Попытка путча в Венгрии 1956 года по сути стала первой фашистской пробой пера после краха Гитлера

В годы СССР у нескольких тысяч офицеров и солдат запаса в военном билете стояла отметка "участвовал в подавлении фашистского мятежа" в Венгрии. В 1980-е годы их приравняют к ветеранам. Справедливо. Но сегодня мятеж и в НАТО, и в постсоветской России подают, как "восстание за свободу".

Фото: flickr.com by Thomas Depenbusch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Будапешт

Ну, если "свобода" — это растерзанные трупы противников фашизма, гибель невинных мирных жителей от озверевших террористов ЦРУ и агентов Гелена, которых сотнями забрасывали на территорию Венгрии, тогда сегодня действительно что-то изменилось в нашем мире.

Надо отметить, что разгул терроризма и садизма венгерских фашистов был быстро подавлен. Но наша кровь всё-таки пролилась. В этом была заслуга и бойцов Советской армии, которая на то время была лучшей в мире, и опыт наших офицеров, многие из которых ещё недавно дрались с гитлеровцами.

Не поддержали фашистский мятеж, как обычно финансируемый извне, и сами венгры. Ни рабочий класс, ни крестьяне не принимали участие в этой вакханалии. Рабочие сами сражались против фашистов в рядах боевых дружин.

Осталась в стороне от помощи мятежникам и армия. А тех, кто поддался на шантаж радиоголосов, даже при нейтралитете, просто уничтожали. Время было военное. Не до игр. Заложниками игр западных спецслужб, как обычно, стала молодёжь из буржуа. Даром.

В гитлеровской Германии НСДАП и СС, в Венгрии — "Скрещенные стрелы"

Уроки "свободного восстания" в Венгрии пошли на пользу НАТО. Там покончили с попытками военного свержения неугодных режимов в Европе. Поняли, что это слишком дорого. Зато увеличилось число операций пронацистской организации НТС по "моральной" обработке граждан стран Организации Варшавского договора, ежегодные миллионы стали закладывать на идеологические диверсии.

Да и сама политическая расстановка к 1960 году изменилась, а кривая отношений к венгерским событиям, несмотря на истерику местных СМИ, даже у обывателей в странах НАТО пошла резко вниз.

Уже через несколько лет после подавления фашистского мятежа в Венгрии, американец Деннис Айзенберг в своём очерке "Венгерские фашисты и западные демократии" писал:

"После мятежа 1956 года многие венгерские политические деятели нашли убежище в самых разных странах мира. Особенно в Северной Америке. Лишь некоторое время спустя там убедились, что многие из них фашисты.

Соседней Канаде они доставили много неприятностей, в частности, организовывая демонстрации в Монреале, где кричали: "Гитлер возвращается! Мы — бойцы свободы!"

Венгерские фашисты под надзором ЦРУ сразу же после 1945 года совместно с другими последователями адмирала Хорти, обосновавшимися в Южной Америке, Австралии и ФРГ, в течение десятилетий проводили не только пропагандистскую работу против России, а также вели антисемитскую пропаганду. Опыт в годы сотрудничества с нацистской Германией у хортистов был огромный.

К тому же, как и нынешние афганцы, многие эмигранты кроме войны и убийств больше ничего и не умели делать. Неслучайно в ходе террористической операции против президента Франции де Голля в Пти Калмар в августе 1962 года среди 14 местных нацистов трое были венграми: Ласло Варга, Лайош Мартон и Дьюла Шари.

Свои истоки террористы прекрасно помнили. Уже с конца 1920-х годов в Венгрии установился профашистский тоталитарный режим. Диктором стал адмирал Хорти, который поначалу был адъютантом императора Франца-Иосифа, а закончил Первую мировую войну командующим венгерскими ВМС (на озере Балатон). Был ставленником богатой военной аристократии и прокатолических кругов. Хотя сам протестант. Тогда же был объявлен террор против любого сопротивления, от левого до демократического. С оправдательными приговорами было туго.

Тогда же справа от Хорти и зародилась фашистская организация "Скрещенные стрелы". Над эволюцией которой и сегодня историки ломают свои копья. А как её подать? Всё просто, как эпигонство гитлеровской НСДАП. Ведь и создавалась она не без помощи геноссе из Берлина. В 1935 году Ференц Салаши объявил о создании своего движения, куда входили армейские офицеры. Понятно, что националистического. Тогда их было в Европе немало.

И после пары поездок в 1936 году в Германию он прояснил свою позицию — "освобождение рабочего класса от цепей марксизма". Уже к 1938 году салашисты хвастались, что скоро возьмут верх в Венгрии. К этому времени она стала соседом Германии, после захвата Гитлером Австрии.

