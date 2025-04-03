Что продавали в СССР из-под полы и почему это было дефицитом?

В Советском Союзе официально "всё было для народа", но в реальности магазины часто пустовали, а за многими товарами приходилось стоять в очередях или искать "нужных людей".
То, что гражданам нельзя было купить свободно, продавалось "из-под полы" — тайно, с рук, за большие деньги или "по блату".
А что же в СССР продавали "из-под полы"? Давайте вспомним.
1. Импортные джинсы и одежда
Стоили эти вещи в 5-10 раз дороже официальных цен, однако были признаком "стиля".
Почему в Союзе был дефицит?
Советская промышленность не производила модную и качественную одежду. Импорт ограничивали, чтобы "не развращать" граждан западным стилем жизни. Большинство граждан довольствовалось так называемым ширпотребом — товарами "широкого потребления".
2. Музыка и пластинки
Почему был дефицит?
Советская цензура. Музыка считалась идеологически опасной, западную запрещали, а подпольную распространяли через "самиздат".
3. Дефицитные продукты
Почему был дефицит?
Нехватка качественного снабжения, плановая экономика, бардак в логистике и коррупция. Лучшие продукты часто "уходили" к начальству и "по блату".
4. Косметика и парфюмерия
Почему был дефицит?
Советская косметика была некачественной, а импорт ограничивали. Эти товары шли только "по блату" или спекулятивно.
5. Техника и электроника
Почему был дефицит?
Импорт почти не поступал в свободную продажу, а советская техника производилась в ограниченных количествах и "утекала" в специализированные магазины и "для своих".
"Из-под полы" в СССР продавали всё, что было качественным, красивым, вкусным и западным — от колбасы до джинсов и музыки. Это было частью большой неформальной экономики, которая существовала параллельно с официальной системой и спасала людей в условиях тотального дефицита.
Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?