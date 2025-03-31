Когда-то фестивали молодёжи и студентов заставляли наших врагов менять планы

Кто помнит, а некоторые даже не слышали об этом — с конца 40-х годов прошлого века в мире проводились фестивали молодёжи и студентов. Это были действительно мировые молодежные форумы мирового значения. Здесь нередко встречалась и спорила молодёжь разного цвета кожи, разного вероисповедания, разных идеологических воззрений. Бедные и богатые. Это было интересно, полезно и познавательно.

Фото: flickr.com by FinnishGovernment, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Флаг Нато

И слово "дружба" не была пустым словом. Фестиваль 1957 года в Москве. Сегодня его десятилетия пытаются подать в стиле "жёлтой прессы" — русские увидели Запад. Нет, это Запад увидел в первый раз русских, которых от них скрывала западная пропаганда. Увидел и восхитился добрым улыбкам, восстановленным после страшной войны городам. И надо ли говорить, какой пример африканской и азиатской молодёжи, которая боролась против колонизаторов, дала советская молодёжь?

Последний фестиваль прошёл в Москве в годы перестройки. В 1985-м. Прошёл никем не замеченный и никому не интересный. Да и молодежное движения по объективным причинам пошло на убыль. Кто сюда приезжал, было загадкой. Изменились и наши ценности. Правда, моя знакомая из Узбекистана подцепила тогда здесь молодого дежурного сотрудника КГБ, став москвичкой и сытно уйдя на пенсию через десятилетия после госслужбы. Наверное, единственный человек, который этот фестиваль запомнила на всю жизнь.

На дискредитацию молодёжных фестивалей бюджет НАТО выделял миллионы

И всё же фестивали молодёжи и студентов прошлого всегда были большим событие. Тем более, если одни говорили о "мире и дружбе", другие — о реваншизме, нацизме и милитаризме. Время показало, что "мир и дружбу" пересилил нацизм. По крайней мере, сегодня.

Сразу же после победы СССР над гитлеровской Германией в США было разработано пропагандистское пособие по работе с советской молодёжью. В частности, там говорилось, что "искусство правды", это не значит говорить прямую ложь. Надо избирать, то, что требуется. Подмешивать полуправду или полуложь, которую хочет услышать аудитория.

Сегодня времена другие, и во всем мире среди молодежи идет лишь пропаганда наживы и насилия. Мы не исключение, стоит только посмотреть наши новостные порталы и ТВ.

Полвека назад во многих странах молодежь, несмотря на репрессии, порой грозящие их жизни, принимала активное участие в социально-экономической и политической жизни. А это не только классовая, но и борьба против колониализма.

Сегодня это подменяется религиозной рознью, неонацизмом, которые на поверку оказываются банальным криминальным бандитизмом. Но за это кто-то платит, погибают сотни тысяч людей, а страны, которые еще недавно гордились своей историей, летят в тартарары.

Проблемы молодежи никого не волнуют. Хотя даже в годы так называемой сексуальной революции в США и Европе этим были озабочены все правительства. Министр здравоохранения Англии еще в 1966 году был возмущен количеством незаконнорожденных детей, а ведь в приютах за них надо было раскошеливаться. В США шёл массовый отказ молодых людей идти в армию — бежали в Канаду или Европу.

Может быть, поэтому после Вьетнамской войны там решили перейти на контрактную службу. Благо, что деньги на это нашлись. А также массовая безработица, которая всегда толкает молодежь в ряды криминала, проституции. Молодые становятся наркоманами или попросту спиваются.

В годы СССР это был конёк в плане борьбы с НАТО. Неслучайно своя молодёжь была в центре внимания НАТО. Тот же генерал Норстад, глава НАТО в Европе, подчёркивал:

"Нам не безразлично, в каком духе воспитывается подрастающее поколение, на чьей стороне окажется молодежь в решающий для судеб мира момент".

Он не дожил до 1991 года. Но благодаря прогнившему коррумпированному режиму последнего десятилетия СССР, его последователям сегодня проще "работать" с молодёжью. Прежние лозунги "о мире и демократии" перешли на ниву религиозного фанатизма и неонацизма.

Вопрос, какой будет наша молодёжь — уровень национальной государственности

Уже в 1960-е годы в НАТО был создан специальный комитет при департаменте по вопросам информации и культуре. Конечно, главными были "пропаганда западного образа жизни" и "противостояние советской пропаганде". Их можно было понять, в конце 1950-х годов в английском обзоре европейских армий, советский молодой боец ставился на первую степень по патриотизму, военной выучке и любви к своей стране. Тогда Советскую Россию никто не смел трогать. У нас была могучая армия, авиация и флот.

