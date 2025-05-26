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Сергей Лебедев

В свидетели можно записать и русалок с лешими. Какие казусы случались в судах старой Европы

5:05
Наследие » Мир

Правосудие — вещь серьёзная. И под суровый кодекс кто и что только ни попадало за последние века… Мы уже писали о свинках и других домашних животных, которых в течение последних пяти веков отправляли на виселицу или жгли на костре. Вероятно, последнее было наиболее приемлемой казнью для палачей. Осуждённый не гнил на веревке, а отправлялся в виде жаркого на стол исполнителей наказания.

Королевский суд Великобритании
Фото: flickr.com by Anthony M. from Rome, Italy, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Королевский суд Великобритании

Но оказывается не только животные попадали под следствие, но и куча духов и иже с ними.

Бес попутал — старая юридическая статья

В стародавние времена привидения и духи играли большую роль в жизни человека. Судя по нашим реалиям, времена возвращаются. Ну, на кого свалить аварию, когда ты уже принял пару стаканов, садясь за руль. Конечно, на духа, который куда-то пропал. Понятно, что когда-то юристы стали очень серьёзно относиться к подобным свидетельствам. Хотя автомобилями тогда и не пахло.

В 1700 году (забудьте о развитии науки и всяких там Ньютонах) в Англии и ряде европейских стран был издан целый ряд законов, посвященных всякой нечисти. В первую очередь перечислялись все виды существующих духов и их друзья по отдельным специальностям. Здесь были домовые, разные горные духи (вспомним сказки Бажова), русалки, лешие вкупе со всякими троллями и эльфами.

Потом были приняты постановления, которые точно определяли взаимоотношения людей и нечисти. Какой бы хорошей она ни была, даже через десяток лет вы могли подать на развод по причине преследования вашей семьи духами. А это и несходство характеров, и малый достаток, и другие причины, но всегда можно было свалить на какую-нибудь кикимору. Мужского или женского пола.

К судебной ответственности можно было привлечь человека, продавшего вам дом с привидениями. Все контракты с наймом дома считались недействительными. С одним "но". Если духи появлялись только в одном месте, скажем, чулане или комнате, и ограничивались тем, что лишь стучали в дверь, такая шалость судьями не бралась за доказательство, и дело не открывали.

В тех случаях, когда владелец дома мог доказать, что привидения появились у него вместе с появлением новых жильцов, которые находились в "тесных отношениях" с нечистью, по закону его оправдывали, а судили уже новоселов.

Другой пример, обвиняемый мог заявить, что совершил преступление по наущению дьявола. Ну, с кем не бывает... Виноватого не оправдывали, но давали ему возможность оправдаться. Обвиняемый спокойно мог заявить, что в случае неповиновения дьявол грозил его удушить. А за это судья давал снисхождение, сокращая срок.

Прежде чем кого-то спасать, дождись разрешения сверху

В Голландии до середины XVII века юристы взвешивали людей, обвиняемых в колдовстве, на больших весах в центре города. Их раздевали до рубашки в присутствии должностных лиц. Женщин обычно сопровождали повивальные бабки. За взвешивание брали шесть гульденов, за что и получали соответствующий документ: "вес соответствует росту, и на теле не замечено ничего дьявольского". Так что, конечно, было проще отдать гульдены, чем отправиться на костер по приговору магистрата.

Впрочем, законы чаще всего наносили вред человеку, нежели каким-то духам. Другой вопрос, кто писал такие законы. В одной из деревень немецкого Шлезвиг-Гольштейна вспыхнул пожар. В огне оказались пять местных жителей. Несмотря на опасность, какой-то рабочий бросился в огонь и спас людей, хотя сам при этом получил сильные ожоги. Позже он начал хлопотать о помощи на лечение, но получил отказ. Обоснование юристов было убийственным — отказать под тем предлогом, что проситель начал спасать погибавших, не дождавшись на то разрешения.

Весьма популярным у законодателей прошлого было плохое отношение к женщинам. Кажется, говорили "сосуд зла"? На первое место в заслугу женщине ставили скромность. Вот и появился в Западной Европе закон, который предписывал в случае, если злая и сварливая женщина на улице оскорбит прохожего неприличной бранью, попытаться три раза её остановить. Если не получится, то дать ей пинка и столкнуть в сточную канаву. За это вас не осудят. Правда, нужны будут свидетели.

Весьма благосклонно относились в старину к беременным. Им позволялось делать всё, что заблагорассудится. И для роженицы каждый имел право безнаказанно украсть вино и хлеб. А если шло что-то не так, опять можно было всё свалить на духов.

Уточнения

Привиде́ние или при́зрак — в традиционных представлениях душа или дух умершего человека, или животного, проявляющиеся в видимой или другой форме в реальной жизни (от невидимого и неосязаемого присутствия до практически реалистичных наблюдений).

Шле́звиг-Гольште́йн (нем. Schleswig-Holstein [ˈʃleːsvɪç ˈhɔlˌʃtaɪ̯n], н.-нем. Sleswig-Holsteen, дат. Slesvig-Holsten) — земля ФРГ, расположенная на севере страны. Столица — город Киль.

Нидерла́нды (нидерл. Nederland [ˈneːdərlɑnt], , официальное название — Короле́вство Нидерла́ндов, Koninkrijk der Nederlanden; разг. Голла́ндия, Holland) — государство, состоящее из основной территории в Западной Европе и островов Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба в Карибском море (называемых также Карибскими Нидерландами).

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы германия нидерланды
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