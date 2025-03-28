В царской России за пропаганду русского языка можно было угодить в Сибирь

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Как уже не раз бывало в истории российской, при жизни он был оплёван, оклеветан и затравлен. Благодаря русскому чиновничеству (мне больше нравится название "власовцы", это ближе к нашим временам), поляк католического вероисповедания до конца своих дней писал и говорил по-русски. Но умер в далёкой Сибири.

Фото: commons.wikimedia.org by AsNory, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Костёл и монастырь Св. Духа, Гродно

Первая проповедь в католической церкви на русском языке

Родился Фердинанд Сенчиковский 4 октября 1837 года в Гродненской губернии. В Белоруссии. По матери был православным, но дед был униатским священником. Пару сотен лет до этого поляки и римская церковь огнём и мечом выжигала всё православное на Украине и в Белоруссии. Кстати, истоки польско-казацких войн надо искать именно здесь.

В 1852 году он поступает в Слонимское дворянское училище и завершает образование уже в минской католической семинарии. Через несколько лет он уже в должности священника становится своим человеком в домах польской русской шляхты и ополяченной знати. Но вот грянул 1861 год, год польского мятежа в России. Напомню, ничего подобного не было ни в Австрии, ни в Пруссии, хотя тогда Польша была поделена между тремя государствами. Это и понятно, немцы попросту вырезали бы всех поляков.

Именно в это время он начинает произносить проповеди на русском языке, убеждая поляков сблизиться с русскими. 27 мая 1869 года Сенчиковский первым из католиков отслужил молебен за государя на русском языке. А через месяц произносит первую проповедь на русском языке в Белоруссии и позже вводит в католическое богослужение русский язык. Отметим, белорусы не протестовали. Русский язык им ближе. И даже после крещения детей по католическому обряду считали, что новорождённые уже не поляки, а русские.

На "русского" ксендза, понятно, уже обратили внимание тогдашние зарубежные нацисты. Они всегда были и будут. Хорошая тема для обсуждения, кто такие националисты и кто такие нацисты. На стойкого и мужественного священника, который отстаивал свои убеждения, уже тогда совершила неудачное покушение некая Гашинская, по заданию австрийских спецслужб. Но неудачно.

В 1871 году Сенчиковского назначают деканом в Минск, где он также проводит свою политику — вводит русский язык в костёле на Золотой горе, и, как это ни удивительно, борется с противниками его русских богослужений. Напомню, это не сегодня, речь идёт о царской России. На него сыплются доносы по любому поводу не только по месту проживания, но и в Петербург. Доносы чаще всего ложные.

Его злейший враг, ксендз Жилинский, и русский монархист Александр Мосолов все же смогли сплавить неугодного ксендза в Бобруйск. А это был уже 1880 год. Какие к чёрту великославянские походы русской армии за освобождение славян-братушек на Балканы?

Кстати, Жилинский потом, по словам генерала Александра Жиркевича (ему принадлежат слова "честному человеку скоро невозможно будет приносить пользу там, где личный произвол становится выше закона"), бросил к ногам римского папы русские ордена.

Русофобская политика делалась всегда наверху

Но именно в Бобруйске Сенчиковский знакомится с героем Балкан генералом Михаилом Скобелевым, смерть которого даже через полтора века покрыта мраком. Нашему ксендзу всё-таки дают какой-то пенсион, и при содействии тогдашнего министра МВД (не путать с нынешним) ссылают в гродненский францисканский монастырь. Здесь его травля со стороны римской церкви принимает всё большие масштабы: ему запрещают принимать исповедь (это тоже политика), отнимают у него богослужения и просто изолируют от вся и всех.

Измученный травлей "великороссов", он по приглашению туркестанского генерал-губернатора Михаила Черняева уезжает в Ташкент. Там было место католического священника. Но далее Черняева на его посту сменил немец Николай Розенбах. И снова идут покушения на жизнь русского ксендза, вплоть до подкупленного денщика, который пытался обварить неудобного ксендза кипятком.

Поверив посулам другого генерал-губернатора, Герасима Колпаковского, в 1883 году Сенчиковский уезжает "на службу" в Омск. Но "власовские" поляки достали его и здесь. Особенно усердствовал митрополит Гинтовт, он же Дзевалтовский, и его русофобы на местах. На Сенчиковского усилились преследования, когда он послал знаменитую телеграмму на открытие памятника генералу Муравьёву, который защитил славянское население от резни прозападных польских националистов.

Прихода в Омске Сенчиковский так и не получил. 26 октября 1907 года он умер. Католики ему отказали в погребении. Ну, что делать, отпевали его православные. И на православном кладбище нашел своё упокоение "многострадальный белорусский патриот".

И негоже забывать слова Сенчиковского: "После моей смерти, я уверен, придёт время, когда из этих камней, которые в меня бросали и теперь бросают, истинно русские люди и поистине русское правительство соорудят и поставят на моей могиле памятник".

Это и сегодня актуально. Ведь памятник не поставили, зато ввели двойное гражданство, как в банановых коррумпированных республиках.

Уточнения

Гро́дно (бел. Гро́дна, пол. Grodno, лит. Gardinas, идиш גראָדנע‎) — город в Республике Беларусь, административный центр Гродненской области, а также Гродненского района, в состав которого город не входит.



Ташке́нт (узб. Toshkent / Тошкент) — столица и крупнейший город Узбекистана, город республиканского подчинения.

