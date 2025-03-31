Когда-то фестивали молодёжи и студентов заставляли наших врагов менять планы 

Кто помнит, а некоторые даже не слышали об этом — с конца 40-х годов прошлого века в мире проводились фестивали молодёжи и студентов. Это были действительно мировые молодежные форумы мирового значения. Здесь нередко встречалась и спорила молодёжь разного цвета кожи, разного вероисповедания, разных идеологических воззрений. Бедные и богатые. Это было интересно, полезно и познавательно.
И слово "дружба" не была пустым словом. Фестиваль 1957 года в Москве. Сегодня его десятилетия пытаются подать в стиле "жёлтой прессы" — русские увидели Запад. Нет, это Запад увидел в первый раз русских, которых от них скрывала западная пропаганда. Увидел и восхитился добрым улыбкам, восстановленным после страшной войны городам. И надо ли говорить, какой пример африканской и азиатской молодёжи, которая боролась против колонизаторов, дала советская молодёжь?
Последний фестиваль прошёл в Москве в годы перестройки. В 1985-м. Прошёл никем не замеченный и никому не интересный. Да и молодежное движения по объективным причинам пошло на убыль. Кто сюда приезжал, было загадкой. Изменились и наши ценности. Правда, моя знакомая из Узбекистана подцепила тогда здесь молодого дежурного сотрудника КГБ, став москвичкой и сытно уйдя на пенсию через десятилетия после госслужбы. Наверное, единственный человек, который этот фестиваль запомнила на всю жизнь.
И всё же фестивали молодёжи и студентов прошлого всегда были большим событие. Тем более, если одни говорили о "мире и дружбе", другие — о реваншизме, нацизме и милитаризме. Время показало, что "мир и дружбу" пересилил нацизм. По крайней мере, сегодня.
Сразу же после победы СССР над гитлеровской Германией в США было разработано пропагандистское пособие по работе с советской молодёжью. В частности, там говорилось, что "искусство правды", это не значит говорить прямую ложь. Надо избирать, то, что требуется. Подмешивать полуправду или полуложь, которую хочет услышать аудитория.
Сегодня времена другие, и во всем мире среди молодежи идет лишь пропаганда наживы и насилия. Мы не исключение, стоит только посмотреть наши новостные порталы и ТВ.
Полвека назад во многих странах молодежь, несмотря на репрессии, порой грозящие их жизни, принимала активное участие в социально-экономической и политической жизни. А это не только классовая, но и борьба против колониализма.
Сегодня это подменяется религиозной рознью, неонацизмом, которые на поверку оказываются банальным криминальным бандитизмом. Но за это кто-то платит, погибают сотни тысяч людей, а страны, которые еще недавно гордились своей историей, летят в тартарары.
Проблемы молодежи никого не волнуют. Хотя даже в годы так называемой сексуальной революции в США и Европе этим были озабочены все правительства. Министр здравоохранения Англии еще в 1966 году был возмущен количеством незаконнорожденных детей, а ведь в приютах за них надо было раскошеливаться. В США шёл массовый отказ молодых людей идти в армию — бежали в Канаду или Европу.
Может быть, поэтому после Вьетнамской войны там решили перейти на контрактную службу. Благо, что деньги на это нашлись. А также массовая безработица, которая всегда толкает молодежь в ряды криминала, проституции. Молодые становятся наркоманами или попросту спиваются.
В годы СССР это был конёк в плане борьбы с НАТО. Неслучайно своя молодёжь была в центре внимания НАТО. Тот же генерал Норстад, глава НАТО в Европе, подчёркивал:
"Нам не безразлично, в каком духе воспитывается подрастающее поколение, на чьей стороне окажется молодежь в решающий для судеб мира момент".
Он не дожил до 1991 года. Но благодаря прогнившему коррумпированному режиму последнего десятилетия СССР, его последователям сегодня проще "работать" с молодёжью. Прежние лозунги "о мире и демократии" перешли на ниву религиозного фанатизма и неонацизма.
