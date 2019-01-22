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Автор Игорь Буккер

Борьба с нацистами "крепостями безумия"

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Во время Второй мировой войны в мелководье устья Темзы британские военные возвели престранной конструкции башни, напоминающие домики на сваях, которые предназначались для защиты восточного побережья Великобритании от немецких минных заградителей, предположительно угрожавших лондонским докам.

Борьба с нацистами "крепостями безумия". 397543.jpeg

Капитан шведского грузового судна Baalbeck, шедшего в густом тумане по устью Темзы во второй половине дня 1 марта 1953 года, в последний момент вполне мог увидеть какие-то странные объекты, метров на двадцать пять торчавшие из воды, но остановить судно уже не мог. На полном ходу сухогруз протаранил одну из стальных конструкций, расположенную примерно в шести километрах от восточного побережья Англии.

Колоссы представляли собой металлические боксы размером с двухэтажный дом, каждая из которых была воздвигнута на четырех массивных бетонных опорах. С их крыш зияли жерла пушек. Когда на следующий день туман рассеялся, масштабы бедствия стали видны невооруженным глазом даже с побережья. На горизонте маячил поврежденный британский форт Нор, лишившийся двух башен из семи.

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Произошедшая катастрофа ясно показала, что планам Великобритании по обороне воздушного пространства страны нанесен серьезный удар. Совместный проект британской армии и флота, осуществляемый в пятидесятые годы прошлого века, в самом начале холодной войны, предполагал создание десятков морских крепостей вокруг Британских островов для защиты всех стратегических портов и судоходных каналов.

Вне всякого сомнения, британское адмиралтейство полагалось на действенность своей противовоздушной обороны в чрезвычайных ситуациях. Стальные гиганты, словно сошедшие со страниц фантастических книг, с момента своего возникновения предназначались для противодействия гитлеровскому вермахту.

Немецкий флот — кригсмарине — с самого начала Второй мировой войны угрожал безопасности Соединенного Королевства, ахиллесовой пятой которого было судоходство. Ежедневно около 2500 транспортных судов бороздили воды Мирового океана, доставляя в Англию разнообразные товары.

Даже товары собственного производства британцы предпочитали перевозить почти исключительно по морю — из одного уголка страны в другой. Чаще всего пользовались маршрутом, пролегающим вдоль восточного побережья Владычицы морей. Угроза этому "спасательному кругу", или "дороге жизни", возникла через пару недель после начала объявления войны.

Немецкие эсминцы неустанно закладывали мины у восточного побережья Англии и в самом устье Темзы. За первые месяцы войны было потоплено более сотни грузовых судов с товарами, необходимыми для фронта. Ситуация еще более усугубилась с середины ноября 1939 года, когда немцы стали сбрасывать свой смертоносный груз с воздуха. В результате британское морское торговое судоходство практически было парализовано.

Тральщики-искатели использовались, без преувеличения, в режиме "нон-стоп", но результат был почти нулевым. Большинство потерь было трудно объяснить. По всей видимости, английские моряки не могли обнаружить и обезвредить все поставленные немцами мины, особенно нового образца. Глава британского адмиралтейства Уинстон Черчилль распорядился любой ценой получить образцы нового секретного оружия немцев.

Как часто случается, помог случай. Ночью 22 ноября 1939 года лучи прожекторов высветили силуэт бомбардировщика "Хейнкель", с которого на парашюте опустился неизвестный объект. Эксперты опознали в нем магнитную мину. И хотя британцы теперь доподлинно знали, что именно представляет опасность для их транспортных судов, опасность для судоходства в целом не миновала.

Между постановщиками мин и саперами, между учеными и инженерами, которые разрабатывали новые типы мин, началось соревнование. Шанс не наткнуться на дрейфующую смерть британское адмиралтейство увидело только в уничтожении минных заградителей кригсмарине или, по крайней мере, в невозможности дать им подойти близко к восточному побережью Англии.