События в Будапеште стали шоком для ЦРУ

Хорти не хотелось отдавать власть каким-то проходимцам, к тому же основная масса населения была недовольна криминальными выходками местных штурмовиков, и Салаши на три года сажают за решетку. Их не вешали, но на время придерживали на будущее.

К тому же "Скрещенные стрелы" уже к началу Второй мировой войны даже пробились в парламент. Экстремистские фашистские группировки вкупе получили 29 процентов голосов. Ведь, как и Гитлер, они проповедовали расовое превосходство и стремление завоевать жизненное пространство. Не важно где, в СССР, в Чехословакии или Югославии. Ну, где удастся. Как результат — Венгрия успешно выступила соагрессором Германии в нападении на Советский Союз.

И именно Салаши накануне своей агонии Гитлер ставит во главе Венгрии — как лидера "правительства народного единения".

А в марте 1944 года немцы оккупировали всю небольшую территорию Венгрии. В октябре советские войска вступили на территорию мадьяр. Хорти предпринял фальшивый маневр, заявляя о выходе страны из войны. Это был промах нашего руководства, которое поверило адмиралу, и который обойдётся нам в десятки тысяч погибших офицеров и бойцов. Врагам, которые занимались на территории СССР террором и убийствами, верить нельзя.

Как результат, Гитлер смещает Хорти и ставит на его место Салаши, который формирует несколько дивизий по примеру СС. Хотя конец 1944 года считается крахом марионеточного режима, немецкие войска будут разгромлены на территории Венгрии только в феврале 1945 года. Хорти повезло, он выступил на Нюрнбергском процессе и отправился к своему другу, диктатору Салазару, в Португалию. Здесь тихо и умер, не дожив до 90 лет. Салаши не повезло. Его вздернули по-венгерски. Попросту задушили на коротком столбе.

Но многие члены "стрел" сумели удрать от Советской армии. В первую очередь их приютила Западная Германия (а позже и США), где появились организации типа "Венгерский совет защиты родины" или "Движение ветеранов войны за свободу Венгрии и США". Многие из них попали в спецслужбы НАТО, их начали забрасывать с диверсионными заданиями "на родину".

Были и другие организации хортистов и салашистов, которые к 1956 году активно ездили по "демократическим" странам, где искали финансовую и вооружённую поддержку. И где бывших коллег-фашистов было еще немало: Испания, Италия, даже Тайвань Чан Кайши. В круг их внимания попадал и римский Ватикан. Но денег практически никто не давал. 1945 год ещё никто не забыл. Не хотели рисковать.

Поэтому нет ничего удивительного, что первая фашистская проба НАТО состоялась именно в Венгрии. Сюда, накануне мятежа, через австрийскую границу и начался переход разными путями хортистов и салашистов. Причём это происходило накануне вывода советских войск из Австрии. А сам Хорти, зная о намечаемых "событиях", будучи глубоким стариком, изъявил из Лиссабона о своём желании снова взять власть.

Но, затащив радикальную молодежь, а также недовольных мешочников и спекулянтов в ряды салашистов, и обрекая их на гибель, финансируя ряды убийц и погромщиков, ЦРУ не учло время и место. Сегодня, судя по Украине, их время пришло.

Уточнения

Ве́нгрия (венг. Magyarország [ˈmɒɟɒrorsaːɡ], дословно: «Страна венгров, венгерская страна» — magyar (мо́дёр) «венгерская» и ország (о́рсаг) «страна») — государство в Центральной Европе. В период с 1989 по 2011 годы страна официально называлась Венге́рская Респу́блика (Magyar Köztársaság, Мо́дёр Кёзтаршошаг), но с 1 января 2012 года вступила в силу новая конституция Венгрии, официально утвердившая сокращённое наименование государства — Ве́нгрия (Magyarország).



Центра́льное разве́дывательное управле́ние США (ЦРУ; англ. Central Intelligence Agency; CIA) — независимое агентство Федерального правительства США, основной функцией которого является сбор и анализ информации о деятельности иностранных организаций и граждан.



Ми́клош Хо́рти витязь На́дьбаньяи (венг. vitéz nagybányai Horthy Miklós, нем. Nikolaus von Horthy und Nagybánya; 18 июня 1868, Кендереш, Яс-Надькун-Сольнокский комитат, Австро-Венгрия — 9 февраля 1957, Эшторил, Португалия) — правитель (регент) Венгерского королевства в 1920—1944 годах, вице-адмирал.

