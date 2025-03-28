Ковчег Завета найден? Рассекреченные документы ЦРУ раскрывают шокирующие детали

Место хранения Ковчега Завета — священного переносного сундука, в котором, согласно Библии, хранились оригинальные Десять Заповедей — долгие века оставалось загадкой. Многие сомневались, существовал ли он вообще. Однако рассекреченные документы ЦРУ утверждают: в 1980-х реликвия, возможно, была обнаружена… с помощью удалённого наблюдения — метода, основанного на ясновидении.

Фото: commons.wikimedia by Ben P L, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ковчег Завета, реконструкция

Речь идёт о проекте Sun Streak — одном из направлений секретных программ ЦРУ и Разведывательного управления министерства обороны США (РУМО), где в 1970-80-х годах использовались "психические шпионы". Их обучали дистанционно воспринимать объекты и события в любом месте планеты, иногда даже за её пределами — на Луне или Марсе.

В одном из сеансов, проходившем 5 декабря 1988 года, Remote Viewer No. 032 (по-английски: "удалённый наблюдатель") получил координаты и задание "психически посетить" указанное место. Ему не сообщили, что он ищет. Результаты оказались настолько детальными и совпадающими с библейским описанием Ковчега, что вызвали интерес даже среди скептиков.

По его ощущениям, объект представлял собой деревянный сундук, покрытый золотом и серебром, внутри которого находился другой контейнер. Он был украшен изображением шестикрылого ангела — серафима, и находился под землёй, в тёмном, сыром месте на Ближнем Востоке. Рядом, по его словам, были люди, говорившие на арабском языке. Он описал Ковчег как священный артефакт, который объединяет людей, содержит древние знания и охраняется неизвестными силами, способными уничтожить каждого, кто попытается открыть его без разрешения.

Рассекреченные документы включают наброски наблюдателя: изображения купольной мечети, восьми фигур, напоминающих мумии, и мистические символы. Он использовал такие слова, как "запрещённый", "защищённый", "боль", "священный", "уничтоженный".

Согласно библейской традиции, Ковчег Завета был создан около 1445 года до н. э. после исхода евреев из Египта. Моисей, получивший от Бога каменные скрижали с Десятью Заповедями, поместил их в ковчег для сохранности. В течение столетий артефакт хранился в Святая Святых Иерусалимского храма, куда имел доступ лишь верховный жрец и только один раз в год — в Йом-Кипур. После разрушения храма в 586 году до н. э. Вавилоном, Ковчег исчез из исторических хроник.

Существует множество теорий о его местонахождении. Одна из самых распространённых — что Ковчег находится в Эфиопии. По древней легенде, его вывез туда Менелик — сын царя Соломона и царицы Савской. Якобы он доставил артефакт в Аксум, где тот до сих пор хранится в церкви Богоматери Марии Сионской.

Британский исследователь Эдвард Уллендорф в годы Второй мировой войны утверждал, что видел Ковчег в этой церкви. Однако позже другие историки, включая Тюдора Парфитта, заявили, что это была лишь типичная копия, используемая во многих эфиопских храмах, и не представляла исторической ценности.

Тем не менее, даже с учётом всех сомнений, сеанс удалённого наблюдения из проекта Sun Streak остаётся крайне интригующим. Информация, полученная в ходе психического "путешествия", совпадает с библейским описанием реликвии и может свидетельствовать о том, что Ковчег действительно существует и до сих пор находится в тайном хранилище на Ближнем Востоке.

Интерес к этой теме вспыхнул с новой силой после того, как история об исследовании прозвучала в популярном подкасте Ninjas Are Butterflies. Ведущий Джош Хупер признался, что сначала счёл всё это мистификацией, но был потрясён, обнаружив настоящие документы на сайте ЦРУ. "То, что я прочёл, было по-настоящему жутким", — сказал он.

Хотя отчёт не содержит точных координат, он даёт пищу для размышлений и подогревает надежду, что однажды Ковчег Завета — одна из самых загадочных реликвий в истории — всё-таки будет найден. А пока, возможно, он покоится где-то глубоко под землёй, охраняемый невидимыми силами, ожидая своего часа.

Уточнения

Ковче́г Заве́та (арон ха-брит, также ковчег Откровения или ковчег Свидетельства, арон ха-эдут; обозначается в Библии также рядом других имён) — описанный в Ветхом Завете священный объект. Представлял собой ковчег (переносной ящик), в котором хранились каменные скрижали Завета с десятью заповедями (а согласно новозаветному Посланию к Евреям, также сосуд с манной и жезл Аарона).



Де́сять за́поведей (Закон Божий; др.-евр. עשרת הדברים‬, асе́рет ха-двари́м — букв. «десять изречений»; др.-греч. δέκα λόγοι, декалог — букв. «десятисловие») — десять основных предписаний, которые, согласно Пятикнижию, были даны Моисею самим Богом, в присутствии сынов Израиля, на горе Синай на пятидесятый день после исхода из Египта (Исх. 19:10—25).



Центра́льное разве́дывательное управле́ние США (ЦРУ; англ. Central Intelligence Agency; CIA) — независимое агентство Федерального правительства США, основной функцией которого является сбор и анализ информации о деятельности иностранных организаций и граждан.



Разведывательное управление министерства обороны (РУМО) или просто (англ. Defense Intelligence Agency, DIA; букв. Оборонное Разведывательное Агентство) — силовое ведомство, является руководящим органом военной разведки Соединенных Штатов, ответственным за сбор агентурными и техническими средствами, анализ и предоставление первым лицам США секретной информации военно-политического характера, касающейся военных планов иностранных государств и армий, предоставление необходимой развединформации по требованиям всех видов ВС и родов войск США и оценки информации в других подразделениях МО США.



Йом-кипу́р (ивр. «День искупления», «Судный день», «День всепрощения») в иудаизме — самый важный из отмечаемых дней, день поста, покаяния и отпущения грехов. Отмечается в десятый день месяца тишрей, завершая Десять дней покаяния.

