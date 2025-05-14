Носовой платок можно сделать из чего угодно, главное, чтобы был квадратным

Знающие люди утверждают, что носовой платок в современном виде употребляется всего 250 лет. А честь реформы платка принадлежит французской королеве Марии-Антуанетте. Может быть, даже из-за этой тряпочки её и послали местные революционеры на гильотину. Чего только ни бывает в истории...

Фото: commons.wikimedia.org by Валерий Дед, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Колизей

Сморкаться удобнее в платок, а не в соседа, могут и морду набить

В конце 1784 года (до взятия Бастилии оставалось всего несколько лет) она устроила у себе в Трианоне вечеринку, такой маленький "бордельеро", как выражался Василий Шукшин, где собрался весь интимный придворный кружок тогдашней правительницы Франции. Во время весёлой беседы один из приближенных чихнул, а затем стал поспешно вытаскивать из кармана, как это делают фокусники, бесконечно длинное полотенце в качестве платка.

Мария-Антуанетта, обратив внимание на эту длинную деталь гигиены, улыбнувшись, сказала мужу Людовику XVI:

"Не находите ли вы, Ваше величество, что было бы опрятнее употреблять исключительно квадратные платки? Их удобнее достать из кармана и удобнее сложить".

Сказано — сделано. На то они и короли. И уже через несколько дней появился королевский указ от 2 января 1785 года. Он гласил:

"Впредь по всему королевству длина носового платка должна равняться его ширине".

Вскоре политические бури пронеслись по Франции, жертвой которых стал и сам король, но носовые платки с тех пор сохранили квадратную форму, которая до наших времен во всем мире остаётся неизменной.

Вообще истории носового платка уже тысячи лет. Ведь использовать подручный материал для вытирания носа, рта, рук и много еще чего появился поначалу не столько из-за гигиены, а потому, что неудобно было ходить с грязным ртом или носом. Мухи и другая живность всегда были готовы поживиться этими грязными остатками на нашем теле. Вот и вытирались люди всем, что только ни попадётся под руку. В зависимости от окружающей природы: одни тростником, лопушком, другие шкурой, третьи тряпками. Последнее уже прогресс — значит, люди обучились ткачеству.

Но нос наиболее уязвимое место у человека, иначе бы не появилась всем известная пословица "ну, что сопли распустил". Так что излишество влаги надо было чем-то убирать. Но чем? Например, в жарких странах рукавов не было, разве что высморкаться пальцем. А если рядом идёт патриций, можно было и схлопотать за оскорбление высокопоставленного лица. Или получить ответку от соседа.

Поэтому у древних греков и римлян уже в годы Александра Македонского появляется сударий — платок из ткани. Размер, наверное, зависел от ваших доходов. И от вашей цивилизованности. Неслучайно этот предмет гигиены приписывали аристократам. Вот о них и писал римский поэт Катулл. Потом появился орарий, тоже платок, но побольше и поизящней. Им давали римские правители знак в Колизее гладиаторам начинать бой. А попутно им же махали, даруя жизнь или смерть проигравшим. Плебс ограничивался пальцем.

Платок для рта и носа при обильных возлияниях римских патрициев был просто необходим. Тем более, что платок можно было использовать и для знака друзьям или при перевязки раны. И, конечно, здесь не может идти речь ни о каких других платках. Можно вытереть нос и головным платком, но это совсем другая функция. Так что с наступлением тёмных времен, когда Европу начали заполнять племена, шедшие с Востока и из Северной Европы, ни о каких носовых платках речь не шла. Нос вытирали чем угодно. Тряпки стоили дорого.

Фаццолетто, или просто мухобойка

Но шли века, и у более утончённых итальянцев — а это юг, здесь тепло, здесь перемалывали друг другу кости сарацины, византийцы, франки — вновь появляется тряпочка для носа. Всякие тонкости этикета оставим для нынешних бытописателей моды. Нас интересует только одно, как прилично высморкаться. Не пальцем. К тому же скоро начнётся эпоха Ренессанса.

Вот и появился некий фаццолетто. Слово, дошедшее до наших времен. Платок для утирания лица. Это там, где нос. Понятно, что где Италия, там и Франция. И уже в XIV веке такие платки разного фасона и разной расцветки можно было увидеть на ярмарках Западной Европы.

Но стоила такая "тряпочка" недёшево, так как изготавливалась из весьма дорогих тканей. Правда, судя по французскому названию, которое дошло до наших дней, платком не только вытирали нос дворяне, но и гоняли мух. А позже носовой платок швыряли в лицо обидчику, вызывая на дуэль. Когда перчатки дома забыл.

Но вещь, как уже говорилось, была недешёвой, и нередко в разных странах входила в перечень "борьбы с излишествами", Понятно, для кого надо. Полагаю, что во времена флорентийского борца со стяжательством и излишествами монаха Савонаролы платки жгли на кострах, как и картины Рафаэля и Леонардо да Винчи. Может быть, за такое невежество папа римский позже также отправит на костер самого Савонаролу.

Например, есть сведения, что в немецком Аугсбурге, как, кстати, и не только в Германии, но и в других частях Европы, в разное время и при разных режимах, были постановления, что кому носить, и что кому одевать. Немцы приказали каждому социальному сословию носить платье, соответствующее его положению. Как и украшение на обуви, наличие определённых мехов, цвета и качества ткани. Крестьянам, ремесленникам, а попросту низшему классу, мещанам, носить носовые платки запрещалось.

Сегодня носовым платком никого не удивишь, правда, на улице им всё реже пользуются, предпочитая возвращаться к своим истокам. Так что нужна ли вам эта тряпочка, решать вам. У нас бедных нет, и платок доступен каждому. Но вот культура куда-то подевалась...

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Уточнения

Фра́нция (фр. France, МФА: ), официальное название — Францу́зская Респу́блика (фр. République française, МФА: ) — трансконтинентальное государство, включающее основную территорию в Западной Европе и ряд заморских регионов и территорий в разных частях света.



Мари́я-Антуане́тта Австрийская (фр. Marie-Antoinette /maʁi ɑ̃twanɛt/, урождённая Мария Антония Йозефа Иоганна Габсбург-Лотарингская, нем. Maria Antonia Josepha Johanna von Habsburg-Lothringen, фр. Marie Antoinette Josèphe Jeanne de Habsbourg-Lorraine; 2 ноября 1755, Вена, Священная Римская империя — 16 октября 1793, Париж, Первая французская республика) — королева Франции и Наварры (с 10 мая 1774 года), младшая дочь императора Франца I и Марии-Терезии.



Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