В НАТО уже с началом первых фестивалей разрабатывались подрывные планы и другие "мероприятия". Но и время было другое, НАТО гнали из Африки, Ближнего Востока и Юго-восточной Азии. А примером для многих зарубежных патриотов был именно Советский Союз. КНР — это отдельная тема, на которой потом разумно построят свою политику США. Действительно, кто только за последние десятилетия не называл себя "коммунистической" страной. А уж "демократических" и "свободных" и не сосчитать.

На Западе всё делалось кондово, грубо, гестаповскими методами. Как, в общем-то, у любых костоломов. Но тогда молодёжь прошла огонь и воду и всё преодолевала. В 1951 году ряду европейских делегаций закрыли путь в Берлин полицейские кордоны и американские оккупационные войска. В 1959 году уже в Вене провокаторы НАТО пытались сорвать фестиваль, используя формуляры ЦРУ: "провоцировать критические выступления, дискредитировать фестиваль не только в глазах правительства, но и перед общественным мнением".

На срыв фестиваля в Хельсинки в 1962 году НАТО ещё в 1960 году выделило более 300 тысяч долларов. Сколько в Финляндии оставалось русофобов, воспитанных гитлеровской пропагандой, можно только догадываться. Но пресса замалчивала фестиваль, здешний президент его не посетил, а на встречах молодёжи нередко в духе гитлеровских штурмовиков конца 1920-х наследники "белофиннов" выпускали крыс. Но многие из ребят, которые ехали на фестиваль и нередко стояли под дулами автоматов, преодолевали и эту гадость.

Накануне X фестиваля в ГДР в 1973 году в НАТО также разрабатывались программы для дискредитации молодёжного форума. Шли угрозы, были нападения на активистов молодежных европейских организаций. А это не только левые организации, но и религиозные, профсоюзные. Этих активистов пытались стравить в прессе и на ТВ, распространяя о них ложь.

Наши противники шли проторенной дорожкой, истоки которой можно найти еще в 1949 году. Наравне с основанием организации всемирного фестивального движения молодежи и студентов в только что родившемся блоке НАТО уже бюджетной строкой заложили "Всемирную ассамблею молодёжи" в Брюсселе. Раскол молодёжному движению был положен.

В первую очередь внимание уделялось моральному состоянию армейской молодёжи. В той же Бельгии особая группа изучала моральный дух армии и жандармерии, не давая здесь распространиться "подрывным" идеям. Главными помощниками были выходцы из обеспеченных семей буржуа и молодые офицеры. Не из бедных.

Антирусской пропагандой были широко охвачены и студенты. Генерал США Джеймс Гейвин говорил:

"Не надо забывать и мыслящих людей, не следует забывать студентов университетов".

Вот для активистов НАТО десятки лет назад было выделено несколько миллионов долларов на именные стипендии. Ну и понятно, что издавались в массовом количестве брошюры, книги, проспекты, где воинственный дух НАТО был превыше всего.

К тому же уже в годы 30-летия Победы СССР над Германией эти молодежные организации вкупе со своими предками начали активно принижать роль СССР в разгроме фашизма. Увы, уже после 1991 года и у нас в России таких желающих подбрёхивать развелось в СМИ достаточно.

Но если раньше наших провокаторов оплачивали западные налогоплательщики, то после 1991 года эту обязанность перенесли на граждан РФ, деды которых водрузили красный флаг над Рейхстагом.

Уточнения

Ве́на (нем. Wien [ˈviːn] ) — федеральная столица Австрии и одновременно одна из девяти федеральных земель Австрии, расположенная внутри другой земли, Нижней Австрии.



НА́ТО Организа́ция Североатланти́ческого догово́ра, Североатланти́ческий алья́нс (англ. North Atlantic Treaty Organization, NATO; фр. Organisation du traité de l'Atlantique nord, OTAN) — военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы (включая Турцию), Соединённые Штаты Америки и Канаду.



Хе́льсинки (фин. Helsinki, швед. , до 1926 года в русском языке использовали шведское название Гельсингфо́рс, позже — Ге́льсинки) — столица и крупнейший город Финляндии, административный центр провинции Уусимаа (Нюланд).

