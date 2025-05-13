Чудовищный альянс: как смерть Сталина могла изменить ход Второй мировой войны

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В 1999 году один из ведущих западных военных историков, Хольгер Генрих Хервиг, получил неожиданное приглашение — принять участие в создании книги альтернативной истории под названием "Unmaking the West: "What-If?' Scenarios That Rewrite World History". Хотя он ранее никогда не занимался сценариями того, что было бы "если бы", сама идея его заинтриговала.

Фото: commons.wikimedia by Grambaba, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ялтинская конференция 1945 года, Сталин, Рузвельт, Черчилль

Редакторы предложили участникам проекта задуматься над тем, насколько случайным или неизбежным был подъём Запада к глобальному господству.

Будучи немцем по происхождению, Хервиг обратился к теме, которая касалась тёмной стороны западной цивилизации, а именно нацистской Германии. Он утверждал, что победа фюрера означала бы торжество государственного террора, расизма и тоталитаризма — всего, что противостоит ценностям либерализма, демократии и гуманизма.

Чтобы придать сценарию реалистичности, Хервиг предложил минимальное, но важное изменение в истории — смерть Иосифа Сталина в октябре 1941 года.

На тот момент советский лидер якобы намеревался покинуть Москву и уединиться на даче в Кунцево, несмотря на предупреждения Лаврентия Берии о наличии там взрывчатки. В альтернативной версии история принимает трагический поворот: Сталин всё же уезжает и погибает в результате взрыва.

После гибели вождя власть переходит к дезорганизованному Политбюро, которое, стремясь спасти остатки власти, предлагает мир Гитлеру. Как отмечал Хервиг, Гитлер ранее высказывал готовность пойти на соглашение с СССР — при условии, что вся европейская часть страны будет передана Третьему рейху.

Аналогичную стратегию компромисса большевики применили в Брест-Литовске в 1918 году. В результате Германия закрепляет своё господство над европейской Россией и получает в своё распоряжение колоссальные ресурсы.

Считается, что это позволило бы нацистам сосредоточиться на покорении Великобритании. По оценке Хервига, Лондон пал бы к началу 1943 года, а затем реализовались бы чудовищные планы Гитлера: порабощение 150 миллионов восточноевропейцев, полное уничтожение европейского еврейства, и проведение масштабной программы евгеники по селекции "нордической расы".

США, как и в реальной истории, вступают в войну после атаки на Пёрл-Харбор в декабре 1941 года. Германия отвечает объявлением войны, разворачивая массированную подводную кампанию в Атлантике.

Параллельно нацисты наращивают военное производство: строят дальние бомбардировщики и разрабатывают ракеты A9/A10, способные поражать США. Также ускоряется производство субмарин XXI серии, обладающих высокой скоростью и дальностью плавания, достаточной для действий у берегов Америки.

К концу 1945 года ситуация достигает апогея. Япония капитулирует после американской атомной бомбардировки, а не от сокрушительных ударов советской армии, уничтоживших Квантунскую армию в действительности. Гитлер умирает от естественных причин — последствий болезней и токсичных "лекарств", прописанных его личным врачом Брандтом.

Его преемник, гросс-адмирал Карл Дёниц, сталкивается с новым кошмаром: американские стратегические бомбардировщики B-29, взлетающие с баз на Исландии, сбрасывают шесть ядерных бомб на города Западной Германии. Перед лицом ядерного уничтожения нацистский режим капитулирует в начале 1946 года.

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Хервиг подчёркивает: даже гипотетическая победа Германии на Востоке не гарантировала бы её окончательной победы. Успех Манхэттенского проекта поставил точку в амбициях Третьего рейха. В его сценарии США становятся безоговорочным лидером мира уже в 1946 году, на 45 лет раньше реального распада СССР.

Когда Хервиг анализировал последствия, он пришёл к выводу, что западная цивилизация продемонстрировала устойчивость, несмотря на краткосрочную угрозу. Его эксперимент показал, что нацистская Германия проиграла бы не столько на поле боя, сколько благодаря превосходству научного мышления и ценностей толерантности.

Неприятие "еврейской физики" по причинам идеологии парализовало немецкий ядерный проект, в то время как в США проект Манхэттен объединил лучшие умы планеты.

На вопрос, что стало самым неожиданным открытием, Хервиг дал два ответа. Во-первых, он осознал, насколько многовариантной могла быть стратегия Гитлера после победы над Францией. Во-вторых, его потрясло личное осознание: в его гипотезе первой целью ядерного удара стал бы Гамбург — город, где он сам жил младенцем в 1945 году.

Таким образом, даже в условном сценарии, где Третий рейх получает преимущество, финал остаётся неизменным: победа цивилизации над варварством, разума над фанатизмом, прогресса над разрушением.

Уточнения

Бре́стский мир — сепаратный мирный договор, подписанный 3 марта 1918 года в Брест-Литовске представителями Советской России и Центральных держав, обеспечивший выход РСФСР из Первой мировой войны.



Хольгер Генрих Хе́рвиг (англ. Holger Heinrich Herwig; род. 25 сентября 1941, Гамбург) — канадский военный историк немецкого происхождения.



Карл Дёниц (нем. Karl Dönitz; 16 сентября 1891, Грюнау, Германская империя — 24 декабря 1980, Аумюле, ФРГ) — немецкий военный и государственный деятель, гроссадмирал (1943).



Карл Франц Фридрих Брандт (нем. Karl Franz F. Brandt, 8 января 1904, Мюлуз — 2 июня 1948, Ландсбергская тюрьма) — рейхскомиссар здравоохранения, личный врач А. Гитлера, военный преступник.