Уже в 1960-е годы в НАТО был создан специальный комитет при департаменте по вопросам информации и культуре. Конечно, главными были "пропаганда западного образа жизни" и "противостояние советской пропаганде". Их можно было понять, в конце 1950-х годов в английском обзоре европейских армий, советский молодой боец ставился на первую степень по патриотизму, военной выучке и любви к своей стране. Тогда Советскую Россию никто не смел трогать. У нас была могучая армия, авиация и флот.
В НАТО уже с началом первых фестивалей разрабатывались подрывные планы и другие "мероприятия". Но и время было другое, НАТО гнали из Африки, Ближнего Востока и Юго-восточной Азии. А примером для многих зарубежных патриотов был именно Советский Союз. КНР — это отдельная тема, на которой потом разумно построят свою политику США. Действительно, кто только за последние десятилетия не называл себя "коммунистической" страной. А уж "демократических" и "свободных" и не сосчитать.
На Западе всё делалось кондово, грубо, гестаповскими методами. Как, в общем-то, у любых костоломов. Но тогда молодёжь прошла огонь и воду и всё преодолевала. В 1951 году ряду европейских делегаций закрыли путь в Берлин полицейские кордоны и американские оккупационные войска. В 1959 году уже в Вене провокаторы НАТО пытались сорвать фестиваль, используя формуляры ЦРУ: "провоцировать критические выступления, дискредитировать фестиваль не только в глазах правительства, но и перед общественным мнением".
На срыв фестиваля в Хельсинки в 1962 году НАТО ещё в 1960 году выделило более 300 тысяч долларов. Сколько в Финляндии оставалось русофобов, воспитанных гитлеровской пропагандой, можно только догадываться. Но пресса замалчивала фестиваль, здешний президент его не посетил, а на встречах молодёжи нередко в духе гитлеровских штурмовиков конца 1920-х наследники "белофиннов" выпускали крыс. Но многие из ребят, которые ехали на фестиваль и нередко стояли под дулами автоматов, преодолевали и эту гадость.
Накануне X фестиваля в ГДР в 1973 году в НАТО также разрабатывались программы для дискредитации молодёжного форума. Шли угрозы, были нападения на активистов молодежных европейских организаций. А это не только левые организации, но и религиозные, профсоюзные. Этих активистов пытались стравить в прессе и на ТВ, распространяя о них ложь.
Наши противники шли проторенной дорожкой, истоки которой можно найти еще в 1949 году. Наравне с основанием организации всемирного фестивального движения молодежи и студентов в только что родившемся блоке НАТО уже бюджетной строкой заложили "Всемирную ассамблею молодёжи" в Брюсселе. Раскол молодёжному движению был положен.
В первую очередь внимание уделялось моральному состоянию армейской молодёжи. В той же Бельгии особая группа изучала моральный дух армии и жандармерии, не давая здесь распространиться "подрывным" идеям. Главными помощниками были выходцы из обеспеченных семей буржуа и молодые офицеры. Не из бедных.
Антирусской пропагандой были широко охвачены и студенты. Генерал США Джеймс Гейвин говорил:
"Не надо забывать и мыслящих людей, не следует забывать студентов университетов".
Вот для активистов НАТО десятки лет назад было выделено несколько миллионов долларов на именные стипендии. Ну и понятно, что издавались в массовом количестве брошюры, книги, проспекты, где воинственный дух НАТО был превыше всего.
К тому же уже в годы 30-летия Победы СССР над Германией эти молодежные организации вкупе со своими предками начали активно принижать роль СССР в разгроме фашизма. Увы, уже после 1991 года и у нас в России таких желающих подбрёхивать развелось в СМИ достаточно.
Но если раньше наших провокаторов оплачивали западные налогоплательщики, то после 1991 года эту обязанность перенесли на граждан РФ, деды которых водрузили красный флаг над Рейхстагом.
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