Франц Клинцевич: Увековечение героев — наш священный долг

Сохранение исторической памяти является одним из приоритетов ветеранских организаций

5:36 Your browser does not support the audio element. Наследие

В канун 80-й годовщины Великой Победы Президент Владимир Путин подписал закон, который выводит на официальный уровень специальную процедуру согласования и проведения поисковых работ в отношении останков погибших в годы Великой Отечественной войны, регулирует механизмы госучета, содержания и благоустройства таких захоронений.

Фото: Фото из личного архива Франца Клинцевича Франц Клинцевич в 1986—1988 годах служил в 345-м отдельном парашютно-десантном полку 40-й армии

"Я из Смоленской области, и ежегодно у нас в регионе находят останки 3-5 тысяч бойцов, погибших на Великой Отечественной войне, — говорит Франц Клинцевич, лидер Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций, бывший член Совета Федерации. — Далеко не всегда удается установить их имена. Мы считаем, что поисковые работы должны продолжаться, пока в России не останется ни одного не захороненного солдата. Это — наш священный долг".

Вопросы увековечения памяти героев, погибших не только во время Отечественной войны, но и в ходе других боевых действий, волнуют как главу государства, так и парламентариев, имеющих собственный опыт участия в военных операциях. Так, в разные годы депутатами Государственной думы были ветераны войны в Афганистане

Николай Ковалев,

Валерий Востротин,

Александр Коржаков,

Максим Коробов,

Александр Куликов,

Олег Лебедев,

Николай Ольшанский,

Сергей Осадчий,

членами Совета Федерации —

Борис Агапов,

Рудик Искужин,

Олег Пантелеев,

Николай Чуркин,

Дмитрий Савельев.

Дмитрий Савельев получил в Афганистане две боевые медали "За отвагу"

Клинцевич служил с Савельевым в Афганистане в одном воздушно-десантном полку в 1986–1988 гг., оба получили там боевые награды — Клинцевич два ордена Красного знамени, Савельев — две солдатских медали "За отвагу". Заслуги Савельева в ветеранской деятельности Франц Клинцевич отмечает особо: "Он оказывал очень серьезную поддержку в восстановлении памятников на могилах неизвестных солдат. На Смоленщине более 700 мемориальных захоронений. С Савельевым мы создали целую программу с афганской организацией в Смоленской области по этому поводу. На Смоленщине много памятников, посвященных героям 1812 года, немало названных в честь них улиц, а памятников не было. Этим мы с Дмитрием и занимались".

Дмитрий Савельев активно участвовал и в создании в Смоленской области мемориала в память о советских воинах-интернационалистах, погибших во время Афганской войны. "Наш комплекс будет состоять из православного храма, мемориала и музея Афганской войны, — рассказал Клинцевич. — Он находится в деревне Рыбки, неподалеку от российско-белорусской границы. Мы публично укажем одним списком фамилии 14 тысяч 900 погибших советских военных в Афганистане, в алфавитном порядке". Как добавил экс-сенатор, неподалеку от афганского мемориала запланировано возведение комплекса, посвященного проведению специальной военной операции на Украине.

Однако Савельеву не удалось довести этот проект до конца: летом 2024 года он был задержан по подозрению в причастности к уголовному преступлению и лишен сенаторских полномочий.

"События, которые случились с Димой, — для меня просто удар в сердце, — говорит Клинцевич. — Я искренне говорю, что вот был бы Дима, мы бы 15 февраля этого года в День памяти воинов-интернационалистов точно открыли бы этот памятник. Сейчас открытие намечено на 28 мая".

Об искреннем неравнодушии Савельева к исторической памяти свидетельствует и еще один эпизод, рассказанный Францем Клинцевичем. "Савельев никогда не забывал, что он ветеран, — говорит полковник запаса. — Как-то ко мне обратился 90-летний Герой Советского Союза, в прошлом разведчик, с просьбой организовать визит в Россию своего коллеги из бывшей ГДР. Он сотрудничал с нашей разведкой, за что семь лет провел за решеткой. Я говорю: Дима, мы с тобой как сенаторы должны принять участие. Поблагодарить ветеранов. И вот, 7 мая состоялась встреча в ресторане гостиницы "Националь". Мы знали, что на этот день назначена репетиция Парада Победы, забронировали столик у окошка. Говорим ветеранам: сейчас в вашу честь будет парад. И по Тверской, в сторону Красной площади, пошла техника! Они были восхищены. После этого были поездки по России. И я тогда говорю, какая разница, как Родина благодарит своих героев. В данном случае Родина поручила это сделать нам. И если бы не было Савельева, мы не сделали бы очень важное дело и не продлили бы этому немецкому генералу жизнь еще на 15 лет. Я уже не говорю про свои ветеранские организации и проблемы, которые когда у меня возникали, Савельев их всегда решал — по матерям, по семьям погибших…"

По мнению Клинцевича, опыт и неравнодушие Савельева к жизни ветеранских организаций особенно пригодились бы сегодня, когда памяти павших уделяется особое внимание, в том числе, на самом высоком уровне.