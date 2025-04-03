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Дмитрий Плотников

Что продавали в СССР из-под полы и почему это было дефицитом?

3:34
Наследие » Советское наследие

В Советском Союзе официально "всё было для народа", но в реальности магазины часто пустовали, а за многими товарами приходилось стоять в очередях или искать "нужных людей".

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Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rokotov_and_Finberg_Jeans_brand_Rokotoff.jpg by ALIZIER
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То, что гражданам нельзя было купить свободно, продавалось "из-под полы" — тайно, с рук, за большие деньги или "по блату".

А что же в СССР продавали "из-под полы"? Давайте вспомним.

1. Импортные джинсы и одежда

  • Модная "джинса" Levi's, Wrangler, Montana — мечта советской молодёжи.
  • Любые кроссовки, футболки и куртки с иностранными лейблами и надписями.

Стоили эти вещи в 5-10 раз дороже официальных цен, однако были признаком "стиля".

Почему в Союзе был дефицит?

Советская промышленность не производила модную и качественную одежду. Импорт ограничивали, чтобы "не развращать" граждан западным стилем жизни. Большинство граждан довольствовалось так называемым ширпотребом — товарами "широкого потребления".

2. Музыка и пластинки

  • Записи модных западных групп The Beatles, ABBA, Pink Floyd.
  • "Костяные" пластинки — самодельные винилы на рентгеновских снимках.
  • Запрещённые песни отечественных бардов (Визбор, Высоцкий, Галич).

Почему был дефицит?

Советская цензура. Музыка считалась идеологически опасной, западную запрещали, а подпольную распространяли через "самиздат".

3. Дефицитные продукты

  • Колбаса, сыр, кофе, икру, сгущёнку, бананы.
  • Иногда даже обычное мясо или сливочное масло.
 

Почему был дефицит?

Нехватка качественного снабжения, плановая экономика, бардак в логистике и коррупция. Лучшие продукты часто "уходили" к начальству и "по блату".

4. Косметика и парфюмерия

  • Импортные духи французского производства  Chanel, Dior.
  • Японские и польские туши, французские помады.

Почему был дефицит?
Советская косметика была некачественной, а импорт ограничивали. Эти товары шли только "по блату" или спекулятивно.

5. Техника и электроника

  • Видеомагнитофоны, телевизоры "Электроника", японские магнитофоны, фотоаппараты.
  • Позже — дефицит на персональные компьютеры и игровые приставки.

Почему был дефицит?

Импорт почти не поступал в свободную продажу, а советская техника производилась в ограниченных количествах и "утекала" в специализированные магазины и "для своих".

Почему возникал дефицит в СССР?

  • Плановая экономика. Производство определялось "сверху", и никто не ориентировался на реальный спрос.
  • Система распределения. Лучшие товары шли в номенклатурные магазины и спецраспределители.
  • Жёсткая цензура и запреты. Западные товары считались идеологической угрозой.
  • Отсутствие рыночных механизмов. Не было конкуренции, мотивации для производителей и предпринимателей.

Вывод

"Из-под полы" в СССР продавали всё, что было качественным, красивым, вкусным и западным — от колбасы до джинсов и музыки. Это было частью большой неформальной экономики, которая существовала параллельно с официальной системой и спасала людей в условиях тотального дефицита.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Темы ссср дефицит
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