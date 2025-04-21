Трагедия, предательство и борьба: как Кахина изменила ход истории Северной Африки

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На фоне суровых горных хребтов Ореса восседает на коне девушка, которую арабы называют аль-Кахина, а берберы — Дахия. Она возвышается не только как предводительница, но и как символ сопротивления.

Фото: commons.wikimedia by Numide05, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/ статуя Дакии аль-Кахины, Хеншела, Алжир

"Подобно тому, как у древних германцев, женщины у берберов пользовались высоким и своеобразным почитанием, доставившим им почётную роль жриц и пророчиц, - свидетельствовал немецкий востоковед Август Мюллер. - Имя её не дошло до нас; арабы зовут её просто "вещунья" (аль-Кахина)".

Образ девушки-воительницы, с копьём в руке, развевающимися чёрными волосами и непоколебимым взглядом, прочно закрепился в исторической памяти. Её решимость отражалась в каждом жесте — от начертанных на земле планов до мощных речей, вдохновлявших её армию перед битвой. Поэты в строю распевали стихи, барабаны возвещали начало сражения, и, словно единый организм, войско шло в бой под её командованием.

От воительницы к символу эпохи

Став королевой Ореса в 17 лет после смерти своего отца Табета, Кахина не только возглавила берберское сопротивление, но и превратилась в символ независимости. Её имя вошло в историю VII века как личности, бросившей вызов арабо-мусульманскому завоеванию Северной Африки, начавшемуся после смерти пророка Мухаммеда. Во время правления халифа Абд аль-Малика, стремившегося утвердить власть Омейядов в Магрибе, её героизм и полководческие способности стали последним бастионом свободы берберских земель.

Сила, прозорливость и трагедия

Некоторые критикуют её за политику выжженной земли и за то, что она усыновила Халида ибн Язида, который втайне сохранил верность наместнику Омейядов Хасану ибн ан-Нуману и готовился предать Кахину.

Когда Хасан ибн ан-Нуман захватил Карфаген в 698 году, воины Кахины оставались последним крупным препятствием на пути исламской экспансии. Согласно хроникам, Кахина обладала паранормальными способностями — предвидеть действия врага, будто сама судьба подсказывала ей следующий ход. В одном из сражений ей удалось пленить восемьдесят противников.

Предательство и последний бой

Усыновление Халида вызвала непонимание среди её окружения, а предложенная воительницей суровая тактика превратить пространства у подножия гор в пустыню, чтобы лишить арабов продовольствия и пристанища, лишили Кахину единства в рядах армии. Как писал Мюллер, пять блистательно одержанных побед не давали им повода для подобных жертв, многим казалось это годится лишь в случае поражения. Внутренние распри и предательство стали фатальными.

В 702 или 703 году армия Омейядов нанесла решающий удар. Согласно преданию, Кахина предпочла смерть плену, завещав сыновьям отправиться в лагерь арабского военачальника, принять ислам и сохранить свои жизни. Так завершилась земная история царственной пророчицы, но началась её бессмертная легенда.

Между мифом и историей: кем была Кахина на самом деле?

С течением веков образ Кахины многократно трансформировался. Её описания варьируются от исторически точных до откровенно мифологических. Историк Ибн Хальдун сыграл ключевую роль в систематизации данных о ней, изображая её как харизматичного лидера, объединившего берберов, арабов и христиан.

Однако уже в XIX веке историки Ибн Дияф и Насири начали переосмысливать её образ, избавляясь от элементов, сочтённых чрезмерно мистическими — таких как дар прорицания — но сохраняя канву её сопротивления и трагической гибели.

Кахина — Жанна д'Арк Магриба?

В XX веке Кахину начали сравнивать с Жанной д'Арк. Она стала символом берберского самосознания и борьбы за независимость, фигурой, вдохновляющей националистов и феминисток. Некоторые считают её героиней, другие — удобным политическим мифом.

Со временем легенда о Кахине претерпела изменения, противоречащие первоначальным сообщениям, в частности, сообщениям историка и философа Ибн Хальдуна, сыгравшего решающую роль в передаче её истории. Опираясь на объективные источники, он раскрыл историческую личность, символ сопротивления и независимости, которая смогла объединить и повелевать различными племенами среди берберов, а также арабами и христианами.

Учёные спорят о роли женщины в патриархальном обществе того времени, однако профессор Мехди Гуиргате из Университета Бордо-Монтень подчёркивает: "Матрилинейность играла ключевую роль среди берберов, и именно это позволило женщине занять столь высокое положение". Вероятно, Кахина воплощала коллективное руководство, а не одиночную фигуру, а сражения приписаны ей символически, как лидеру народа.

История, которая формирует будущее

Кахина — фигура, разделяющая и объединяющая одновременно. Для одних она — героиня, для других — спорный миф. Но одно остаётся неизменным: она символизирует силу, сопротивление и борьбу за идентичность. Слова, приписываемые ей перед последней битвой, — Ан-неррез валь-ан-некну ("сломаемся, но не согнёмся") — стали лейтмотивом местного эпоса. Её история напоминает: женщины играли решающую роль в истории, даже если хроники порой старались об этом умолчать.

Уточнения

Дакия аль-Кахина (Дахия или Дхабба) — царица берберско-иудейского княжества в северной Африке в период арабских завоеваний. Дата рождения и обстоятельства смерти неизвестны.



Ма́гриб (араб. الْمَغْرِب‎ [maɣrib] — «закат, запад»; бербер. ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ Tamazɣa; исп. Magreb; фр. Maghreb) — название, данное средневековыми арабскими моряками, географами и историками странам Северной Африки, расположенным к западу от Египта.



Оре́с — горный массив на северо-востоке Алжира, часть Атласских гор.



Абуль-Валид Абдул-Малик ибн Марван аль-Умайя (араб. عبد الملك بن مروان‎; 646—705 годы) — 5-й халиф Омейядского халифата.



Язи́д I ибн Муа́вия ибн Абу Суфья́н аль-Умави́ аль-Кураши́ (646, Дамаск, Праведный халифат — 11 ноября 683, Дамаск, Омейядский халифат) — второй арабский халиф из династии Омейядов правивший в 680—683 годах и сын Муавии I.



Матрилине́йность (от лат. mater, род. падеж matris — «мать»), счёт происхождения и наследования по материнской линии.



Абу Зейд Абдуррахма́н ибн Мухаммад ибн Хальду́н аль-Ха́драми, более известный как Ибн Хальду́н или Ибн Халду́н (27 мая 1332, Тунис — 17 марта 1406, Каир; 732—808 гг. хиджры) — арабский мусульманский философ, историк, социальный мыслитель.



Фридрих Август Мюллер (нем. Friedrich August Müller, 3 декабря 1848, Штеттин — 12 сентября 1892, Кёнигсберг) — немецкий ориенталист.

