За 300 евро на аукционе: как неизвестная пьеса перевернула представление о Сирано де Бержераке

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Открытие, произошедшее недавно во Франции, взбудоражило не только учёных и библиофилов, но и всех, кто интересуется культурой и литературой XVII века. В центре внимания — ранее неизвестная пьеса, приписываемая Сирано де Бержераку, одному из самых ярких и неоднозначных представителей эпохи.

Фото: commons.wikimedia by Henk Monster, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Памятник Сирано де Бержераку

История её открытия полна совпадений, научного азарта и загадок. Рукопись, названная L'Art de Persuader ("Искусство убеждения"), долгое время оставалась вне поля зрения исследователей. В 2022 году она была выставлена на аукцион и продана всего за 300 евро. Однако, по мнению литературоведов, её культурная и историческая ценность несопоставимо выше.

Сегодня имя Сирано де Бержерака у большинства ассоциируется с героем романтической пьесы Эдмона Ростана, написанной в конце XIX века. В ней Сирано — страдающий от своей внешности поэт и дуэлянт, влюблённый в прекрасную Роксану. Но этот образ, хоть и яркий, далёк от исторической правды.

Реальный Савиньен де Сирано де Бержерак был философом, писателем, остроумным критиком и, по некоторым данным, либертином. Он служил мушкетёром, но оставил военную карьеру из-за тяжёлых ранений. В литературе он проявил себя как экспериментатор и сатирик, чей стиль опережал своё время.

Самыми известными его произведениями считаются романы о государстве Луны и Солнца, в которых он описывает фантастические путешествия в космос и сталкивает читателя с утопическими обществами. Эти тексты часто называют предвестниками научной фантастики и философской сатиры.

Рукопись L'Art de Persuader поступила в руки исследовательской группы под руководством Ги Фонтена после того, как её прежние владельцы связались с ним с просьбой установить авторство. Изначально пьеса была приписана драматургу второго плана — Габриэлю Жильберу. Однако Фонтейн и его коллеги не согласились с этим заключением.

Комедия, написанная на 70 страницах, изобилует признаками высокого литературного мастерства. В ней рассказывается история двух пар влюблённых, где обе героини носят имя Жюли. Традиционная структура из пяти актов, стиль, пропитанный латинизмами, и философские подоплёки навели исследователей на мысль о возможной связи с Бержераком.

Действие пьесы разворачивается на фоне политических волнений времён кардинала Мазарини и Тридцатилетней войны. Хронологические и материальные признаки — стиль почерка, бумага с водяными знаками, характерными до 1656 года — позволяют датировать её концом 1640-х — началом 1650-х годов, когда Сирано был на пике своей творческой активности.

Одним из аргументов в пользу авторства Сирано является наличие в пьесе идей либертинажа и эпикурейской философии, с которыми драматург активно работал в своих произведениях. Его литературное наследие пропитано критикой традиционной морали и догм христианства. Он выступал за свободу мышления, чувственное восприятие мира и интеллектуальную независимость — всё это перекликается с диалогами и мотивами в L'Art de Persuader.

Также обращает на себя внимание структура персонажей: частое парное появление, что типично для стиля Сирано. Упоминания Луны и географических мест, связанных с жизнью автора, лишь усиливают подозрения, что перед нами — новое произведение великого французского вольнодумца.

Несмотря на впечатляющие совпадения, исследователи соблюдают академическую осторожность. В XVII веке структура в пять актов, латинизмы, парные персонажи — были популярными литературными приёмами. Эти элементы можно встретить у многих авторов того времени.

К тому же анализ почерка пока не дал окончательных результатов. Эксперт, к которому обратились исследователи, не смог с уверенностью приписать рукопись руке Сирано. Таким образом, вопрос об авторстве остаётся открытым, и потребуются дальнейшие усилия, возможно, привлечение международных специалистов.

Даже если в будущем окажется, что пьеса принадлежит другому автору, её культурная значимость остаётся высокой. "Искусство убеждения" — это новое окно в интеллектуальную, театральную и политическую атмосферу Франции середины XVII века. Она отражает влияние античной драмы, философии и литературной моды эпохи барокко.

Публикация этой пьесы — важный шаг в сохранении и осмыслении литературного наследия. В условиях, когда многие рукописи исчезают в частных коллекциях и становятся недоступными для исследователей, такой прецедент особенно ценен.

Пример с "L'Art de Persuader" — не единичный. В 2021 году были выставлены рукописные стихи Эмили Бронте и единственный сохранившийся экземпляр издания Bay Psalm Book. Эти примеры подтверждают: наша история — это сокровищница, которая ещё не до конца раскрыта.

Именно поэтому исследовательская добросовестность и вовлечённость владельцев рукописей играют решающую роль. Благодаря открытости и сотрудничеству, такие тексты получают вторую жизнь и становятся частью глобального культурного диалога.

"Искусство убеждения" — это не просто комедия с философским подтекстом. Это культурный артефакт, способный переосмыслить вклад Сирано де Бержерака в французскую и европейскую литературу. Независимо от того, окажется ли он её автором, пьеса уже обрела историческую ценность.

Возможно, именно такие находки — неожиданные, таинственные и немного романтичные — и есть лучшие напоминания о том, что литература жива. Она может вынырнуть из небытия, заговорить новым голосом — и снова вдохновить.

Уточнения

Эркю́ль Савинье́н Сирано́ де Бержера́к (фр. Hercule Savinien Cyrano de Bergerac, 6 марта 1619, Париж — 28 июля 1655, Саннуа) — французский драматург, философ, поэт и писатель, один из предшественников научной фантастики (написал два романа о жителях солнечной и лунной поверхностей); гвардеец. Прототип героя пьесы Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак».



Эдмо́н Роста́н (фр. Edmond Eugène Alexis Rostand; 1 апреля 1868, Марсель, Франция — 2 декабря 1918, Париж, Франция) — французский поэт и драматург неоромантического направления.



Джу́лио Мазари́ни (Джу́лио Раймо́ндо Маццари́но, итал. Giulio Raimondo Mazzarino; Жюль Реймо́н Мазаре́н, фр. Jules Raymond Mazarin; 14 июля 1602 — 9 марта 1661) — церковный и политический деятель и первый министр Франции в 1643—1651 и 1653—1661 годах. Фаворит королевы Анны Австрийской.



«Тридцатилетняя война» — историографическое название ряда военных конфликтов в Священной Римской империи германской нации и Европе вообще, продолжавшихся с 1618 года по 1648 год, и затронувших в той или иной степени практически все европейские страны (регионы) и государства.



Э́мили Джейн Бро́нте (англ. Emily Jane Brontë) (30 июля 1818, Торнтон, Уэст-Йоркшир, Великобритания — 19 декабря 1848, Хоэрт, там же) — английская писательница и поэтесса, средняя из трёх сестёр Бронте.



Либертини́зм (ново-лат., от лат. lībertīnus — вольноотпущенник), также употребителён термин либертина́ж (фр. libertinisme, libertinage) — название нигилистической философии, отрицающей принятые в обществе нормы (прежде всего этические, моральные и нравственные).

