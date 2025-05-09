У нас крадут Победу: как Запад переписывает историю Великой Отечественной войны

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В последние годы всё чаще мы слышим заявления от политиков США, Британии, Украины, Германии и других стран западного лагеря о том, это они "выиграли" Вторую мировую войну.

Фото: Архив семьи Тугановых by Неизвестный автор В. Алахвердов, М. Туганов и Л. Русланова в Берлине

С экранов и страниц изданий всё громче звучат слова о "решающем вкладе союзников", "мощи ленд-лиза" и "глобальном сопротивлении нацизму". Слово "СССР" при этом либо отодвигается на задний план, либо вообще исчезает из контекста. Это не просто недосказанность — это сознательное переписывание истории, попытка стереть память о настоящем народе-победителе.

Историческая правда: кто действительно победил

Никакая честная оценка истории Второй мировой войны невозможна без признания очевидного факта: именно Советский Союз нанёс нацизму основной, смертельный удар. Более 40 миллионов советских граждан отдали жизни в борьбе с фашизмом. Ни одна другая страна не понесла таких потерь, ни одна не вела на своей территории столь жестоких, изнурительных и решающих боёв.

Именно Красная армия остановила вермахт под Москвой. Именно советские солдаты выстояли в аду Сталинграда. Именно наши войска первыми ворвались в Берлин. Западный фронт открылся лишь в июне 1944 года — спустя почти три года после начала Великой Отечественной, когда исход войны был во многом предрешён.

Да, союзники помогали — и поставками, и сражениями в Италии и Франции. Но масштаб, цена и стратегическое значение их усилий несопоставимы с тем, что делал СССР. Это знает и сам Запад. Но это невыгодно знать сегодня.

Зачем Запад переписывает историю

Переписывание истории — это не ошибка. Это инструмент. Цель проста: выдавить Россию из числа стран-победителей, стереть заслуги советского народа и поставить нынешнюю геополитику на ложный моральный пьедестал.

У них СССР "не выиграл", если Россия якобы "не освободила" Восточную Европу, а только "изменила один тоталитаризм другим", и с неё можно снять историческое право голоса, а её вклад — обнулить. Особенно это выгодно в условиях конфронтации между Россией и Западом, когда идёт борьба не только за территории, но и за умы.

Украина в этом контексте особенно активно играет на поле искажений, позиционируя себя как ключевого "победителя" — хотя ещё в годы войны украинцы сражались в составе Красной армии, а не отдельным фронтом. И миллионы украинцев отдали свои жизни не как отдельный народ, а как часть многонационального советского фронта.

Ложь, подмены и забытые факты

Сегодня в западных учебниках всё реже упоминаются Курская дуга, битва за Днепр, Будапештская операция или штурм Кёнигсберга. В кино подвига советского солдата нет — есть американские герои и британская дипломатия. Символ Победы — не Красное знамя над Рейхстагом, а абстрактные "коалиции".

Тем временем в Европе запрещают советскую символику, приравнивают нацизм и коммунизм, а в некоторых странах День Победы — 9 мая — объявлен "днём памяти всех жертв". Это не примирение. Это — перепаковка истории под удобную политическую схему.

Что делать

Против этой тенденции можно и нужно бороться. Историческая правда должна быть защищена — не лозунгами, а фактами, цифрами, воспоминаниями очевидцев.

Надо:

Поддерживать независимых историков, исследующих вклад СССР в войну.

Сохранять памятники и мемориалы, несмотря на их снос в Восточной Европе.

Рассказывать молодым поколениям, кто и как на самом деле победил фашизм.

Продолжать снимать фильмы, писать книги и проводить выставки, посвящённые героизму советского народа.

Ну и хотя бы писать на сайте...

Словом, популяризировать.

Вывод

Победа в Великой Отечественной войне — это наследие миллионов, это моральное право, за которое заплачено кровью. Сегодня у нас пытаются это право отобрать, заменить правду — удобной ложью. Но история не принадлежит политикам. Она принадлежит народу. И задача каждого — не дать её переписать в угоду сиюминутной выгоде.

И напоследок процитирую нашего президента, который вчера именно для Запада сказал:

"Решающая роль в разгроме нацизма принадлежала СССР, эту историческую правду никто не сможет ни замолчать, ни оболгать"