Чудовищный альянс: как смерть Сталина могла изменить ход Второй мировой войны

В 1999 году один из ведущих западных военных историков, Хольгер Генрих Хервиг, получил неожиданное приглашение — принять участие в создании книги альтернативной истории под названием "Unmaking the West: "What-If?' Scenarios That Rewrite World History". Хотя он ранее никогда не занимался сценариями того, что было бы "если бы", сама идея его заинтриговала.
Редакторы предложили участникам проекта задуматься над тем, насколько случайным или неизбежным был подъём Запада к глобальному господству.
Будучи немцем по происхождению, Хервиг обратился к теме, которая касалась тёмной стороны западной цивилизации, а именно нацистской Германии. Он утверждал, что победа фюрера означала бы торжество государственного террора, расизма и тоталитаризма — всего, что противостоит ценностям либерализма, демократии и гуманизма.
Чтобы придать сценарию реалистичности, Хервиг предложил минимальное, но важное изменение в истории — смерть Иосифа Сталина в октябре 1941 года.
На тот момент советский лидер якобы намеревался покинуть Москву и уединиться на даче в Кунцево, несмотря на предупреждения Лаврентия Берии о наличии там взрывчатки. В альтернативной версии история принимает трагический поворот: Сталин всё же уезжает и погибает в результате взрыва.
После гибели вождя власть переходит к дезорганизованному Политбюро, которое, стремясь спасти остатки власти, предлагает мир Гитлеру. Как отмечал Хервиг, Гитлер ранее высказывал готовность пойти на соглашение с СССР — при условии, что вся европейская часть страны будет передана Третьему рейху.
Аналогичную стратегию компромисса большевики применили в Брест-Литовске в 1918 году. В результате Германия закрепляет своё господство над европейской Россией и получает в своё распоряжение колоссальные ресурсы.
Считается, что это позволило бы нацистам сосредоточиться на покорении Великобритании. По оценке Хервига, Лондон пал бы к началу 1943 года, а затем реализовались бы чудовищные планы Гитлера: порабощение 150 миллионов восточноевропейцев, полное уничтожение европейского еврейства, и проведение масштабной программы евгеники по селекции "нордической расы".
США, как и в реальной истории, вступают в войну после атаки на Пёрл-Харбор в декабре 1941 года. Германия отвечает объявлением войны, разворачивая массированную подводную кампанию в Атлантике.
Параллельно нацисты наращивают военное производство: строят дальние бомбардировщики и разрабатывают ракеты A9/A10, способные поражать США. Также ускоряется производство субмарин XXI серии, обладающих высокой скоростью и дальностью плавания, достаточной для действий у берегов Америки.
К концу 1945 года ситуация достигает апогея. Япония капитулирует после американской атомной бомбардировки, а не от сокрушительных ударов советской армии, уничтоживших Квантунскую армию в действительности. Гитлер умирает от естественных причин — последствий болезней и токсичных "лекарств", прописанных его личным врачом Брандтом.
Его преемник, гросс-адмирал Карл Дёниц, сталкивается с новым кошмаром: американские стратегические бомбардировщики B-29, взлетающие с баз на Исландии, сбрасывают шесть ядерных бомб на города Западной Германии. Перед лицом ядерного уничтожения нацистский режим капитулирует в начале 1946 года.
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Хервиг подчёркивает: даже гипотетическая победа Германии на Востоке не гарантировала бы её окончательной победы. Успех Манхэттенского проекта поставил точку в амбициях Третьего рейха. В его сценарии США становятся безоговорочным лидером мира уже в 1946 году, на 45 лет раньше реального распада СССР.
Когда Хервиг анализировал последствия, он пришёл к выводу, что западная цивилизация продемонстрировала устойчивость, несмотря на краткосрочную угрозу. Его эксперимент показал, что нацистская Германия проиграла бы не столько на поле боя, сколько благодаря превосходству научного мышления и ценностей толерантности.
Неприятие "еврейской физики" по причинам идеологии парализовало немецкий ядерный проект, в то время как в США проект Манхэттен объединил лучшие умы планеты.
На вопрос, что стало самым неожиданным открытием, Хервиг дал два ответа. Во-первых, он осознал, насколько многовариантной могла быть стратегия Гитлера после победы над Францией. Во-вторых, его потрясло личное осознание: в его гипотезе первой целью ядерного удара стал бы Гамбург — город, где он сам жил младенцем в 1945 году.
Таким образом, даже в условном сценарии, где Третий рейх получает преимущество, финал остаётся неизменным: победа цивилизации над варварством, разума над фанатизмом, прогресса над разрушением.
Бре́стский мир — сепаратный мирный договор, подписанный 3 марта 1918 года в Брест-Литовске представителями Советской России и Центральных держав, обеспечивший выход РСФСР из Первой мировой войны.
Хольгер Генрих Хе́рвиг (англ. Holger Heinrich Herwig; род. 25 сентября 1941, Гамбург) — канадский военный историк немецкого происхождения.
Карл Дёниц (нем. Karl Dönitz; 16 сентября 1891, Грюнау, Германская империя — 24 декабря 1980, Аумюле, ФРГ) — немецкий военный и государственный деятель, гроссадмирал (1943).
Карл Франц Фридрих Брандт (нем. Karl Franz F. Brandt, 8 января 1904, Мюлуз — 2 июня 1948, Ландсбергская тюрьма) — рейхскомиссар здравоохранения, личный врач А. Гитлера, военный преступник.
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