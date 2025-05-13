Царскосельский лицей выпускал защитников престола и… бунтовщиков

5:50 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

Царское село 1811 года. Позже в Петербурге в канун нового, 1844 года, он будет переименован в Александровский лицей. Питомцы этой первой привилегированной школы навсегда впишут свои имена в историю России. И царской, и советской, надеюсь, и постсоветской. Одни станут известными на ниве русской словесности, другие на ниве дипломатии, третьи будут сосланы на Кавказ рядовыми, оказавшись в рядах декабристов 1825 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Ковалевская Мария, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Цветущий Пушкин 02

Патриотизм — главная черта первой элитной школы России

Царскосельский лицей по началу задумывался как элитная школа, где с молодыми отпрысками из знатнейших фамилий России воспитывались бы великие князья Николай и Михаил Павловичи. Правда, императрица Мария Фёдоровна собиралась отправить их в цивилизованный Лейпциг, к себе на родину, но муж, государь Александр Павлович, воспротивился, создав в пику немцам свой родной колледж. И, как следствие, великие князья туда не попали. Негоже немцам русские "щи" хлебать. И, судя по истории, выросли большими недорослями. Зато лицей стал гордостью русской истории.

Может быть, это и пошло на пользу первым царскосельским "бурсакам", которые прониклись здесь русским духом и дали толчок русской национальной гордости. В лицей было решено принимать "отличнейших воспитанников дворянского происхождения от 10- до 12-летнего возраста". И воспитывать их как "особо предназначенных к важным частям службы государственной".

Понятно, сегодня такие школы при тотальной коррупции покажутся полным нонсенсом. Но тогда времена были другие, тем более, что Россию ждало через год тяжелейшее испытание в виде агрессии 685-тысячной армии Наполеона, собранной из, как бы сейчас сказали, натовской Европы.

Но молодые дворянчики были подкованы, в основном в гуманитарных науках, были из хороших семей, и никакой "дедовщины" у них не было. Всё как в хорошем общежитии — конфеты под одеялом едим все вместе. И все вместе провожаем русские военные колонны, шедшие через Царское село на войну с Бонапартом.

В первый выпуск были набраны 30 лицеистов. И, как отмечали впоследствии современники, никогда позже в России не было подобных воспитанников-однокурскников, которые прославили Россию. Это и Пушкин, и Горчаков, Корф, Кюхельбекер, Илличевский, Дельвиг и даже будущий русский гидрограф Матюшкин. Все они жили дружной семьей и в течение шести лет практически никогда не отлучались из лицея.

Понятно, что и преподаватели, и воспитатели прекрасно знали своих воспитанников, где отношения были между ними более республиканскими, чем царско-угодническими.

Из лицея два пути — или в министры, или на Кавказскую войну

Любопытно, что уже через полгода, весной 1812 года, в лицее был опубликован табель об успехах, прилежании и даровании воспитанников. Впереди был Владимир Вальховский (будущий боевой генерал, попавший в немилость у Николая I), потом князь Александр Горчаков, через полвека возглавивший наш МИД. Александр Сергеевич был всего лишь на 17-м месте.

Правда, одно "но". Все преподаватели единогласно говорили "об исключительной одаренности" юного Саши. Хотя в его кондуите также отмечалось, что "успехи в латинском хороши, в русском не столь тверды, сколько блистательны" (а как вы хотели, когда даже пописать сбегать, надо просить у француза-гувернёра по-французски?). А также что "слаб прилежанием, но одарён понятливостью и вкусом".

Напомню о портрете Пушкина Ореста Кипренского. Мало кто обращал на ногти поэта на картине. Это хороший маникюр.

Увы, как это нередко было в русской истории, как во власти, так и на самом важном месте, в школах, преподавали попросту шпионы. Таким оказался австриец Гауеншильд, тайный агент главы тамошнего МИД Миттерниха. Этот учитель доносил о настроениях молодых дворян и высших кругов русского общества начала позапрошлого века. Соцсетей и Интернета тогда не было. Меттерних уже тогда опасался заигрывания Александра I с якобинцами и проектами Сперанского. Всю политику русских царей он вёл по австрийской линии.

Говоря о директорах лицея, хочется напомнить о его втором руководителе — Егоре Энгельгардте (ну, что делать, тоже немец) — 1816-23 годы. Но лицеисты его любили и уважали, а сам он много лет, несмотря на негласный надзор, переписывался со ссыльным лицеистом Иваном Пущиным. Забавно, что Энгельгардт сменил по указу сверху первого директора Малиновского, при котором в лицее уже велись крамольные разговоры, которые вскоре привели многих дворян на Сенатскую площадь.

Вероятно, поэтому в духе политики Николая I лицей был вскоре передан из ведомства министерства народного просвещения в военное ведомство. Новые руководство, преподаватели и обучение. Лицемерие и ханжество начинают править бал. А Пушкиных отправят на дуэли. Или на Кавказ.

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Уточнения

Алекса́ндр Серге́евич Пу́шкин ( 26 мая [6 июня] 1799, Москва — 29 января [10 февраля] 1837, Санкт-Петербург) — русский поэт, драматург и прозаик, заложивший основы русского реалистического направления, литературный критик и теоретик литературы, историк, публицист, журналист, редактор и издатель.



Алекса́ндр I Павлович (в дореволюционной историографии — Алекса́ндр Благослове́нный, 12 (23) декабря 1777, Санкт-Петербург — 19 ноября (1 декабря) 1825, Таганрог) — император Всероссийский (с 12 (24) марта 1801 года), великий князь Финляндский (с 1809 года), царь Польский (с 1815 года) из династии Гольштейн-Готторп-Романовых; старший законный сын Павла I и брат Николая I, внук Екатерины II.

