, Австрия) — французский военный деятель, 1-й герцог Монтебелло (с 1 июня 1808 года), маршал Империи (с 19 мая 1804 года), участник революционных и наполеоновских войн.



Война́ четвёртой коали́ции (в советской и российской историографии известная как ру́сско-пру́сско-францу́зская война́) — война наполеоновской Франции и её сателлитов в 1806 году против коалиции великих держав (Российская империя, Пруссия, Великобритания), Швеции и Саксонии. Война стала продолжением войны третьей коалиции.



Ла́ва (в Польше — Лы́на, пол. Łyna; нем. Alle — истор. А́лле) — река в Польше и России, протекает по территории Варминьско-Мазурского воеводства и Калининградской области соответственно.



Князь Андре́й Ива́нович Горчако́в (1779, Москва — 1855, Москва) — русский военачальник, племянник и протеже А. В. Суворова, брат А. И. Горчакова, генерал от инфантерии (1819).



Эммануэ́ль де Груши́ (фр. Emmanuel de Grouchy; 20 октября 1766 — 29 мая 1847) — французский военачальник, маркиз, граф (1808), маршал Империи (1815 год, последний получивший это звание при Наполеоне I), генерал-полковник конных егерей (1809 год), пэр Франции (1815 год).



Фридландское сражение (фр. Bataille de Friedland) — сражение между французской армией под командованием Наполеона и российской армией под командованием генерала от кавалерии Л. Л. Беннигсена, произошедшее 2 (14) июня 1807 года под Фридландом (ныне город Правдинск Калининградской области), примерно в 43 км к юго-востоку от Кёнигсберга.

