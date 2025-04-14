Десять лет после войны: что скрывают архивы ЦРУ о последнем дне Гитлера — шокирующие детали

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Хотя официальная версия смерти Адольфа Гитлера в бункере рейхсканцелярии 30 апреля 1945 года остаётся общепринятой, рассекреченные документы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США показывают, что американские спецслужбы не спешили ставить в этом деле точку.

Фото: commons.wikimedia.org by Неизвестный автор Адольф Гитлер

На протяжении как минимум десятилетия после войны ЦРУ и другие разведывательные структуры продолжали рассматривать возможность того, что лидер нацистской Германии смог покинуть Европу и скрыться в Южной Америке.

Файлы, охватывающие период с 1945 по 1955 год, были проанализированы журналистами The Washington Post. В этих материалах — десятки отчётов, свидетельствующих о том, что в послевоенной неразберихе вполне серьёзно рассматривалась вероятность побега фюрера.

Одним из самых примечательных эпизодов стал доклад военного министерства США от 1945 года, в котором упоминался спа-отель в аргентинском городке Ла-Фальда. Это место, согласно информации, якобы было подготовлено как убежище для Гитлера. Владельцы гостиницы были убеждёнными сторонниками нацистов, ещё с 1920-х годов они активно жертвовали деньги в фонд НСДАП.

Среди материалов — и отчет от октября 1955 года, где содержится фотография человека, замеченного в Колумбии, которого некоторые считали самим Гитлером. Мужчина назывался непривычным для немецкого уха именем Adolf Schrittelmayor. В документе утверждалось, что Адольф Шриттельмайор вскоре отбыл из Колумбии в Аргентину. ЦРУ начало краткое расследование личности этого человека, но вскоре закрыло дело, не найдя убедительных доказательств.

Во внутренней записке агентства подчёркивалось, что серьёзных оснований считать Гитлера живым не было, но учитывая масштаб нацистских подпольных сетей бегства, такие сигналы deemed worthy of follow-up — "заслуживали внимания".

На фоне всё большего интереса к нацистским беглецам аргентинское правительство также начало рассекречивание своих архивов. По оценкам историков, до 10 тысяч военных преступников сбежали из Европы по тайным маршрутам, известным как Rattenlinien — "крысиные тропы", и почти половина из них нашла убежище именно в Аргентине.

Известные нацисты вроде Адольфа Эйхмана — ключевого организатора холокоста — и Йозефа Менгеле, врача из Освенцима, действительно оказались в Южной Америке. Эйхмана в 1960 году захватили агенты израильской разведки и доставили в Иерусалим, где он предстал перед судом. Менгеле же, избежав ареста, благополучно скончался в Бразилии в 1979 году.

За шесть лет до публикации документов ЦРУ Федеральное бюро расследований (ФБР) также рассекретило серию докладов. Один из них — от анонимного источника, который утверждал, что помогал организовать бегство Гитлера и группы приближённых из Европы.

По его словам, через 17 дней после падения Берлина двое немецких подводных лодок доставили фюрера, двух женщин, врача и нескольких офицеров в Аргентину. По прибытии, по утверждению источника, группу переправили в предгорья Анд, где им было выделено поместье.

Источник также рассказывал, что Гитлер якобы страдал астмой и язвой желудка, а чтобы избежать опознания, сбросил свои знаменитые усики. Ни один из этих фактов не был подтверждён официально, однако само наличие такой информации в бюрократических файлах ФБР показывает, что вопрос о выживании Гитлера долго оставался открытым в умах аналитиков.

Теория о том, что Гитлер смог спастись, неоднократно становилась предметом обсуждения в СМИ и документальных проектах. С 2015 по 2018 год на History Channel выходил телесериал "Hunting Hitler" — "Охота на Гитлера", основанный на данных ЦРУ, ФБР, МИ-6 и других разведслужб. Создателями выступили бывшие сотрудники разведки, в том числе Боб Бэр и Джон Ченчич.

Тем не менее, большинство профессиональных историков считают эти версии ненаучными. Немецкий исследователь Антон Иоахимсталер в книге "Конец Гитлера" воспроизвёл подробную реконструкцию последних часов фюрера. По его данным, Гитлер и его супруга Ева Браун покончили с собой 30 апреля 1945 года: сначала Ева отравилась, а Гитлер выстрелил себе в голову из пистолета калибра 7,65 мм. Эти сведения подтверждаются воспоминаниями камердинера Гитлера Хайнца Линге, а также материалами вскрытия.

Судебное признание смерти Адольфа Гитлера было оформлено лишь в 1956 году — спустя более десяти лет после войны.

Судья Стефанус тогда заявил: "Не может быть ни малейшего сомнения в том, что Гитлер покончил с собой в бункере 30 апреля 1945 года".

Почему же, несмотря на официальные документы, признания свидетелей и отчёты о вскрытии, миф о выживании Гитлера продолжает жить? Ответ, похоже, кроется не только в холодной войне и политической паранойе. Тайна, недоговорённость, эмоциональная неудовлетворённость "финалом" зла — всё это подпитывает народное воображение.

Непоколебимая жестокость и масштаб преступлений нацистского режима породили желание в массовом сознании, чтобы возмездие было не только юридическим, но и личным, наглядным. Смерть в бункере, скрытая от глаз, казалась слишком "удобной". Отсюда — место для домыслов, мифов и поисков.

Уточнения

«Крысиные тропы» (от англ. rat lines) — термин, бывший в ходу среди американских спецслужб для обозначения системы маршрутов бегства нацистов и фашистов из Европы в конце Второй мировой войны. Эти маршруты вели главным образом в Южную Америку, в частности в Аргентину, Парагвай, Бразилию, Чили.



Ла-Фа́льда (исп La Falda) — город в департаменте Пунилья аргентинской провинции Кордова. Город расположен за 78 км от Кордовы и 800 км от Буэнос-Айреса. Является курортным городком горного региона Сьеррас-де-Кордова.



Антон Иоа́химсталер (нем. Anton Joachimsthaler; род. 1930[…], Врхлаби, Трутнов) — немецкий историк. Известен благодаря исследованиям раннего периода жизни Адольфа Гитлера.



Хайнц Ли́нге (нем. Heinz Linge, 23 марта 1913, Бремен — 9 марта 1980, Гамбург) — камердинер Адольфа Гитлера, оберштурмбаннфюрер СС.