В это время в военном ведомстве трудился инженер-строитель, который долгое время ломал голову над тем, как предотвратить германское вторжение на родной остров. Архитектор ГайМаунселл первоначально работал в адмиралтействе над разработкой конструкций для пилотируемых подводных аппаратов. Надежно стоящие на якоре, эти подобия батискафов должны были располагаться вдоль побережья Англии и отслеживать все движения противника, как на воде, так и под водой.

Однако историкам Второй мировой войны по-прежнему непонятно, были ли эти тыквообразные создания в духе Хэллоуина оригинальным проектом британского адмиралтейства или плодом коллективного разума разных министерств и ведомств.

Первоначальный проект Маунселла по недопущению немецких минных заградителей в устье Темзы предусматривал создание прибрежной плавучей платформы, своей формой и габаритами напоминавшей Триумфальную арку в Париже. Адмиралтейство приняло проект с некоторыми изменениями.

Военные чины выставили условие, что это должен быть плавающий понтон на двух полых железобетонных башнях, каждая из которых имела бы семь метров в поперечнике. В семиэтажных башнях предполагалось разместить 120 человек гарнизона, имеющего в своем распоряжении склады с вооружением и питанием. Наверху находилась платформа с двумя 3,7-дюймовыми зенитными орудиями и двумя шведскими 40-миллиметровыми зенитными орудиями Bofors.

8 августа 1940 года началась битва за Англию. В этот день главнокомандующий люфтваффе Герман Геринг отдал приказ об операции Adlerangriff ("Орлиный налет"). Силы Третьего воздушного флота под командованием фельдмаршала Хуго Шперле должны были уничтожить Королевские военно-воздушные силы и подготовить вторжение в Великобританию. С февраля по май 1942 года в 6—12 милях от побережья Британии были установлены четыре 4500-тонных конструкции высотой 33 фута. После затопления понтонов конструкция крепко села на морское дно, и гарнизон заступил на вахту.

Параллельно с этим так называемым проектом Naval Sea Forts Маунселл в начале 1941 года получил заказ на проектирование объекта ПВО в бухте реки Мерси, недалеко от Ливерпуля. Из-за сложностей с грунтом в этих местах хитроумный разработчик избрал другую модель. На железобетонное основание, выполненное в виде рамки, он предложил поставить четыре полых железобетонных опоры по 90 сантиметров в диаметре, на которые должны были водрузить двухэтажный стальной куб с основанием одиннадцать на одиннадцать метров.

Условия жизни на искусственных островах были крайне тяжелые. Порой в тесное пространство морской крепости набивалось до 265 человек. Теснота и оторванность от большой земли были невыносимы, особенно это чувствовалось в бетонных надолбах Naval Sea Forts. Покуда офицеры с относительным комфортом проживали в верхней части строения, где было больше света и имелось отопление, рядовой состав проводил ночи в казармах под самой поверхностью воды.

Бойцы окрестили свое место службы Fort Madness — "крепостью безумия". В вынужденные часы досуга психологи рекомендовали им заниматься живописью, вязанием или что-нибудь мастерить. В течение шести недель они несли службу на плавучей крепости, потом на десять дней отправлялись на сушу. Многие из служивых стали пациентами психиатрических клиник.

В конце войны британские генералы подвели итог и поразились. За три года боевых действий, учитывая, что уже начиная с 1944 года активность немцев в этом районе значительно снизилась, хотя и до того не была чрезмерно высокой, "крепостники" сбили 22 вражеских самолета, 30 ракет V1 и потопили один быстроходный катер. Использование фортов в устье реки Мерси представляло еще большую трудность из-за их расположения на песчаной отмели, в результате чего опоры постоянно погружались в морское дно. Они стали представлять угрозу для морского судоходства, и в 1948 году адмиралтейство решило их полностью демонтировать.

В конце 1954 года на Nore Army Fort произошла очередная авария, и чины адмиралтейства решили провести в 1956 году на всех фортах технические ремонтные работы. В последний раз внимание общественности к морским крепостям было привлечено в шестидесятые годы прошлого столетия, когда на одной из платформ нашла пристанище британская пиратская радиостанция.

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Темы Англия история Германия крепости Великобритания Вторая мировая война
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