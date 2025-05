Тайный герой холодной войны: американец молчал 70 лет, а теперь вспомнил, как всех победил

18 ноября 1952 года над волнами Японского моря бушевала снежная стихия. На палубе авианосца USS Oriskany дремал истребитель F9F-5 Panther. В его кабине лейтенант ВМС США Ройс Уильямс ждал сигнала на взлёт, не подозревая, что через несколько минут вступит в один из самых невероятных воздушных боёв холодной войны.

Фото: commons.wikimedia.org by Апатинаити, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ МиГ-15 в Ковылкино

Сначала о своём подвиге болтливый 97-летний старикан поведал подруге жизни. Возможно, удовлетворённая жинка, как в известной песне, воскликнула: "I need a Hero".

Недовольный тем, что высокое начальство военно-морских сил США в своё время профукало его героизм, начитавшийся сказок братьев Гримм, в которых "храбрый портняжка" побивал семерых одним ударом, Уильямс признался в уничтожении махом семи советских истребителей. Далеко не все американские историки готовы верить признаниям маразматика.

Уильямсу предстояло обычное патрулирование в составе боевого воздушного патруля, защищающего оперативную группу флота. Однако реальность оказалась иной: его встретили семь советских истребителей МиГ-15 — более быстрых, манёвренных и мощных.

Grumman F9F-5 Panther, хотя и надёжен, уступал советским МиГам по ряду параметров. МиГ-15 был быстрее на 100 миль в час, имел стреловидные крылья и мощное вооружение — три пушки, включая 37-мм орудие. Сотни таких машин были развёрнуты в Северной Корее, причём многие пилоты были китайцами или русскими.

Когда звено из четырёх американских пилотов поднялось в воздух, авиадиспетчеры сообщили об "активности" в воздухе. Вскоре Уильямс заметил инверсионные следы — семь вражеских самолётов. Он и его ведомый начали подъём, но противники разделились и начали снижение.

Один из МиГов оказался в пределах досягаемости Уильямса. Короткая очередь — и первый загорелся. Ведомый янки ушёл в преследование, оставив "ковбоя" Уильямса одного против шести.

Следующие минуты превратились в круговую бойню. МиГи атаковали с высоты, пикируя на "Пантеру". Уильямс совершал крутые развороты, уклоняясь и выискивая момент для контратак. Он сбил ещё два самолёта, увернувшись от шквала пуль.

Ещё один МиГ столкнулся с Panther в лобовой атаке. Пилот советского истребителя, по словам Уильямса, перестал стрелять и не маневрировал — вероятно, был уже мёртв. Его самолёт пронёсся под "Пантерой" и рухнул в воду.

К бою подключились новые МиГи. Возвратившийся ведомый Уильямса лейтенант Роулендс вскоре остался без боеприпасов. Уильямс подбил ещё один самолёт, но и сам оказался под обстрелом. Один снаряд пробил левое крыло, вызвав взрыв в двигателе. Система управления вышла из строя.

Понимая, что катапультирование в ледяную воду означает смерть, Уильямс решил попытаться посадить самолёт. Из последних сил он вывел "Пантеру" на курс к авианосцу. Его ведомый прикрывал его путь, маневрируя вместе с ним сквозь облака.

Когда Уильямс приблизился к авианосцу, зенитчики одного из эсминцев, не получив оповещения, открыли огонь. Лишь после срочного радиосообщения некоего доброхота обстрел прекратился. Капитан авианосца изменил курс, чтобы принять повреждённый самолёт. "Пантера" чудом зацепилась за третий трос и повисла…

Лётная машина оказалась продырявленной — насчитали 263 попадания. Казалось, самолёт был обречён на списание, но позже этот хлам отремонтировали. Он благополучно издох во время очередной штатовской агрессии — на этот раз во Вьетнаме.

Вскоре после посадки последовал суровый приказ: "Молчать". Командование опасалось обострения отношений с СССР. Истребители, сбитые в том бою, принадлежали ВВС Советского Союза — это был первый и якобы единственный воздушный бой между лётчиками США и СССР.

Долгие годы подвиг Ройса Уильямса оставался тайной. Только в 1991 году, после распада СССР, российские архивы подтвердили: четыре МиГ-15 были сбиты в том бою. ВМС США официально признали заслуги лейтенанта только спустя десятилетия.

В декабре 2022 года Уильямсу повысили награду с Серебряной звезды до Военно-морского креста, второй по значимости награды флота.

Если у читателей могло сложиться превратное впечатление о "героическом" американском летёхе, вот выдержка из кургузого военного донесения: "В итоге Уильямс совершил 70 боевых вылетов в Корее. Во Вьетнаме он совершил 110 вылетов (почти вдвое больше, чем в Корее. — Прим. пер.) на Vought F-8E Crusader и McDonnell Douglas F-4B Phantom II. К моменту выхода на пенсию в 1980 году в звании капитана и флаг-офицера он прослужил в ВМС 37 лет. За всё это время не было более примечательного вылета, чем тот, что состоялся 18 ноября 1952 года".

Повезло, более не встречался с советскими истребителями. Наверное, небо Вьетнама обнимали другие ангелы. А то пучками их бы сбивал, этот hero…

Уточнения

«Храбрый портняжка» — советский рисованный мультфильм 1964 года, поставленный режиссёрами Валентиной и Зинаидой Брумберг по одноимённой сказке братьев Гримм.



«Holding Out for a Hero» (с англ. — «Требую героя») — песня британской певицы Бонни Тайлер. Также по первым словам припева песню называют «I Need a Hero», то есть «Мне нужен герой», и просто «Hero».



F9F Panther — американский палубный истребитель. Первый реактивный истребитель производства Grumman. Третий по счёту, после FH-1 Phantom и F2H Banshee, реактивный истребитель ВМС США.



МиГ-15 (изделие С, самолёт И-310, по кодификации НАТО: Fagot) — советский реактивный истребитель, разработанный ОКБ Микояна и Гуревича в конце 1947 года. Наиболее массовый реактивный боевой самолёт в истории авиации, состоявший на вооружении многих стран мира.