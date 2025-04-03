Что продавали в СССР из-под полы и почему это было дефицитом?

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В Советском Союзе официально "всё было для народа", но в реальности магазины часто пустовали, а за многими товарами приходилось стоять в очередях или искать "нужных людей".

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rokotov_and_Finberg_Jeans_brand_Rokotoff.jpg by ALIZIER Три пениса у одного человека: невероятное открытие в анатомии

То, что гражданам нельзя было купить свободно, продавалось "из-под полы" — тайно, с рук, за большие деньги или "по блату".

А что же в СССР продавали "из-под полы"? Давайте вспомним.

1. Импортные джинсы и одежда

Модная "джинса" Levi's, Wrangler, Montana — мечта советской молодёжи.

Любые кроссовки, футболки и куртки с иностранными лейблами и надписями.

Стоили эти вещи в 5-10 раз дороже официальных цен, однако были признаком "стиля".

Почему в Союзе был дефицит?

Советская промышленность не производила модную и качественную одежду. Импорт ограничивали, чтобы "не развращать" граждан западным стилем жизни. Большинство граждан довольствовалось так называемым ширпотребом — товарами "широкого потребления".

2. Музыка и пластинки

Записи модных западных групп The Beatles, ABBA, Pink Floyd.

"Костяные" пластинки — самодельные винилы на рентгеновских снимках.

Запрещённые песни отечественных бардов (Визбор, Высоцкий, Галич).

Почему был дефицит?

Советская цензура. Музыка считалась идеологически опасной, западную запрещали, а подпольную распространяли через "самиздат".

3. Дефицитные продукты

Колбаса, сыр, кофе, икру, сгущёнку, бананы.

Иногда даже обычное мясо или сливочное масло.

Почему был дефицит?

Нехватка качественного снабжения, плановая экономика, бардак в логистике и коррупция. Лучшие продукты часто "уходили" к начальству и "по блату".

4. Косметика и парфюмерия

Импортные духи французского производства Chanel, Dior.

Японские и польские туши, французские помады.

Почему был дефицит?

Советская косметика была некачественной, а импорт ограничивали. Эти товары шли только "по блату" или спекулятивно.

5. Техника и электроника

Видеомагнитофоны, телевизоры "Электроника", японские магнитофоны, фотоаппараты.

Позже — дефицит на персональные компьютеры и игровые приставки.

Почему был дефицит?

Импорт почти не поступал в свободную продажу, а советская техника производилась в ограниченных количествах и "утекала" в специализированные магазины и "для своих".

Почему возникал дефицит в СССР?

Плановая экономика. Производство определялось "сверху", и никто не ориентировался на реальный спрос.

Система распределения. Лучшие товары шли в номенклатурные магазины и спецраспределители.

Жёсткая цензура и запреты. Западные товары считались идеологической угрозой.

Отсутствие рыночных механизмов. Не было конкуренции, мотивации для производителей и предпринимателей.

Вывод

"Из-под полы" в СССР продавали всё, что было качественным, красивым, вкусным и западным — от колбасы до джинсов и музыки. Это было частью большой неформальной экономики, которая существовала параллельно с официальной системой и спасала людей в условиях тотального дефицита.